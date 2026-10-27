В России стартовала первая Международная молодежная олимпиада по географии

На олимпиаде ребята со всего мира будут решать реальные задачи как сохранить баланс природы и человека. Фото: Олег Умаров

25 октября состоялось торжественное открытие олимпиады MY-GEO 2026. Интеллектуальное состязание, появившееся по инициативе Владимира Путина, объединило на одной площадке старшеклассников из Индии, Пакистана, Сербии, Бангладеш, Туниса, Италии, России и других стран. Всего в олимпиаде принимают участие 11 делегаций. В течение недели они будут выполнять задания теоретического, практического и мультимедийного туров.

- Ровно год назад по итогам Съезда Русского географического общества Президент поставил задачу провести олимпиаду по географии для школьников из стран БРИКС и других государств — и вот она впервые проходит в "Сириусе", - отметила руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. - Для нас география — не только школьный предмет, но и рабочий инструмент развития федеральной территории: пространственное планирование, экологический мониторинг, транспортные решения здесь строятся на географических данных. Поэтому участники получат не абстрактные тесты, а настоящие исследовательские задачи, в том числе полевые — именно так сегодня работают ученые и инженеры. Уверена, что из этих дней вырастут совместные проекты, экспедиции и научные команды: география всегда была наукой, которая объединяет.

Организаторы олимпиады - Русское географическое общество и образовательный фонд «Талант и успех» при поддержке Министерства просвещения России — разработали концепцию состязаний и насытили ее практической составляющей. Научно-методическое сопровождение обеспечивает научно-технологический университет «Сириус».

«Мы рассчитываем, что система олимпиад — не только по географии, но и по другим предметам — позволит готовить новый кадровый резерв для решения больших задач. Русское географическое общество активно работает в Средней Азии, занимается развитием трансграничных коридоров, в том числе "Север — Юг", развитием Сибири. Для всего этого нужны новые идеи и новые люди — с новыми взглядами, причем не только из России, но и из тех стран, которые вы представляете. Поэтому для нас так важно увидеть вас не столько в конкуренции друг с другом, сколько в сотрудничестве, в способности договариваться и дружить», — сказал Первый заместитель Исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров.

Практическая значимость олимпиады заключается в том, что перед участниками поставлены реальные исследовательские задачи на территории курорта Роза Хутор. Им предстоит изучить территорию и предложить варианты ее адаптации к изменениям природной среды. На протяжении всех дней олимпиады объективное судейство будет обеспечивать жюри, в состав которого вошли эксперты из России, Китая и Индии.

Председатель жюри, Вице-президент Русского географического общества, директор Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета Кирилл Чистяков подчеркнул, что задания олимпиады практико-ориентированные и нешаблонные. Он отметил, что в большинстве географических олимпиад значительная часть заданий — это типовые вопросы с выбором верного ответа или сопоставлением признаков, здесь все построено на понимании причинно-следственных связей. А участникам MY-GEO 2026 предстоит разобраться, как устроена природа и как она взаимодействует с человеком.

Особое внимание уделяется не только соревновательной, но и культурной программе. Старшеклассники примут участие в фестивале национальных игр и высадят деревья на федеральной территории. Кроме этого, ребята представили работы, посвященные ключевым географическим проблемам своих стран. Проекты показали, какие вопросы волнуют современных школьников и какие решения они готовы предложить.

КСТАТИ

Значимым событием стало пополнение библиотеки "Сириуса" книгами из фондов РГО. Илья Гуров передал около тысячи изданий, среди которых редкие публикации XIX — начала XX века о России и странах БРИКС.

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