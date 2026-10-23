Объявлен шорт-лист XII Всероссийской премии «За верность науке»

Объявлен список финалистов Всероссийской премии «За верность науке», фото: предоставлено пресс-службой премии "За верность науке"

Стали известны имена финалистов XII Всероссийской премии «За верность науке». Премия отмечает научно-популярные проекты, исследования с ИИ и инициативы, развивающие науку и технологии. Торжественное награждение состоится 30 октября 2026 года в Москве.

В 2026 году на премию поступило более двух тысяч заявок из разных регионов России. Лидеры по количеству участников: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Башкортостан, Татарстан, Чеченская Республика, Краснодарский край, Новосибирская, Томская и Ростовская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Шорт-лист включает проекты, охватывающие широкий спектр научной коммуникации — от федеральных медиапроектов до региональных инициатив, знакомящих миллионы людей с достижениями российских учёных.

Наука и медиа

В номинации «Научная пресс-служба года» участвуют команды НГТУ (Центр коллективного пользования «СКИФ»), Иркутского института химии СО РАН (новости Иркутской области и Бурятии), МАИ (авиация и космонавтика), РАН (фундаментальная наука) и ОИЯИ (международные исследования и мегасайенс-проекты).

Среди претендентов на звание «Научный журналист года» - журналист издания «Наука в Сибири» Кирилл Сергеевич и ведущая научно-популярных программ Радио «Комсомольская правда» Мария Баченина.

В финал также вышли Никита Шульгин с проектом «Наука Mail», Сергей Ломакин с «Конструкторами будущего» и Эвелина Закамская с «ДокТок».

В номинации «Автор цифрового контента» – «Границы познания», «Нейрофизиология» Георгия Копосова, «Московская экспедиция в науку» Дмитрия Давыдова, «НЕ ФАКТ» Егора Ржанова и «Горизонт приключений. Приморье» Ирины Дороган.

Разработки в сфере искусственного интеллекта

В номинации «Использование технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях» представлены разработки в медицине, археологии и микроэлектронике. Ученые СПбГПМУ создали систему «Pancreascore» для прогнозирования и ранней диагностики острого панкреатита. АО «НИИ молекулярной электроники» представило «RIEMANA» - систему для проектирования цифровых двойников в микроэлектронике. Проект AIRI популяризирует исследования ИИ, включая распознавание иероглифов и анализ геномов. Исследователи СГУ имени Питирима Сорокина применяют ИИ для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний, а СПбГУ — для поиска археологических объектов Алтая и Тувы.

Отдельная номинация «Работа с опытом: вклад ученых в освоение космоса» посвящена сохранению памяти об исследователях. В шорт-лист вошли спецпроект «Гагарин. Первый. Наш» от VK, мультимедийный проект ТАСС «Гагарин. Полет, который объединил человечество», видеоподкаст «Первые среди звезд» и спецвыпуск журнала СПбГУ «Просто космос», посвященный современным космическим исследованиям. Также в списке проект «Я первый вижу космос» - выставка к 65-летию полета Белки и Стрелки.

Объявлен список финалистов Всероссийской премии «За верность науке», фото: предоставлено пресс-службой премии "За верность науке"

Популяризация науки среди детей и подростков

Премия «Наука – детям» стала одной из самых востребованных. Финалисты включают Академию юных исследователей Волгодонска, журнал «ДУМАЙ» для подростков, проект «От школьника до академика» и инициативу «Тайны зеленого мира». Эти проекты помогают детям и подросткам исследовать окружающий мир и современные научные открытия.

Исследования космоса и Вселенной

В номинации «Российская наука - миру» имени К. Э. Циолковского награждены проекты, представляющие достижения российских ученых международной аудитории. Среди них:

* «В космос со своим помидором» - исследование влияния космоса на семена растений.

* «Галерея лучевой диагностики» СПбГУ - виртуальный ресурс о развитии методов медицинской визуализации.

* Двухтомник «Китайская мифология, фольклор и роман» академика Бориса Рифтина.

* Проект «Наука ближе, чем кажется» - научно-просветительские мероприятия в десятках стран.

* Образовательный проект «Уроки из Океана. Антарктида» - сотрудничество школьников России и зарубежья.

Наука в искусстве и инженерии

Специальный приз имени Даниила Гранина присуждается за образ ученого в кино, литературе и медиа. Номинанты: анимационный сериал «Ученые дамы» о женщинах-исследователях XIX-XX веков, книги серии «МИРЫ. Альпина.Дети», сериал «Трудно быть богом», фильм «Авиатор» с ученым-криобиологом и драма «Космос засыпает».

Приз имени Игоря Горынина вручается за проекты в материаловедении, металлургии и судостроении. Номинанты: проект Московского политеха о биоразлагаемых полимерах, статья «Как ученые создают материалы для 3D-печати магнием», проекты СПбГМТУ по дизелестроению и защите от коррозии, проект УГНТУ по распознаванию дефектов материалов нейросетями.

Финансовая помощь учёным: от стипендий до научных разработок.

Специальный приз имени Христофора Леденцова охватывает две категории: «Фонды» и «Предприятия». В «Фондах» представлены стипендиальная программа Фонда Вернадского и проект «Байкальская нерпа» фонда «Озеро Байкал». Среди других фондов – благотворительный фонд «Развитие химической физики» с проектом «Химическая физика: дорога в будущее», Фонд Стерниных Воронежского госуниверситета и фонд «Доброта Севера» с проектом поддержки высшей школы. В категории «Предприятия» отмечены крупные (АО «АВТОВАЗ», АО «ОЭЗ ППТ „Алабуга“, ООО «Биотехнологический кампус»), средние (ООО «НПО ТН-БИОТЕХ», ООО «НПЦ „Авиасистемы“, ООО НПЦ «Динамика») и малые компании (ООО «НИЦ „Аэродиск“, ООО «Новые телеком решения», ООО «Сибур Полилаб»), вкладывающие средства в исследования и разработки.

Торжественное вручение главных призов состоится 30 октября

XII Всероссийская премия «За верность науке» проводится в рамках Десятилетия науки и технологий (2022–2031). Она поддерживает учёных, популяризирующих науку, развивает взаимодействие науки и общества, повышает статус научной деятельности и привлекает молодёжь в науку и технологии. Победители будут объявлены 30 октября 2026 года на торжественной церемонии с участием представителей науки, образования, журналистов, просветителей и общественных деятелей.