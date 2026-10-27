Владимир Кузьмин: Катя - прекрасный специалист по семейным отношениям. Но у нас в семье ей нечего разруливать

Владимир и Екатерина Кузьмины: В отношениях стоит прислушиваться к тому, у кого есть опыт. Фото: Ирина ВОИТЕЛЕВА

У Владимира и Екатерины Кузьминых этой осенью серебряная свадьба. И еще одна важная дата, которую знаменитый музыкант отметит 14 ноября в концертном зале «Москва», - 50 лет на сцене. Катя будет за кулисами. Друзья знают: когда жена рядом, у маэстро особенное настроение. Мы обсудили с супругами закулисье долголетия - творческого и семейного.

- Поздравляю от души с серебряной свадьбой! Как провели этот день 25-летия совместной жизни, чем друг друга порадовали?

Владимир Кузьмин:

- Спасибо! Порадовали своим присутствием друг друга в долгой совместной жизни. Порадовали меня новой прекрасной гитарой. Если бы это было 25 лет назад, отметили бы весьма активно…

Супруги 25 лет назад. Фото: личный архив Владимира Кузьмина.

- Если помечтать, как и где вы хотели бы отметить золотую свадьбу?

Екатерина Кузьмина:

- В спокойной обстановке, счастливыми, довольными, умиротворенными, наполненными. Главное - вместе и чтобы мы были живы-здоровы.

«ИИ меня не заменит»

- Владимир, вы в отличной форме. Кажется, с годами вы совсем не меняетесь. Я вас и не помню без щетины и удлиненной стрижки. Как сложился этот рокерский образ?

В. К.:

- По поводу прически все банально. Все молодые музыканты во времена, когда поп и рок были синонимами, подражали Beatles, Led Zeppelin и так далее… Я не был исключением.

- 14 ноября у вас юбилейный концерт - 50 лет на сцене! Как автор и исполнитель Владимир Кузьмин изменился за это время? Как формируете программу для выступления в КЗ «Москва»?

В. К.:

- 50 лет назад - это только выход на профессиональную сцену. Все началось гораздо раньше. Тогда я выходил на сцену с радостью и уверенностью, что я лучший в своем деле. После десятков тысяч концертов не осталось ни того ни другого. Есть только ответственность за качество проделанной работы. Подбирать репертуар непросто: позади 41 записанный и изданный авторский альбом. Сейчас работаю над сорок вторым. Из 440 песен, циркулирующих в сетях, на винилах и CD, в концертном репертуаре около 30. Я пока не знаю точно, что мы будем играть 14 ноября.

Фото: личный архив Владимира Кузьмина

- Вас по праву называют мультиинструменталистом - вы играете на гитаре, скрипке, флейте. Но сегодня на сцене много людей без музыкального образования. Искусственный интеллект пишет музыку, и она уже проникает в чарты. Как вам такие перемены?

В. К.:

- Вся музыкальная индустрия в мире изменилась в худшую сторону для одних и в лучшую для других. В итоге - в худшую для всех. Я не пользуюсь искусственным интеллектом для сочинения песен и аранжировки. Мне интересен процесс создания произведения больше, чем результат. ИИ не может сделать то, что могу сделать я. Я играю своими руками, пою своим голосом и мыслю своими нравственными категориями. ИИ не в состоянии выполнить моей задачи. А я пока еще могу. Чем и занимаюсь большую часть суток.

- Ваш прошлогодний альбом «Десять новых песен о любви» вышел на виниле. В одноименной песне есть строка «Муза засиделась допоздна». Что вам нужно сегодня, чтобы муза к вам пришла и действительно засиделась?

В. К.:

- Муза - это поэтический образ, источник вдохновения поэтов, которые сами ее и придумали. Настоящие поэты, помимо музы, имеют талант, фантазию и трудолюбие. Это для справки. Хотя бывает и напрямую. Послушайте «Сказку в моей жизни» и догадайтесь с трех раз, кто там муза, а кто поэт.

«Первые 10 лет мы вообще не расставались»

- Катя, вы выходили замуж за известного артиста. За человека, который старше на 27 лет. Чему вас научил Владимир в отношениях? Какой совет вы бы дали женщинам, которые выходят замуж за более опытных мужчин?

Е. К.:

- Первое, что сказал мне Владимир при знакомстве: отношения - это труд, и с возрастом я понимаю, насколько он прав. Мы часто говорим, что, если ты не счастливый, значит, ты ленивый, ведь то, с каким умонастроением ты смотришь на этот мир, это твой личный выбор. Если задуматься, мы все легко умеем обижаться, раздражаться - этому нас не нужно обучать. А вот благодарить, прощать, любить - это действительно труд сердца. Девушки зачастую более нетерпимы к своим мужчинам, большинство семей живут и, по сути, не знают друг друга. Есть только роли - роль мужа, жены, мамы, дочери. А роли нам как будто должны. Наступает момент, когда нужно по-настоящему познакомиться со своими близкими, и это очень интересно.

- Первую половину брака вы вместе ездили на гастроли. Последние 12 лет Катя развивается как семейный психолог - учит студентов, помогает людям. Что лучше для брака: когда у каждого свое дело или когда жена - директор мужа-артиста и всегда рядом?

Е. К.:

- Мы с Владимиром вообще не расставались друг с другом первые 10 лет, максимум на пару часов, в основном когда я уезжала на учебу. Однажды мне срочно нужно было уехать к родителям на пару дней, и, когда я вернулась, Владимир сказал: «Я осознал, что уже не могу жить без тебя» - и сделал мне предложение. То удивительное время, когда мы 24 часа в сутки были рядом, колеся по гастролям, проживая непростое время разных жизненных испытаний, заложило мощный фундамент нашей семьи. Сейчас мы органично перешли на новый этап, когда каждый занимается своей деятельностью, горит своим делом. Было непривычно поначалу, но достаточно быстро мы увидели, что, наполняясь в своем, мы еще больше привносим в наши отношения.

Владимир получает вдохновение от творчества, я - от взаимодействия с очень интересными людьми. У нас большой образовательный проект по науке взаимоотношений, и за эти годы удалось соприкоснуться с тысячами судеб. Сейчас непростое время - разводов, по статистике, больше, чем заключений брака. Люди стали нетерпимее друг к другу, легко впрыгивают в отношения и быстро сбегают при любой сложности. Отовсюду транслируется: «разведись и живи своей жизнью». Нас образовывают социальные сети, а нам нужно учиться у святых. Мы обучаемся в школе, институте - биологии, химии, но мы не учимся, как стать благородной женой, как стать достойным мужем, отцом, сыном, дочерью. Во всем нужно образование.

Екатерина Кузьмина (справа) с дочерьми мужа Мартой, Николь и Соней (справа налево) перед концертом. Фото: личный архив Владимира Кузьмина

- В шоу-бизнесе не так много долгих крепких браков. Некоторые даже считают, что у артистов больше возможностей, чтобы заводить отношения вне семьи: есть деньги, слава, поклонники. Согласны ли вы с этим? И как вы научились доверять?

Е. К.:

- На мой взгляд, деньги и слава просто показывают истинное лицо человека. Кого-то они действительно развращают, а кого-то облагораживают. Я смотрю на Владимира и понимаю, что с годами он становится все более скромным, добродушным, отзывчивым. Общаясь с большим количеством женщин, вижу, что многие проходят через измены, предательство, и это точно не связано со статусом и деньгами. Это говорит о качествах человека, о его внутренних ценностях и понимании, куда он идет по жизни. Мы все будем проходить последний экзамен в нашей жизни, и там точно не будут спрашивать, сколько мы заработали, сколько получили образований или сколько стран мы посетили. Нас спросят, дарили ли мы любовь своим близким, смогли ли мы простить обиды, стали ли мы добрее, честнее, милосерднее. Когда ты понимаешь, что смысл твоего существования не в том, чтобы успеть насладиться напоследок, а достойно прожить свою жизнь, появляется совершенно другая платформа взаимодействия на основе ценностей. Ищите тех, кто разделяет ваши ценности.

Я как-то услышала, что наша ответственность перед Богом - становиться счастливым! Мы стали путать счастье, умиротворение и наполненность с комфортом и наслаждением. Нужно искать не новое, а вечное.

- Владимир, вы чувствуете, что с вами живет семейный психолог? Умеет Катя разруливать конфликтные ситуации или умеет не создавать их?

В. К.:

- Судя по тому, что у нас в семье особенно нечего разруливать, Катя прекрасный специалист. Я не знаю, о чем они там часами говорят со студентками, но вижу, что они к ней относятся с уважением и доверием. Катя делает добро по призванию, у нее нет никакой материальной выгоды. Она говорит, что зарабатывает хорошую карму и хорошее настроение.

10 наших любимых песен рокера

«Сибирские морозы»

«Сказка в моей жизни»

«5 минут от дома твоего»

«Зачем уходишь ты?»

«Когда меня ты позовешь»

«Эй, красотка»

«Семь морей»

«Две звезды»

«Симона»

«Моя любовь»

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