Церемония вручения премии "За верность науке" пройдёт в Москве 30 октября

В Москве пройдет награждение XII премии "За верность науке" 30 октября Фото предоставлено пресс-службой премии "За верность науке"

30 октября В Москве в Цифровом деловом пространстве состоится церемония награждения XII Всероссийской премии "За верность науке".

В пресс-службе премии отметили, что событие проводится Министерством науки и высшего образования РФ и является одним из значимых мероприятий Десятилетия науки и технологий.

Подчеркивалось, что данная премия отмечает достижения в области научной коммуникации и популяризации российской науки, поддерживает престиж научной деятельности и способствует развитию взаимодействия ученых, журналистов, авторов просветительских проектов и представителей цифровых медиа.

В текущем году на соискание премии поступило более двух тысяч заявок из всех федеральных округов страны. При этом наибольшую активность проявили участники из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Пресс-служба уточнила, что для вручения наград победителям приглашены: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и президент РАН Геннадий Красников.

Начало торжественной церемонии награждения победителей премии начнется в 19:00.