Московские спектакли с Мариной Неёловой отменили: в чем причина

Марина Неёлова и Алёна Бабенко в спектакле "Осенняя соната" Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

На сайте театре появилось сообщение: 2 ноября - отмена спектакля «Женитьба Бальзаминова». 5 ноября вместо спектакля «203–205» состоится творческий вечер Леонида Ярмольника и Никиты Ефремова. В этих двух названиях занята Марина Неёлова. На этот раз театр объявил об изменениях в афише заранее, а не за день до спектакля.

При этом гастроли спектакля «Женитьба Бальзаминова» в Екатеринбурге, запланированные на 10 и 11 ноября должны состояться. Прокатчики надеются, что на Урал приедет и Марина Неёлова, которая, по их информации, сейчас восстанавливается после перелома ребра. Правда они не исключают замену: роль свахи Акулины Гавриловны будет играть Алёна Бабенко.

Театр «Современник» никаких комментариев не даёт.

Фото из спектакля "Осенняя соната" с участием Марины Неёловой и Алёны Бабенко Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Напомним, утром 12 октября Марине Неёловой пришлось вызывать скорую. 79-летнюю актрису госпитализировали в Боткинскую больницу. По одной информации, она упала у себя дома и сломала ребро. По другой информации - сломала ногу.

Действительно, в последнее время у актрисы наблюдаются проблемы со здоровьем. Летом на вручении золотой медали Героя Труда её вёл под руку Николай Цискаридзе. Хотя это можно назвать и дружеской поддержкой. 1 октября Марина Мстиславовна не пришла на сбор труппы «Современника», в прежние годы она всегда приходила на собрание в начале сезона.

KP.RU желает Марине Неёловой здоровья.

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