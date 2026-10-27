Начался третий этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который МВД России проводит совместно с «Комсомольской правдой» Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Женщина стала замечать, что ее сын принимает наркотики. Из дома начали пропадать ценные вещи. Нередко она находила в квартире пакетики с непонятным содержимым. Обратилась к участковому уполномоченному и…

ТРИ ДНЯ ИСПЫТАНИЙ

А вот что с этим делать дальше и обязаны ответить сами участковые. Они приехали из 83-х регионов России на третий этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который МВД России проводит совместно с «Комсомольской правдой».

Все участники уже прошли отборочные туры в своих регионах. Но теперь их ждут настоящие испытания, сначала в теории, а затем на практике.

А та задача с сыном-наркоманом – одна из типовых задач в билетах по «Служебной подготовке». Свои телефоны конкурсанты на время экзамена сдают, полагаться можно только на собственный опыт и знания. А он у этих ребят имеется. И все равно видно, как волнуются.

Испытания на базе ВИПК МВД России в Домодедово будут идти три дня, скучать не придется.

- Сначала они будут решать теоретические задачи. Все ситуации взяты из жизни. А потом их ждет кросс 3 км в 6.30 утра, стрельба из пистолета Макарова, который еще нужно разобрать и собрать на время, после - боевые приемы борьбы и физическая подготовка – подтягивание, отжимание, - перечисляет заместитель начальника отдела Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России, полковник полиции Евгений Веретенников.

Полковник полиции Евгений Веретенников Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Участвуют в конкурсе те, кто работает участковым не меньше трех лет, у кого - высокие показатели работы и нет дисциплинарных взысканий. Одним словом, воплощение лучших качеств хрестоматийного дяди Степы: «Я готов в огонь и воду, посылайте хоть сейчас!»

СПАСАЛ БЕЖЕНЦЕВ

Общаюсь с теми, кто уже успел ответить на все задания и тесты, убеждаюсь, народ собрался здесь не случайный.

- В армии я служил в военной комендатуре, помогал ловить преступников. Вот тогда и понял, где хочу работать, - рассказывает старший участковый Сергей Зацаринный, который представляет Московскую область.

Сергей Зацаринный представляет Московскую область Фото: Личный архив.

Сергей прошел немало горячих точек: Дагестан, Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия. А в 2022 году первым эшелоном поехал на СВО.

- Служил сначала в Мариуполе, потом два года в ЛНР. Мы отвечали за безопасность и эвакуацию гражданских. За это меня наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка», - лаконично, будто доклад, чеканит Сергей.

А потом вспоминает, как радовались местные в Мариуполе, когда после подвалов и обстрелов, увидели человека в форме. Он становился олицетворением спокойствия и порядка. Какие ужасы ему рассказывали о том, что творила с людьми Украина, при этом считая их своими гражданами. ВСУ били по машинам с гражданскими, с детьми, использовали их как живой щит, мародерствовали.

- А я поздний ребенок в семье, застал еще живым своего дедушку – ветерана Великой Отечественной войны, запомнил его рассказы о зверствах немцев. Так вот весь этот фашизм я видел в Мариуполе на базе «Азова*» (запрещенная в РФ террористическая организация). Там в ленинской комнате портрет Гитлера висел и много всякой литературы, прославляющей нацизм. Я понял, как промыли мозги моим же сверстникам на Украине, - вспоминает он свои впечатления.

Дома, в Одинцово, его ждала невеста. Когда Сергей приехал в короткий отпуск, решил сделать ей предложение. И надо же было такому случиться, что за прилавком ювелирного он встретил беженку, которую когда-то эвакуировал из-под бомбежек на автобусе.

- Такая вот встреча! И кольцо она подобрала идеально, - смеется Сергей.

Сейчас у него уже растет сын – Александр Сергеевич. А для жены он и без конкурса – самый лучший.

Сергей с сыном Александром Фото: Личный архив.

- Семья – мой рецепт от выгорания, ведь работа часто шесть дней в неделю. Прихожу домой и наполняюсь силами, - признается Сергей.

Ему попался билет про неадекватного брата, который кошмарил всю семью после выхода из наркодиспансера.

- Если бы такая ситуация случилась на моем участке, я этот беспредел бы прекратил быстро, - обещает Сергей и я ему верю.

«ПОДЪЕЗД БЫЛ ЗАЛИТ МОЕЙ КРОВЬЮ»

Среди конкурсантов замечаю немало девушек. Еще 10 лет назад женщину-участковую сочли бы редкостью, а сейчас они наравне с парнями состязаются за звание лучших в профессии. Большие глаза, пухлые губы, стильная стрижка каре. Кажется, преступники должны падать сами к ее ногам и послушно в штабеля укладываться. Но история 26-летней Ольги Миневской, которая работает участковым в Калининграде, по-настоящему трагична.

- На мой участок поступило заявление от гражданки. Она ранним утром занималась йогой на пустыре, а сосед натравил на нее собаку породы кане-корсо. В результате у женщины - тяжелые травмы, перелом шейки бедра, разрывы связок. Ей наложили 48 швов и пришлось лежать на скелетном вытяжении. Возбудили уголовное дело. Как участковый, я пришла по этому адресу, мужчина открыл дверь и сразу скомандовал собаке: «Чужой!», - вспоминает старший лейтенант полиции.

Ольга Миневская представляет Калининград Фото: Личный архив.

Таких собак называют итальянскими мастифами. Их раньше использовали в гладиаторских боях, а еще для травли диких зверей. Пес ринулся на девушку, пытаясь вцепиться в горло, спасла сумка, которой та прикрыла шею. Ольга не успела достать табельное оружие. Пес буквально рвал ее клыками, и только когда она упала, наблюдавший все это хозяин скомандовал: «Фу!» Никто из соседей даже дверь не открыл, так боялись этого монстра с собакой.

- Подъезд был в моей крови. Врачи потом насчитали несколько ран – на руках и груди. 45 дней мне пришлось провести на больничном. А потом мы возбудили против него уголовное дело за применение силы насильственного характера в отношении сотрудника полиции. Хозяина – в тюрьму, собаку забрали в приют, - рассказывает Ольга.

Неизвестно сколько бы еще человек пострадало, если бы не вмешалась участковая. Но даже после таких испытаний, она не захотела оставить службу.

Ольга Миневская Фото: Личный архив.

- Понимаете, мой прадедушка после Великой Отечественной войны был участковым. И в моих глазах он спасал весь мир. Я еще в детстве решила, кем стану. Могла ли предать свою мечту после этого случая? Я ведь обожаю свою работу и другой мне не надо, - улыбается девушка и добавляет, что, когда чувствует усталость, ей помогает Балтийское море.

«ДУМАЛА, ЧТО СЛУХ УЖЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ»

Архипова Ирина приехала из Белгорода. Там она работает старшим участковым. Смотришь на трогательные косички и длинные ресницы – и не верится. Тем не менее ее выбрали лучшим участковым в Белгороде за высокую раскрываемость преступлений.

- Город выживает под атаками беспилотников, ракетными обстрелами. Поэтому первое, чем мы занимаемся, это спасаем жизни граждан. Что делать при воздушной тревоге? Где искать укрытие? Что делать, если в дом прилетело? Вот все это разъясняем мы, поддерживаем людей, как можем, - вздыхает Ирина.

Ирина Архипова на конкурсе "Народный участковый" представляет Белгород Фото: Личный архив.

Ей нередко приходится выезжать туда, где еще дымятся руины. Украина же давно применяет людоедскую тактику: после первого удара, ждет, когда прибудут спасательные службы и лупит туда снова. Сколько погибло врачей «Скорой» и полицейских от подобных ударов.

16 марта 2024 года вся страна выбирала президента. Белгород не стал исключением. Ирина была на суточном дежурстве.

- Мы с коллегой как раз приехали на место обстрела, описывали поврежденное имущество. И тут снова прилет. Если осколки снаряда меня почти не зацепили, то баротравму я получила серьезную. И даже не сразу это осознала, такое оглушение наступило, - вспоминает она.

Ирина поняла, что не слышит. Тогда казалось, слух уже не вернется. Но лечение и молодость взяли свое. Сейчас Ирина слышит всего на 40%. Но на этом испытания не окончились – на следующий день снаряд прилетел в ее дом.

Ирина Архипова Фото: Личный архив.

- При этом уезжать из Белгорода не хочу. Я ведь не просто так участковым стала. В 2015 году на службе погиб мой старший брат. Он был оперуполномоченным. В память о нем я поступила на юридический, - говорит девушка.

Муж Ирины служит сейчас на СВО, поэтому она работает практически без выходных. Говорит, за чужими проблемами забываешь собственные тревоги. Сколько раз она помогала оставшимся без жилья из собственных средств. Горе сплотило всех. А народ в Белгороде Ирину любит, поэтому и голосовали за ее кандидатуру.

- Ехала сюда, а город провожал меня «салютами». Такую атаку беспилотников устроила Украина, опять люди погибли. Но присутствия духа терять нельзя, - уверена старший участковый. Обнимаю ее на прощание и прошу беречь себя.

ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ

Была бы моя воля, всем бы им вручила призы. За неравнодушие, чуткость, бесстрашие. С такими участковыми мир становится светлее.

Но выберут только трех лучших. Интрига в том, что это вся страна узнает лишь 17 ноября. Главный приз – УАЗ «Патриот» – получит победитель. Обладателей второго и третьего места ждут ценные призы. И всех без исключения наградят почетными грамотами от министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева. А «Комсомольская правда», как организатор конкурса, обязательно расскажет, кто же станет «Народным участковым» в этом году.

*Запрещенная в РФ террористическая организация