С Анфисой Чеховой случилось несчастье

Анфиса Чехова. Фото: Александр Ширков.

Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Бахрейне. Один из беззаботных отпускных дней закончился для нее плачевно: 48-летняя телеведущая объелась и упала. В итоге звезда экрана получила травму руки и ноги.

ЧП приключилось на выходе из ресторана, в котором Чехова перед этим плотно поела. Анфиса поскользнулась и упала. В соцсетях она продемонстрировала посиневшую после приземления на землю руку.

«Обжорство до добра не доводит: выкатилась из ресторана и упала. Смотрите: за секунду рука стала синяя. Даже боюсь смотреть на ногу. Надеюсь, что не перелом», - сообщила теледива.

В Бахрейн Анфиса отправилась после новости о переезде в новый дом. Вместе с мужем, продюсером Александром Златопольским она переселилась в просторный особняк в Подмосковье.

В феврале этого года Чехова и Златопольский поженились. Пара расписалась в одном из загсов Москвы. Церемония прошла скромно: молодожены планируют позже устроить красивое торжество для друзей и родственников.

На днях Анфиса сообщила, что заключила с мужем брачный договор.

«Я считаю, что брачный договор должен быть заключен в каждой семье, потому что всякое может случиться», - объяснила этот шаг ведущая.

Александр Златопольский, в свою очередь тоже рассказал, почему они с женой решили составить такой документ. По словам продюсера, он несет ответственность за большие деньги, поэтому считает себя обязанным юридически защитить супругу.

«У нас все равнозначно. Есть много примеров, когда с супругом что-то случается, а у жены потом начинаются проблемы. Я все-таки работаю с большими деньгами как кинопродюсер», - рассказал муж телеведущей.

Анфиса и Александр познакомились на церемонии вручения кинопремии. Продюсер тогда получал награду, а телеведущая преподнесла ему приз. Златопольский почти сразу пригласил Анфису на свидание, и она согласилась.

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