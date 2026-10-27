Русский язык и защита прав: в шести странах Африки появятся новые правовые центры

Уполномоченный по правам человека в РФ и АНО «Евразия» подписали меморандумы и соглашения о сотрудничестве с Мали, Мозамбиком, Зимбабве, Мадагаскаром, Сейшельскими Островами и Того. Договоренности предусматривают запуск совместных гуманитарных, образовательных, социальных и правозащитных проектов.
В шести африканских странах могут появиться Центры русского языка и культуры, а также двусторонние Центры поддержки соотечественников. Они должны помочь развивать образовательные и культурные связи, обмениваться правозащитным опытом и оказывать гражданам консультативную поддержку.
Переговоры проходили на высоком уровне — с участием президентов Мозамбика Даниэла Шапу, Мали Ассими Гоиты, Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и Мадагаскара Микаэля Рандрианирины. Подписание документов с Мозамбиком состоялось в присутствии первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова.
Председатель попечительского совета АНО «Евразия» Петр Фрадков отметил, что организация готова делиться с африканскими партнерами опытом реализации образовательных, социальных и инфраструктурных проектов.
«Мы готовы вместе определять инициативы, отвечающие потребностям каждой стороны. Важной частью этой работы станет открытие Центров русского языка и культуры — площадок для студентов, преподавателей, специалистов и межкультурного диалога молодежи», — сказал Фрадков.
Президент Мозамбика Даниэл Шапу подчеркнул, что русский язык остается востребованным среди молодежи республики. По его словам, сейчас в России учатся около 500 мозамбикских студентов, еще более 500 хотят поступить в российские вузы.
Глава Россотрудничества Игорь Чайка сообщил, что на базе учреждений агентства в Африке русский язык изучают более 4,5 тыс. человек. В следующем году Россотрудничество также планирует запустить программу микрогрантов для совместных гуманитарных проектов.
«Мы переходим к принципу целевого набора: студенты будут обучаться по направлениям, необходимым для экономики их стран. После учебы они смогут вернуться на родину и внести вклад в ее развитие», — отметил Чайка.
Отдельный блок договоренностей касается защиты прав человека. Российский омбудсмен Яна Лантратова предложила создать двусторонние Центры поддержки соотечественников. Предполагается, что они будут оказывать правовую и консультативную помощь, помогать в решении возникающих вопросов и защищать права граждан России и африканских стран.
«Мы заинтересованы в прямом диалоге с коллегами из африканских государств и совместной работе над вопросами, затрагивающими интересы граждан. Уверена, что достигнутые договоренности станут основой для долгосрочного сотрудничества», — заявила Лантратова.