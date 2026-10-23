Линдси Грэм* скончался в 71 год 11 июля этого года Фото: REUTERS.

Вокруг имени умершего этим летом сенатора Линдси Грэма*, который был одним из главных русофобов Америки, разгорелся скандал. Трое мужчин** рассказали, что имели с политиком интимную связь, одному из них на тот момент было 17 лет.

Если бы это вскрылось при жизни Грэма*, он получил бы от 5 до 10 лет тюрьмы.

Сенатор-республиканец никогда не был женат, вокруг его личной жизни ходило немало слухов. И вот теперь две леворадикальные киностудии выпустили документальное расследование под названием «Клозетократия», посвященное деятельности Грэма*.

В ленте трое мужчин сообщают: политик платил им за интимные услуги**.

Американец по имени Келвин утверждает: в 2001 году в Аризоне, когда ему было 17, он случайно познакомился с будущим сенатором. Тот заплатил ему за интим ** 120 долларов.

По законам штата Аризона вовлечение несовершеннолетнего в проституцию карается заключением на срок от 5 до 10 лет.

Авторы фильма обратились к сестре Линдси, Дарлин, которая заняла его место в Сенате. Она резко отказалась от комментариев.

Грэм* умер 11 июля, ему был 71 год. Ему устроили пышное прощание с участием всей верхушки Белого дома во главе с Трампом. Прилетел туда и Зеленский, который накануне принимал сенатора в Киеве.

Республиканец ненавидел Россию, предлагал признать нашу страну спонсором терроризма, считал, что американская помощь Украине - лучшее вложение. И стал одним из главных идеологов антироссийских санкций.

«В знак уважения» к сенатору после его смерти Конгресс принял подготовленный им «адский санкционный пакет» против РФ. Трамп подписал его, однако в ход не пустил.

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*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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