Почти 2 тысячи студентов готовы менять города к лучшему: завершилась регистрация на III сезон конкурса «Благоустрой!»

Порядка 2 тыс. студентов архитектурно-строительных факультетов из 152 вузов и 73 регионов страны. Из 876 заявок 509 индивидуальных и 367 командных.

Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минстроя России по программе национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлен на профориентацию студентов архитектурных направлений вузов в области комплексного благоустройства, а также формирование библиотеки креативных решений для регионов.

В «Благоустрой!» участвуют студенты в возрасте от 17 до 35 лет как индивидуально, так и в составах команд до пяти человек. Гран-при конкурса – миллион руб. – достанется автору лучшего проекта по благоустройству. Победителей в каждой номинации ждут по 300 тыс. руб. призовых, архитектурная экспедиция и стажировки в ведущих архитектурных бюро страны.

«Качество городской среды становится фактором удержания молодежи и привлечения специалистов, тем более что молодые люди часто являются главными пользователями уличных пространств и спортивной инфраструктуры. С ребятами работают ведущие архитекторы и урбанисты, которые помогают соединять теорию с практикой, изучать особенности территорий, предлагать свои сценарии развития и новые модели городской среды. Студенты получают возможность заявить о себе, а отрасль – свежие идеи. Для участников важно погрузиться в процесс развития городской среды, предложить рациональные решения и получать обратную связь от ведущих профессионалов отрасли», – сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Васильевич Ересько.

В этом сезоне лидерами по числу зарегистрированных участников стали пять российских вузов: Московский архитектурный институт (МАрхИ) – 98 студентов, Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы (РУДН) – 86, Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) – 76, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ Сибстрин) – 69, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) – 61.

«Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и общественный проект "Благоустрой!" – это про красоту и комфорт наших городов. Предназначение архитектора – создавать благо для людей через грамотную организацию пространств. В прошлом сезоне заявки студентов МАРХИ были акцентированы на инновационности. В этом году на участие в конкурсе заявилось 98 мархишников. В их заявках не только инновационные идеи, но и переосмысление подходов к благоустройству пространств через парадигму "смыслы–пространство–экономика"», – сказал проректор по проектному управлению и воспитательной работе МАРХИ Павел Анатольевич Жбанов.

Более половины участников конкурса – студенты 3 и 4 курсов. Меньше всего – студентов-магистрантов – 91 человек.

В этом году под разработку конкурсных проектов представлено 122 объекта (вдвое больше, чем в 2025-м) из 62 регионов страны. Конкурсантам предстоит разработать архитектурные концепции в восьми номинациях на выбор. Минстрой России представляет основные номинации по благоустройству парков, набережных, центральных площадей, территорий, прилегающих к объектам религиозного значения, общественных пространств в городах «Золотого кольца России» в опорных населённых пунктах, в малых городах и исторических поселениях с населением до 50 тыс. жителей, от 50 тыс. до 100 тыс. жителей и от 100 тыс. до 300 тыс. жителей.

Больше всего объектов предложено в номинациях «Опорные населённые пункты с населением до 50 тыс. человек» и «Территории у объектов Русской православной церкви» (в России более 460 мужских и 480 женских монастырей). В малых городах и исторических поселениях, где древние обители часто являются градообразующим объектом, благоустройство не только создает привлекательное рекреационное пространство, но и стимулирует развитие экономики и рост предпринимательской активности населения. Вокруг благоустроенных объектов открываются кафе, гостиницы, торговые ряды и другие точки притяжения.

Партнёрские номинации в III сезоне конкурса представляют Министерство сельского хозяйства РФ, федеральная строительная компания DOGMA и Госкорпорация «Росатом».

С 19 октября для зарегистрированных участников стартует образовательный акселератор, на котором ведущие архитекторы и урбанисты поделятся лучшими практиками и градостроительными трендами. Кроме образовательного акселератора, у тех, кто выйдет в полуфинал конкурса, появится возможность личного общения с мэтрами благоустройства в формате «института наставничества».

Для многих конкурс становится не только строчкой в портфолио, но и возможностью прикоснуться к реальной городской среде. Студенты хотят менять родные города и при этом сохранять их идентичность, создавать пространства, где людям хочется жить.

«Конкурс "Благоустрой!" соединяет молодую энергию с реальными задачами российских городов. И мы уже видим, как студенческие идеи становятся проектами, получают финансирование и воплощаются в жизнь. Особенно ценен этот опыт для малых городов и сельских территорий. Библиотека проектных решений даст муниципалитетам доступ к свежим идеям и профессиональным подходам. Для молодых архитекторов это возможность увидеть страну и начать менять пространство. Здесь талант встречается с настоящим делом», – отметил директор центра геодемографии и пространственного развития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Панин.

27 февраля 2027 года в Минстрое России в Москве финалисты конкурса представят проекты перед федеральной экспертной комиссией и поборются за главный приз. Лучшие работы полуфиналистов, финалистов и победителей будут рекомендованы к реализации по программе национального проекта «Инфраструктура для жизни».