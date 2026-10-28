Сюрпризы осеннего солнца: небезобидно для глаз и после «процедур красоты»

До конца октября в Москве продлится солнечная золотая осень, порадовали синоптики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

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До конца октября в Москве продлится солнечная золотая осень, порадовали синоптики. У идеальной, казалось бы, погоды, есть одно «но». Ультрафиолетовое излучение, конечно, не такое, как в июле, но еще достаточно сильное. Преобладают лучи типа, А, которые почти не вызывают ожогов, однако могут причинить другие неприятности.

— У ряда лекарств есть фототоксические свойства. То есть такие препараты повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Это может приводить к пигментации и даже образованию волдырей, — рассказала KP.RU врач — клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Любовь Селиванова.

Эксперт перечислила наиболее часто используемые лекарства с фототоксичностью — тем, кто их принимает, нужно проявлять осторожность. Избегать прямых солнечных лучей даже осенью и зимой, пользоваться солнцезащитным кремом.

Антибиотики, особенно тетрациклины (доксициклин, миноциклин) и фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин).

Нестероидные противовоспалительные средства, в первую очередь кетопрофен (в том числе в форме геля), а также пироксикам, напроксен и ибупрофен.

Тиазидные диуретики (гидрохлоротиазид, индапамид), фуросемид и антиаритмическое средство амиодарон.

Противогрибковый препарат вориконазол, а также многие химиотерапевтические препараты для онкопациентов (метотрексат, фторурацил, дакарбазин и др.).

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ

Одно из свойств ультрафиолетовых лучей типа, А (УФ-А) — способность проникать глубоко в кожу. Это грозит повреждением ДНК и другими неблагоприятными последствиями.

— Пользуйтесь солнцезащитными кремами. Солнечное излучение доказанно повышает риск рака кожи, ускоряет ее старение и усугубляет ряд заболеваний (например, очень распространенную напасть — розацеа), — предупредил в интервью KP.RU главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии Александр Быканов.

И осенью нужно пользоваться солнцезащитным кремом. Фото: Josep Suria/Shutterstock/Fotodom

Использование солнцезащитного крема рекомендовано при УФ-индексе больше 2, поясняет эксперт. Однако и при длительном пребывании под лучами с индексом УФ-1 кожа тоже стареет быстрее. Так что, если отправляетесь в дальнюю прогулку днем, намазать лицо кремом не помешает.

Также защита точно нужна тем, кто лечит акне (высыпания на коже) препаратами с системными ретиноидами в составе. Либо использует косметику с такими ингредиентами для сокращения морщинок и повышения упругости кожи (такой эффект действительно доказан!). «Ретиноиды тоже имеют высокую фототоксичность», — отмечает клинический фармаколог Любовь Селиванова. Не помешает солнцезащитный крем и после «процедур красоты» — пилингов, шлифовки, мезотерапии и т. д.

В ТЕМУ

Не убираем темные очки

Уязвимы глаза: лучи от низкого осеннего солнца попадают прямо в них. Врачи-офтальмологи рекомендуют не отказываться от сонцезащитных очков. Качественными считаются изделия с маркировкой «UV400» либо «100% UV protection». Их желательно носить в любой солнечный день.

СПРАВКА KP.RU

УФ-индекс показывает уровень ультрафиолетового излучения и помогает понять, насколько активны солнечные лучи и как надо от них защищаться. Он зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности, высоты над уровнем моря (в горах выше), отражения от поверхности (между прочим, свежий снег отражает до 80% лучей, то есть добавляет «очков» УФ-индексу, а пляжный песок всего 15%).

Прогноз УФ-индекса публикует Гидрометцентр России и многие погодные сайты и приложения. Он бывает:

0 — 2 — низкий

3 — 5 — средний

6 — 7 — высокий

8 — 10 — очень высокий

11 и более — экстремальный

В Московской области в ближайшие дни УФ-индекс не выше 2.

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