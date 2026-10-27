Путин утвердил новый перечень мер поддержки семей: их обсудят на конгрессе «Национальное здравоохранение»

Президент России Владимир Путин утвердил новый список поручений по укреплению института семьи и поддержке материнства. Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин утвердил новый список поручений по укреплению института семьи и поддержке материнства. Их реализацию обсудят на Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение». Мероприятие пройдет в Москве с 2 по 3 ноября.

Среди ключевых направлений - совершенствование программы семейной ипотеки с учетом количества детей в семье. Также планируются дополнительные меры поддержки женщин в период беременности и родов, включая жен участников спецоперации. Отдельное внимание уделят развитию профилактической медицинской помощи и повышению доступности социальных мер поддержки семей.

«Новые поручения главы государства подтверждают необходимость комплексных решений, объединяющих возможности здравоохранения, социальной сферы и общественных институтов», - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, народосбережение и народопреумножение остаются ключевыми приоритетами госполитики. Президент последовательно уделяет особое внимание вопросам демографии и поддержки матерей.

В рамках деловой программы конгресса состоится экспертная дискуссия на тему поддержки семьи и материнства в России. Организаторами выступают Минздрав РФ и Фонд Росконгресс, организационным партнером - ЦНИИОИЗ Минздрава.

Эксперты отмечают, что повышение рождаемости невозможно без комплексного подхода. Медицинский контур поддержки начинается с сохранения репродуктивного здоровья - профилактики нарушений, диспансерного наблюдения, помощи при планировании беременности и лечении бесплодия. Важна преемственность медицинской и социальной помощи на всех этапах, от планирования беременности до сопровождения семьи после родов.

Благополучие семьи зависит не только от медицины, но и от психоэмоционального состояния ее членов. Особого внимания требуют семьи в трудной жизненной ситуации, включая семьи участников СВО - им необходима единая система сопровождения.

Модератором сессии станет первый замглавы по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова. Эксперты обсудят эффективные региональные практики поддержки семьи, принципы построения бесшовной системы сопровождения и роль женских сообществ в укреплении семейных ценностей.