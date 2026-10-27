Русский язык и защита прав: в шести странах Африки появятся новые правовые центры

Уполномоченный по правам человека в РФ и АНО «Евразия» подписали меморандумы и соглашения о сотрудничестве с Мали, Мозамбиком, Зимбабве, Мадагаскаром, Сейшельскими Островами и Того. Фото предоставлено АНО «Евразия»

Уполномоченный по правам человека в РФ и АНО «Евразия» подписали меморандумы и соглашения о сотрудничестве с Мали, Мозамбиком, Зимбабве, Мадагаскаром, Сейшельскими Островами и Того. Договоренности предусматривают запуск совместных гуманитарных, образовательных, социальных и правозащитных проектов.

В шести африканских странах могут появиться Центры русского языка и культуры, а также двусторонние Центры поддержки соотечественников. Они должны помочь развивать образовательные и культурные связи, обмениваться правозащитным опытом и оказывать гражданам консультативную поддержку.

Переговоры проходили на высоком уровне — с участием президентов Мозамбика Даниэла Шапу, Мали Ассими Гоиты, Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и Мадагаскара Микаэля Рандрианирины. Подписание документов с Мозамбиком состоялось в присутствии первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова.

Председатель попечительского совета АНО «Евразия» Петр Фрадков отметил, что организация готова делиться с африканскими партнерами опытом реализации образовательных, социальных и инфраструктурных проектов.

Председатель попечительского совета АНО «Евразия» Петр Фрадков. Фото предоставлено АНО «Евразия»

«Мы готовы вместе определять инициативы, отвечающие потребностям каждой стороны. Важной частью этой работы станет открытие Центров русского языка и культуры — площадок для студентов, преподавателей, специалистов и межкультурного диалога молодежи», — сказал Фрадков.

Президент Мозамбика Даниэл Шапу подчеркнул, что русский язык остается востребованным среди молодежи республики. По его словам, сейчас в России учатся около 500 мозамбикских студентов, еще более 500 хотят поступить в российские вузы.

Президент Мозамбика Даниэл Шапу. Фото предоставлено АНО «Евразия»

Глава Россотрудничества Игорь Чайка сообщил, что на базе учреждений агентства в Африке русский язык изучают более 4,5 тыс. человек. В следующем году Россотрудничество также планирует запустить программу микрогрантов для совместных гуманитарных проектов.

Глава Россотрудничества Игорь Чайка. Фото предоставлено АНО «Евразия»

«Мы переходим к принципу целевого набора: студенты будут обучаться по направлениям, необходимым для экономики их стран. После учебы они смогут вернуться на родину и внести вклад в ее развитие», — отметил Чайка.

Отдельный блок договоренностей касается защиты прав человека. Российский омбудсмен Яна Лантратова предложила создать двусторонние Центры поддержки соотечественников. Предполагается, что они будут оказывать правовую и консультативную помощь, помогать в решении возникающих вопросов и защищать права граждан России и африканских стран.

Российский омбудсмен Яна Лантратова. Фото предоставлено АНО «Евразия»

«Мы заинтересованы в прямом диалоге с коллегами из африканских государств и совместной работе над вопросами, затрагивающими интересы граждан. Уверена, что достигнутые договоренности станут основой для долгосрочного сотрудничества», — заявила Лантратова.