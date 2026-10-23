Наталья Кравченко: «Многие успешные продукты появились потому, что кто-то не принял существующие правила как данность»

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Сфера ИТ привлекает не только высокими зарплатами и комфортными условиями труда, но и возможностью влиять на жизни миллионов людей. По данным опроса действующих специалистов, многие мечтают создавать продукты, которые помогли бы решить реальные проблемы, и участвовать в прохождении компанией пути от стартапа до корпорации.

Такой путь прошла Наталья Кравченко — директор по продукту в европейском приложении такси «Freenow by Lyft» с более чем 10-летним опытом создания и масштабирования цифровых продуктов, работавшая в крупнейших международных ИТ-компаниях, связанных с банкингом, ИИ и такси. За свою карьеру она спроектировала пилот пользовательского опыта первого в Европе сервиса заказа беспилотного такси, создавала онлайн-переводчик в чате между водителем и пассажиром к Чемпионату мира-2018. Также она руководила международными запусками продуктов в Великобритании, Франции, Израиле, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии. Говорим с экспертом о том, какие качества помогают создавать продукты, аналогов которым раньше не существовало, как вырастить сервис до миллионов пользователей и чем отличаются специалисты, которые просто выполняют задачи, от тех, кто способен менять целые индустрии.

- За вашу карьеру вы не раз создавали новые продукты — будучи менеджером по продукту запускали беспилотное такси и растили «Яндекс Лавку» с нуля в качестве руководителя службы пользовательского продукта. Как вы считаете, что отличает тех, кому удается создавать новое, от тех, кто работает над уже готовыми решениями?

- Мне кажется, ключевое отличие — в отношении к неопределенности. Создавать новое гораздо сложнее, потому что в начале пути правильных ответов просто не существует.

Мне не раз приходилось создавать что-то с нуля. Например, при создании первой версии беспилотного такси нужно было не просто сделать еще один сервис заказа автомобиля. Пользователь должен был взаимодействовать с совершенно новым типом транспорта, поэтому проектировать сценарии заказа и саму систему обработки пришлось с нуля. Нужно было сделать технологически сложный процесс понятным и предсказуемым для обычного человека.

С «Лавкой» задача была другой — создать и масштабировать новый формат доставки продуктов. За год команда выросла примерно с 10 до более чем 70 человек. Одной из задач было переосмыслить сам принцип выбора товаров в онлайн-магазине. Мы отказались от традиционной логики офлайн-ритейла и построили каталог на основе данных и пользовательского поведения.

В обоих случаях важно было не просто придумать идею, а довести ее до работающей системы: проверить гипотезу, понять, что не работает, быстро изменить решение и масштабировать его. Важно замечать неудобства и пытаться придумать решения, которые смогут улучшить текущий опыт.

- Сегодня вы работаете с продуктами, которыми пользуются миллионы людей в сотне городов Европы, а началось все с небольшого проекта по отслеживанию автобусов, созданного еще во время учебы в МФТИ. Какой главный принцип, сформировавшийся тогда, вы пронесли через всю карьеру?

- Принцип о том, что нужно решать проблемы людей и улучшать их жизнь с помощью технологий и инноваций, помог мне дойти до уровня, когда я отвечаю за организацию работы сотни специалистов, включая инженеров, дизайнеров и аналитиков. Позже я убедилась, что этот принцип позволяет растить и бизнесы. Большинство продуктов, которые впоследствии меняют привычки миллионов людей, начинаются с решения одной конкретной проблемы для небольшой группы пользователей. Поэтому важно не пытаться сразу создать что-то грандиозное, а научиться делать действительно полезные вещи и последовательно их развивать. С тех пор я задаю себе вопрос о том, какую конкретную проблему я решаю и почему это может быть важно людям? Технологии, искусственный интеллект сами по себе, в отрыве от человеческих задач, не так важны — все это инструменты, а не цель.

- Спустя несколько лет после получения степени магистра в одном из самых престижных вузов России, вы прошли программу по созданию цифровых продуктов в Стэнфорде. Скажите, насколько необходимо иметь классическое образование для того, чтобы менять индустрию? Может ли самоучка со временем подступиться к масштабным проектам?

- Есть много примеров того, как в продуктовый менеджмент приходят из разных сфер, будь то маркетинг, аналитика или дизайн, и часто без классического ИТ образования. За свою карьеру я курировала многих начинающих специалистов, чтобы они перешли в продуктовую сферу.

Но при этом сильное фундаментальное техническое образование — одно из самых важных преимуществ, которое помогло мне быстро вырасти. Умение писать код, понимание системного дизайна и архитектуры — все это позволяло общаться с разработкой на одном языке и придумывать решения для пользователей, зная, как устроена инфраструктура. Не говоря уже о том, что на физтехе у меня было очень много курсов, знания из которых я использовала каждый день на работе и была бесконечно благодарна своему образованию.

Мне кажется, сегодня важнее не то, где именно ты учился, а сохранил ли ты способность постоянно учиться. Технологии меняются слишком быстро, и преимущество получают не те, кто однажды получил хорошее образование, а те, кто продолжает развиваться всю жизнь.

- Еще задолго до нынешнего бума нейросетей вы работали в ABBYY над продуктом, который строил взаимосвязи и искал информацию по контексту. Как вы поняли, что за этим новшеством — будущее?

- Честно говоря, тогда никто не мог с уверенностью сказать, каким будет будущее искусственного интеллекта. Но уже было понятно, что объем информации растет слишком быстро, а значит, людям и компаниям понадобятся инструменты, которые смогут не просто хранить данные, а понимать их смысл. Было очевидно, что если научить технологии работать со смыслом, это откроет огромные возможности в самых разных сферах — от поиска информации до финансов, медицины и повседневных сервисов.

Вообще, мне кажется, важнее не пытаться предсказать конкретную технологию, а замечать фундаментальные изменения. Люди всегда будут стремиться к более простому и естественному взаимодействию с технологиями и упрощению своей работы, а искусственный интеллект — это, по сути, следующий шаг в этом направлении.

- Известный в России продукт вы запускали в Израиле, Франции и Англии. Что оказалось универсальным для пользователей во всем мире, а что приходилось переосмысливать заново?

- Везде хотят, чтобы сервис экономил время, был понятным и надежным. Никто не хочет разбираться в сложных интерфейсах — люди хотят быстро решить свою задачу. Но способы достижения этого могут сильно различаться. Приходилось учитывать локальные привычки, языковые особенности, адресные системы, способы оплаты и даже культурные особенности взаимодействия с сервисами. Например, в Израиле мы адаптировали интерфейс под письмо справа налево, а в Великобритании пересматривали пользовательский путь, чтобы повысить конверсию, учитывая пользовательские привычки, сформированные онлайн-покупками. Для запуска во Франции, например, мы запустили специально десктоп-версию, а в России в это время уже все было максимально адаптировано под смартфоны.

Продукт нельзя просто «перевести» на другой язык и считать международным. Нужно понимать контекст, в котором живут люди. При этом базовые потребности — удобство, доверие и экономия времени — остаются универсальными, и именно на них стоит опираться при создании продуктов для глобальной аудитории. Также важно уметь поддерживать продукты на нескольких рынках и определять, какие изменения делать глобальными, а какие оставлять локальными. Это важный навык, позволивший построить систему масштабирования, которую я успешно применила позже, работая над банковским приложением в «Revolut» для 38 стран.

- Как человек, который имеет руководящий опыт в нескольких международных ИТ-компаниях и о работе которого пишут в Bloomberg, Forbes, Business Insider и других международных изданиях, скажите, что отличает обычного специалиста от того, кто способен создавать нечто новое и менять целые индустрии?

- Мне кажется, многое зависит от любопытства и желания брать на себя ответственность.

В моей работе важно не просто решить поставленную задачу, а понять, что за ней стоит: какую проблему мы решаем для человека? Можно ли сделать это по-другому? Иногда именно такие вопросы помогают найти идею нового продукта или переосмыслить уже существующий. Многие успешные продукты и новые пользовательские привычки появились именно потому, что кто-то не принял существующие правила как данность.

- Многие молодые люди сегодня мечтают построить карьеру в IT. Что бы вы хотели сказать тем, кто пока сомневается, сможет ли однажды создать что-то действительно большое?

- Сомнения есть у всех — это нормальная часть пути. Важно не пытаться сразу понять, «получится ли что-то большое», а просто начать делать то, что кажется полезным и интересным. Почти всегда именно из таких шагов со временем и вырастают большие вещи.