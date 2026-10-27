Жителей Северной Осетии пугают вбросами об отключениях электричества

Осетинские власти призвали жителей республики не распространять непроверенные данные и доверять только официальным источникам Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В телеграм-каналах тиражируют информацию о том, что на гражданских объектах в Северной Осетии введут ограничения по использованию электроснабжения. Якобы это связано с воздушными атаками. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на опровержения фейков, сведения являются лживыми.

Авторы публикации заявляют, что меры могут затронуть жилые дома, предприятия и не только. Мол, это этот вопрос рассматривается. Но тут же в качестве доказательства прилагается «распоряжение» за подписью председателя правительства республики, где одним из пунктов является введение «графика отключений электроэнергии, время которого не должно превышать 30 % светового дня». То есть, вроде как все уже и решено. Как минимум, логика нарушена.

На подделку указывает и тот момент, что в действительности на портале размещения правовых актов РСО-Алания соответствующего документа нет. Последнее «распоряжение» там датировано 20 октября, у него другой номер и речь в нем идет о системе ухода за гражданами пожилого возраста.

Комментарий с опровержением дали и в местном Центре управления регионом. Там сведения, распространяемые в соцсетях и мессенджерах, сразу назвали «фейковыми».

«Наши специалисты связались с администрацией Главы и Правительства республики, где подтвердили, что распространяемая информация не соответствует действительности и является ложной», - рассказали в ЦУР.

К разоблачению вброса подключились и местные СМИ. Многие издания написали, что это вранье.

Важен и тот момент, что Правительство Северной Осетии не делало заявлений о каких-либо ограничениях в сфере энергопотребления на своих официальных ресурсах. Хотя, когда речь заходит о вещах, которые напрямую затрагивают жизнь людей, всегда современно предупреждают.

По всей видимости, поводом для провокации стало аварийное отключение электроэнергии на нескольких улицах Владикавказа 25 октября. Накануне первый заместитель председателя правительства республики Роман Батршин заслушал доклад о причинах случившегося, ходе аварийно-восстановительных работ и принятых мерах, а также обратил внимание на то, что подобных инцидентов быть не должно.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в свою очередь на аппаратном совещании раскритиковал энергоснабжающую компанию. Не только за саму аварию, но и за отсутствие нормального информирования жителей. Он потребовал проконтролировать начисления за свет в связи с аварией. Сейчас электроснабжение потребителей восстановлено, приняты меры для снижения риска повторных отключений. Но, добавим, что не было связи этих отключений и украинских атак.

Осетинские власти призвали жителей республики не распространять непроверенные данные и доверять только официальным источникам.