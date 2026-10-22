«Утраченные Киевом земли - не «их территория», это исторические земли России»: Владимир Путин напомнил о голосовании Донбасса и Новороссии за воссоединение с РФ

Владимир Путин напомнил, что Киеву неуместно говорить о каких-либо территориальных потерях Фото: REUTERS.

Зеленский заявил, что он готов признать потерю территорий. У президента России на это совершенно другой взгляд.

"У меня отношение к этому такое, что это не «их территория», это территория исторической России, - заявил Владимир Путин в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину. - Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, «а» - за независимость государственную, а, «б» - в качестве второго шага - за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно".

При этом российский лидер согласился, спорить об этом можно «сколько угодно». Собственно, чем и занимаются в Европе, развернув мощнейшую антироссийскую кампанию, и постоянно говоря об угрозе со стороны России и начале подготовки к войне с Россией. Кстати, последнее Путин прямо назвал «политической шизофренией» и признался, что очень надеется, что она скоро пройдет.

"Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести стратегическое поражение нереально, - отметил он. - Думаю, что люди, которые стремились к этому во все века, и сейчас такие, к сожалению, есть, они осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов".

Президент привел в пример политические процессы в Европе, которые явно показывают, что «воевать с Россией народы Европы не хотят».

"Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим. Мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", - в который раз подчеркнул он.

И задался вопросом: «Почему сегодняшнее украинское руководство решило, что весь мир должен платить этому украинскому руководству, воевать за них, поставлять оружие, боеприпасы, технику и так далее?».

"Если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюют. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие?"

И это тоже один из аспектов этой большой трагедии, считает российский лидер.

"Ну хорошо. Допустим, некоторые страны Европы или в других мировых пространствах хотят воевать с Россией с целью её ослабить. Но это что, разве является национальной идеей самой Украины? - задался вопросом Путин. - Они всё время говорили о том, что готовы воевать до последнего украинца. А само то украинское руководство, оно как относится к своим гражданам? То же, как те, кто с нами хотят воевать - как к расходному материалу. Это же всё-таки их граждане".

Отношение киевского режима к своим гражданам хорошо показывают тысячи видео с украинских улиц, отметил презиент, где сотрудники ТЦК, которых на украине называют не иначе, как людоловы, отлавливают людей на улице, «как бездонных собак, загоняют на фронт насильно».

Кстати Путин отметил, что именно выловленных на улице украинцев загоняют на фронт, на самый передок. Тогда как националистические формирования «не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой». Отсюда и проблема с мотивацией у военнослужащих ВСУ.

"Почти официальные данные –на Украине полмиллиона дезертиров. Официально только свыше 300 тысяч уголовных дел возбудили, а на самом деле (тоже уже почти публично говорят об этом) - 500 тысяч. Это на Западе тоже хорошо известно".

Путин вспомнил и как Россия предлагала помощь в переговорах с тогда еще юго-востоком Украины. Так было с самого начала конфликта - с 2014 года:

"Мы всегда выступали за мирное разрешение. С первых дней. В 2014 году уже об этом говорили: давайте мы вам поможем договориться с Юго-Востоком тогдашней Украины. Нет. Пушки, самолёты против мирного населения. Войну развязали практически. Потом Минские соглашения. Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Отказались от этого".

Напомнил Владимир Путин и как еще раз предлагал договориться - прямо перед началом СВО. Тогда тоже Россия отказ: нет, будем воевать.

"Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой тяжёлой, непростой ситуации, - подчеркнул президент. - Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы - это один народ".

Пусть даже кто-то думает по-другому, все равно же можно обо всем договориться, еще раз сказал Владимир Путин, но подчеркнул, что «если кто-то хочет иначе, будет иначе» - в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты.

НЕ ПЕРЕМИРИЕ, А МИР

Раскрыл Владимир Путин и подробности переговоров со Стивеном Уиткоффом. Он отметил, что они договорились, что будут возобновлены трехсторонние контакты Россия - США - Украина. И целью станет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Но главное, что отметил Путин: речь об окончательном варианте мирных соглашений, а не приостановке боевых действий на какой-то промежуток времени.

При этом, по словам Путин, Уиткофф обратил внимание на то, что если будут обсуждаться вопросы безопасности России и Украины, то нужно будет говорить об архитектуре европейской безопасности в целом.

- Я тоже с этим согласен, - заключил Путин. - Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни.

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