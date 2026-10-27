Россиян в Сети пугают документами о новых ограничениях на топливо: власти опровергли фейк

Согласно информации властей, ситуация с оборотом топлива в области находится под полным контролем и является стабильной. Никаких новых законодательных инициатив по этому поводу не предпринималось. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Интернете россиян снова пугают плачевной ситуацией с топливом. Якобы 26 октября подписаны указ губернатора Орловской области и приказ Минэнерго РФ о том, что в стране и регионе будут беречь нефтепродукты, потому что их предстоит продавать на Запад. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, речь идет о подделках.

Название документов звучат практически идентично «О введении особого режим распределения нефтепродуктов, формирование неприкосновенного стратегического резерва топлива и ограничения отпуска моторного топлива агропромышленному комплексу». Там сказано в частности, что 40 процентов всего топлива, что хранится на НПЗ и нефтебазах страны, принудительно забронируют на экспорт. Но так ли это на самом деле?

В действительности на порталах размещения правовых актов соответствующих распоряжений не найти. Не потому, что их скрывают, а потому, что их просто не существует.

С опровержением выступили и в правительстве Орловской области.

«Согласно фейковому документу, указ вводит особый режим распределения нефтепродуктов: устанавливается нормативный объем принудительного резервирования — 40% от ежемесячного объема нефтепродуктов, предназначенных для формирования стратегического резерва», - рассказали там.

Также в фальшивке указано, что приостанавливаются льготные программы поставок топлива для сельского хозяйства и устанавливаются квоты на коммерческие поставки предприятиям и организациям региона. Но все это ложь:

«Такой указ не издавался, а изложенная в нем информация — фейк».

Согласно информации властей, ситуация с оборотом топлива в области находится под полным контролем и является стабильной. Никаких новых законодательных инициатив по этому поводу не предпринималось.

«Приказ Министерства энергетики РФ, приведенный в публикации, также является недостоверным», - добавили в ведомстве.

По всей видимости, провокаторы тиражируют слухи на фоне того, что президент РФ Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Как объяснил, вице-премьер Александр Новак, Россия готова предоставить партнерам столько дизельного топлива, сколько им нужно будет из планируемых на экспорт объемов. Это говорит о том, что дефицита нет.

Людей просят не доверять сомнительным источникам, а ориентироваться только на официальные и проверенные каналы.