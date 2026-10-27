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Экономика27 октября 2026 14:46

«Эксперт РА» признал уровень долговой нагрузки ГК «А101» эталонным среди публичных застройщиков

Группу компаний «А101» признали эталоном в уровне долговой нагрузки девелоперов

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» вручило ГК «А101» диплом «За эталонный уровень долговой нагрузки среди публичных девелоперов». Награждение состоялось в рамках VII флагманского форума агентства «Будущее облигационного рынка», который служит независимой площадкой для общения эмитентов и инвесторов

Отраслевая премия подчеркивает финансовую стабильность компании. ГК «А101» в полном объеме и в срок исполняет обязательства по обслуживанию публичного долга. Такой кредитный профиль держится на грамотном управлении ликвидностью: компания подбирает оптимальные источники финансирования и равномерно распределяет денежные потоки.

«Эксперт РА» признал уровень долговой нагрузки ГК «А101» эталонным среди публичных застройщиков

«Эксперт РА» признал уровень долговой нагрузки ГК «А101» эталонным среди публичных застройщиков

Операционный директор ГК «А101» Дмитрий Горелов объяснил, что при высокой ключевой ставке именно управление долговым портфелем становится главным признаком надежности девелопера. По его словам, для компании это каждодневная операционная дисциплина. ГК «А101» выстраивает баланс между привлечением капитала и графиком строительных работ стройки, что снижает процентные риски и сохраняет высокую ликвидность бизнеса. Награда ведущего агентства, добавил Горелов, подтверждает верность выбранной финансовой стратегии.