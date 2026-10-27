Владимир Путин - Европе: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь»

Президент выступил перед участниками Форума стран–экспортёров газа в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президент России Владимир Путин выступил с речью перед участниками Форума стран-экспортёров газа в Москве. Мы собрали его главные тезисы:

— На газ приходится четверть энергобаланса планеты. И к середине века ожидается, что мировые поставки газа вырастут еще в полтора раза.

— То есть роль природного газа как опоры глобальной энергетики, промышленности, да и аграрного сектора, международной торговли будет только укрепляться.

— Ситуация в мировой энергетике обострена из-за ситуации на Ближнем Востоке и терактов — подрыва «Северных Потоков».

— Россия является ключевым участником газового рынка. Мы занимаем первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче (первое у США, — ред.).

— Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, имеют серьёзные последствия: это запредельные издержки для иностранных компаний, предприятий, домохозяйств. Именно это мы видим сейчас в Европе. В России есть такая поговорка: Не рой яму другому, а то сам в неё попадёшь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза.

— Чтобы решить задачи, которые стоят перед мировой газовой отраслью, нужно не возводить барьеры, а напротив, необходимо усиливать кооперацию, прежде всего стран — экспортёров газа.

— Россия открыта для сотрудничества, для обмена технологическими разработками в газовой сфере. Например, в Арктике мы активно работаем со многими странами мира. Совсем недавно на наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнёры. А сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с США.

Итогом форума стал не только болезненный урок Европе, позиции которой в экономическом сотрудничестве с Россией спешно занимают США. По окончании пленарного заседания главы государств ФСЭГ приняли декларацию, в которой выразили глубокую обеспокоенность ситуацией вокруг Ирана. И выступили против введения односторонних санкций, тарифов и пошлин.

СПРАВКА KP.RU

Членами Форума стран — экспортёров газа являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Тринидад и Тобаго, Россия, Экваториальная Гвинея. Они контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, 39% мировой добычи газа и 47% поставок сжиженного природного газа.

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