Вместо выборов наложили бензин: что не так с видео с омским губернатором, где он критикует власти из-за топлива

В сети опубликовали видео с Хоценко, где он выступает с резкой критикой федеральных властей из-за ситуации с поставками дизельного топлива в регион Фото: Евгения ГУСЕВА.

Использование нейросетей в целях провокаций - явление распространенное. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание лжи в интернете, в очередной раз это попытались сделать с участием губернатора Омской области Виталия Хоценко.

В сети опубликовали видео с Хоценко, где он выступает с резкой критикой федеральных властей из-за ситуации с поставками дизельного топлива в регион и возможной нехватки горючего для сельскохозяйственных и промышленных работ. В действительности же Хоценко ничего подобного не говорил.

На подделку указывает в первую очередь неестественность ролика. Голос политика звучит монотонно, слова расходятся с мимикой. То есть, авторы просто сгенерировали речь с помощью искусственного интеллекта и наложили ее на имеющийся визуальный ряд.Это подтвердила и пресс-секретарь губернатора Мина Авердиева.

«Видео является фейком. Подобных заявлений Виталий Хоценко не делал», - рассказала она.

За основу фальшивки взята видеозапись с участием главы региона, где он комментирует в беседе с корреспондентом итоги сентябрьского голосования на мероприятии «Ночь выборов». Оригинал был опубликован 21 сентября.

В местных СМИ добавили, что вброс анонимы рассылали и в предлагаемые редакциям новости. Уверяли, что будто принято некое соглашение, из-за которого регион столкнется с нехваткой топлива, но реальных доказательств этому не нашлось, только дипфейк.

Власти призывают людей не доверять сомнительным публикациям, а ориентироваться только на проверенные и официальные источники.