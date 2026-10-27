Россияне рассказали, как реагируют на нарушение личных границ родными

53% опрошенных россиян признались, что у них есть родные, которые частенько нарушают личные границы. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Психологи отмечают новый тренд, молодежь по всему миру сознательно выстраивает границы и не дает семье вмешиваться в их личную жизнь, отдаляется. Это веяние началось и в России, особенно прослеживается в поколении зумеров. При этом многие россияне отмечают, что от родных, конечно, не отстраняются, но их непрошеным советам не следуют и критику на свой счет не воспринимают. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 53% опрошенных россиян признались, что у них есть родные, которые частенько нарушают личные границы, могут говорить какие-то неприятности про личное развитие, карьеру, семью и так далее, лезть с непрошенными советами и вообще вести себя не слишком деликатно. При этом сами респонденты все это вежливо выслушивают, но пропускают мимо ушей и продолжают жить по-своему.

А вот 18% опрошенных россиян признаются, что такое вмешательство от родных может их сильно ранить, поэтому им проще отстраниться и в следующих раз ничего не рассказывать про работу, друзей или супруга, чтобы не нарваться на нежелательные высказывания.

Фото: NDAB Creativity/Shutterstock/Fotodom

17% признаются, что у них не хватает терпения общаться с такими родственниками, которые лезут не в свое дело. Респонденты признаются, что у них нет никакого желания вести себя мудро, отмалчиваться, поэтому они начинают спорить и ругаться, могут даже оскорбить такого родственника, хотя это и не всегда работает.

«Посылаю всех нафиг и делаю то, что считаю нужным, я так с детства делала, и не жалею ни о чем, да, набила много шишек, но это мой опыт», — рассуждает участница опроса.

«Посылаю лесом. Худшее, что человек может сделать — это дать мне какой-то совет. Раньше родственники любили умничать, но во временем всех отучил», — делится другой.

А вот 8% опрошенных признаются, что все время чувствуют вину и обязательства перед родней и все время пытаются угодить окружающим, порой даже во вред собственным желаниям.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,3 тысячи человек.