От Мапуту до российских вузов: Мозамбик готовится открыть центр русского языка

Президент Мозамбика Даниэл Шапу. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Идею представил председатель попечительского совета организации Петр Фрадков на встрече российской и мозамбикской делегаций накануне саммита «Россия — Африка».

В фокусе переговоров были образование, культурные связи, молодежные обмены и социальные инициативы. В присутствии первого вице-премьера России Дениса Мантурова и президента Мозамбика Даниэла Шапу стороны закрепили договоренности двусторонними меморандумами.

Будущий центр, как ожидается, станет местом встреч студентов, педагогов и специалистов, а также площадкой для общения молодежи двух стран. Фрадков подчеркнул, что «Евразия» готова передавать партнерам накопленный опыт реализации образовательных, общественных и инфраструктурных проектов.

«Важной частью этой работы станет открытие Центра русского языка и культуры», - отметил он.

Президент Мозамбика Даниэл Шапу поддержал инициативу и напомнил о давних образовательных связях двух стран. По его словам, в России сейчас обучаются около 500 граждан Мозамбика, а еще свыше 500 хотят поступить в российские университеты.

Россотрудничество, в свою очередь, уже увеличило число бесплатных мест для мозамбикских студентов. Глава агентства Игорь Чайка заявил, что квоту могут расширить и в следующем году.

«В текущем году мы приняли решение увеличить бесплатную квоту для студентов из Мозамбика. Если будут пожелания со стороны наших африканских партнеров, в следующем году готовы увеличить ее вновь, чтобы еще больше мозамбикских студентов поступили в российские университеты», - сказал Чайка.

Кроме того, агентство переходит к целевому набору: студентов предполагается готовить по специальностям, которые нужны экономикам их стран, чтобы после учебы они могли применить знания на родине.