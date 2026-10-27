Почти 7 млн школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Фото: ИА Регион 71

Почти 7 млн учащихся 1-9 классов освежили и закрепили свои знания о правилах безопасного поведения на дорогах. Популярность проекта растет: в этом году в олимпиаде приняли участие на 10% больше школьников, чем годом ранее. Олимпиада проводилась седьмой год подряд, общая аудитория мероприятия превысила 34 млн участников.

«Одна из наших ключевых задач — последовательное снижение аварийности на дорогах. В приоритете – защита самых уязвимых участников дорожного движения — детей и подростков. В ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится системная работа по обеспечению детской безопасности на дорогах, в том числе по профилактике детского дорожно транспортного травматизма. Одно из профилактических мероприятий – всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные дороги». Проект способствует освоению и закреплению навыков безопасного поведения на дорогах. Всего за семь лет проведения в олимпиаде приняли участие 34 млн участников. Ежегодный прирост числа участников – убедительное свидетельство востребованности и эффективности проекта. Такие инициативы помогают нам шаг за шагом двигаться к главной цели: сделать дорожное движение максимально безопасным для каждого жителя нашей страны», — сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

В этом году наиболее активно в олимпиаде принимали участие школьники из Белгородской (88% от общего числа школьников региона), Ростовской (84%), Московской (77%), Ивановской (74%), Тамбовской (71%) и Тульской областей (68%). Также в числе активных участников — Ставропольский край, Республика Мордовия, Кемеровская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Республика Татарстан и Свердловская область.

На примере реальных дорожных ситуаций участники олимпиады разбирали, как правильно и безопасно вести себя в качестве пешеходов и пассажиров, а также за рулем велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Больше всего сложностей при прохождении олимпиады вызвали задания, связанные с правилами перехода проезжей части дороги и железнодорожных путей, пользования маршрутными транспортными средствами. С ними на максимальный балл справились меньше 10% участников. Легче всего школьникам дались задачи о безопасном поведении при передвижении в автомобиле, на велосипеде и СИМ.

«Формирование у подрастающего поколения навыков безопасного участия в дорожном движении – это процесс, требующий системного подхода. Он должен начинаться в самом раннем возрасте и последовательно продолжаться на всех этапах взросления, в том числе при помощи профилактических мероприятий, к которым относится и олимпиада «Безопасные дороги». Младшим школьникам проект помогает освоить основы правил безопасного поведения пешеходов, в особенности при движении по маршруту «дом-школа-дом». Ученики старших классов получают знания, которые через несколько лет могут им стать грамотными и законопослушными водителями транспортных средств. Поэтому мы прикладываем усилия для повышения у детей уровня правовой культуры в области дорожного движении», отметил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Организаторы олимпиады: ГУОБДД МВД России совместно с АНО «Национальные приоритеты» и Учи.ру при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

«В основе олимпиады лежат наглядные сценарии знакомых каждому дорожных ситуаций, проходя которые ученики закрепляют теоретические знания и отрабатывают алгоритмы безопасного поведения. Проект объединил школьников из самых разных уголков страны, предоставив каждому возможность получить важный и полезный опыт. Самое ценное, что олимпиада не только напоминает ученикам основные правила поведения на дороге, но и помогает сформировать осознанное отношение к собственной безопасности», — отмечает руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.

СПРАВКА

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» отвечает за комплексное развитие населенных пунктов. По всей стране ремонтируют дороги, уделяя особое внимание маршрутам к школам, детским садам и больницам. На улицы городов выходит современный общественный транспорт, строят новое и расселяют аварийное жилье, благоустраивают дворы, парки и набережные.

Повышение безопасности всех участников дорожного движения в зоне особого внимания нацпроекта. Для этого работы ведутся комплексно: обновляется проезжая часть и тротуары, наносится дорожная разметка, устанавливаются ограждения, дорожные знаки и светофоры, а также проводятся профилактические мероприятия - информирование взрослых и детей о правилах поведения на дорогах.