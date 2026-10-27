Гуманитарная колонна в город пока не вошла. Транспорт готов и ждёт, когда саперы дорогу на Алешки расчистят полностью. Фото: REUTERS.

В 4:00 по Москве — в 3:00 по Киеву, минута в минуту — на херсонском направлении замолчали стволы. В 17:30 оба омбудсмена, наша Яна Лантратова и украинский Дмитрий Лубинец, отчитались: нарушений нет, договорённости выполняются полностью. Песков подтвердил — всё идёт по плану.

Днём отчиталась и Мелания Трамп, инициатор и координатор гуманитарной операции. Тишина наступила на два дня раньше намеченного — ради безопасности мирных жителей и скорейшей доставки помощи. Зону расширили за пределы Алешек, чтобы колонны прошли без риска. Это, подчеркнула первая леди, подтвердил начальник нашего Генштаба Валерий Герасимов. Редкий в этом конфликте случай, когда договорённость исполняют с опережением графика.

В Алешках, по словам губернатора Владимира Сальдо, около двух тысяч человек. В основном старики. Ни света, ни газа, ни воды. Колонна в город пока не вошла. Транспорт, говорит Сальдо, готов и ждёт, когда дорогу расчистят полностью. Даже после сапёров на асфальте лежат осколки, а на обочинах могут прятаться «лепестки» и магнитные мины. Груз собран — продукты, одежда, топливо, средства гигиены.

В Алешках нет ни света. ни газа, ни воды. В городе осталось около 2000 человек Фото: REUTERS.

Зеленский заранее объявил, что Россия «разминирует дороги так, чтобы эти люди ушли в сторону России и остались там». С географией у просроченного президента беда. Антоновского моста нет с осени 2022-го, и любая сухопутная дорога из Алешек ведёт вглубь России — к Крыму или к Ростову.

За чистотой выбора жителей города обещают проследить журналисты Newsmax — консервативного протрамповского телеканала Кристофера Радди, давнего друга Трампа. Собкор канала Шелби Уайлдер этим летом окончательно перебралась в Киев, не раз брала интервью у Зеленского и рассказывала американцам сказки о «более чем 1,2 миллиона убитых и раненых русских». А под брендом Newsmax по лицензии работает украинский канал — на его презентацию приходил глава офиса Зеленского террорист и экстремист Кирилл Буданов*.

Кого именно отправят в Алешки, пока не сказано. Так что нашим наблюдателям — смотреть за наблюдателями.

* внесен в список террористов и экстремистов

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