Церемония вручения премии "За верность науке" пройдёт в Москве 30 октября

30 октября В Москве в Цифровом деловом пространстве состоится церемония награждения XII Всероссийской премии "За верность науке".
В пресс-службе премии отметили, что событие проводится Министерством науки и высшего образования РФ и является одним из значимых мероприятий Десятилетия науки и технологий.
Подчеркивалось, что данная премия отмечает достижения в области научной коммуникации и популяризации российской науки, поддерживает престиж научной деятельности и способствует развитию взаимодействия ученых, журналистов, авторов просветительских проектов и представителей цифровых медиа.
В текущем году на соискание премии поступило более двух тысяч заявок из всех федеральных округов страны. При этом наибольшую активность проявили участники из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.
Пресс-служба уточнила, что для вручения наград победителям приглашены: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и президент РАН Геннадий Красников.
Начало торжественной церемонии награждения победителей премии начнется в 19:00.