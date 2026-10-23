Продавайся или погибни под ракетой: Зеленского привели в чувство отключением Starlink для Киева

Отключение Starlink вернуло Зеленскому чувство риска Фото: REUTERS.

Американцы, которых Киев всю неделю обвинял в том, что они перестали делиться разведданными, и то ли замедлили, то ли вовсе отрубили Starlink, кажется, «включили заднюю». В Вашингтоне решили, что достаточно попугали непокорного вассала в Киеве - и хватит?

Тему обсудили на Радио «Комсомольская правда» с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

СИРЕНЫ ЗАВОЮТ ВОВРЕМЯ?

- Мы некоторое время проводили пуски, а сирены в Киеве и Харькове начинали выть уже постфактум, после прилетов — и вот эта история кончилась?

- Когда мы говорим про то, что Штаты предоставляют разведданные, надо понимать: это много разных источников информации. В данном случае речь шла об автоматизированной американской системе.

- Как система называется?

- SBIRS. Это расположенные на геостационарной орбите спутники зондирования Земли. Они мониторят нашу территорию в инфракрасном спектре. Это позволяет за секунды засекать старт баллистических ракет по яркому соплу и выдавать, условно говоря, из системы предупреждения возможные места приземления, просчеты территории.

- Они и раньше отслеживали, когда мы запускали наши баллистические ракеты…

- Ну, понятно, Америка боится массированного старта межконтинентальных баллистических ракет. Но и когда стартуют ракеты комплекса «Искандер», это тоже заметно. Плюс они мониторят места нахождения наших стратегических бомбардировщиков и т.д.. В общем, им все это заранее заметно. Вот так и Украина получала сразу предупреждение о ракетной атаке.

США замедлили или вовсе отрубили Starlink для Киева Фото: REUTERS.

УСПЕТЬ В БУНКЕР

- Но какой смысл в таком предупреждении, если все равно ВСУ сбивать баллистику сложно или почти невозможно?

- Киев жалуется, что и комплексов ПВО недостаточно, и противоракет недостаточно. Но важный нюанс в том, что военно-политическое руководство Украины могло заранее спуститься в бомбоубежище из своих красивых офисов и т.д. А в последние дни они получали предупреждение от своих радарных комплексов за 10 секунд до удара.

- То есть, никуда ты спуститься не успеваешь?

- И здесь возникал персональный риск уже военно-политического руководства. Когда политик, принимающий решения, лично рискует, тогда его решения становятся более честными. И вот здесь Зеленский засуетился. В условиях, когда Трамп захотел его поменять, когда у него конфликт с Трампом, погибнуть под ракетами – это могло бы стать решением для некой группы западных элит.

РАЗНОЕ БУДУЩЕЕ

- Зеленский действительно испугался?

- Он заговорил про предательство со стороны Трампа. Но какова реальная цель давления на киевский режим и его главу? Крупнейшее консалтинговое агентство Америки RAND Corporation, где 30 нобелевских лауреатов были экспертами, которые готовили стратегические исследования для Белого дома, задумалось над этим вопросом еще в 2023 году.

- И что они сказали?

- Что будущее через 5-10 лет для Америки и для Украины разное. То есть, мы к разным историям идем. Для Украины это - продолжение конфликта, выкачивание денег (имеется в виду для военно-политического руководства).

- А для Америки?

- Это выравнивание отношений, начало работы и с Россией, и с партнерами. Но это приведет к кризисам, которые сейчас мы видим. И там они начинают исследовать, что же делать. Им нужно действовать с точки зрения Украины.

К Зеленскому применили метод кнута, метод пряника не сработал Фото: REUTERS.

МЕНЯТЬ ИЛИ ПОДКУПИТЬ?

- И что предлагают?

- Два варианта – либо менять Зеленского, потому что он и есть то звено, которое не дает, условно говоря, остановить конфликт. Либо подкупить его, пообещав ему денег на восстановление Украины больше, чем он зарабатывает сейчас на поставках вооружений и на продолжении конфликта. Отсюда мы делаем вывод, что подкупить Зеленского у этой администрации не получилось.

- Был не один заход американцев по этому поводу?

- Несколько. С этого начались сделки – редкоземельные металлы и все остальное. Это все история поствоенного состояния. Американская компания BlackRock придумала Банк восстановления Украины. Но в итоге эта история не прошла. Ну, или Зеленский не поверил. Он понимал, что послевоенное устройство требует выборов, на которых он не победит. Поэтому он решил остаться.

- А Трамп что будет делать дальше?

- Возможно, продолжит давить на то, чтобы Зеленский покинул этот пост. Получится ли это сделать, есть ли у него действенный инструментарий в условиях поддержки британской короны и европейцев, это интересный вопрос...