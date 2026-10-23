Фото ужасных палат в инфекционной больнице Иркутска не подтвердились: Минздрав показал реальные фото

Минздрав показал реальные фото палат. Фото: Минздрав Иркутской области / max.ru/minzdrav38

В социальные сетях распространяются фотографии из детского отделения №2 Иркутской областной инфекционной больницы, на них запечатлена палата и помещения общего пользования, которые находятся в ужасном состоянии – плитка местами отвалилась, на стенах и потолке подтеки, следы плесени. Хотя, в 2025 году в больнице проводился ремонт. «Комсомольская правда» разбиралась, действительно ли после работ палаты остались в таком состоянии.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В Министерстве здравоохранения провели свою проверку и выступии с опровержением.

«В связи с распространением в социальных сетях фотографий, якобы иллюстрирующих неудовлетворительное состояние помещений детского отделения Иркутской областной инфекционной клинической больницы, минздрав Иркутской области сообщает: данная информация не соответствует действительности. В самом учреждении в последние годы был выполнен значительный объём ремонтных работ. В частности, в детском инфекционном отделении №2 на 45 коек выполнили ремонт в 2025 году», – говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В качестве доказательства ведомство опубликовало фотографии палат и душевой, где обновлена плитка, покрашены стены, завезена новая мебель.

Специалисты провели внутреннюю проверку для установления источника распространенных изображений. Оказалось, что фото не имеют никакого отношения к больнице.

«Проведенная проверка показала, что на фотографиях запечатлены помещения, которые не имеют отношения к детскому отделению Иркутской областной инфекционной клинической больницы. Более того, есть все основания полагать, что эти снимки сделаны за пределами Иркутской области и не относятся к учреждениям здравоохранения региона», – подчеркнули в министерстве.

Реальное благоустроенное состояние палат подтверждают не только официальные отчеты, но и актуальные фотографии и отзывы пациентов на независимых картографических сервисах, таких как 2ГИС.

Например, отзыв пациентки Екатерины, опубликованный в апреле 2026 года:

«Большая благодарность врачам и персоналу 2го отделения! Замечательное отношение от санитарок до заведующего. Лежали с ротавирусом, поставили на ноги за 4 дня. Отличный врач Ольга Владимировна, тщательно перепроверила все показатели, подержали еще день, пока ребенок будет безо всяких жалоб (а не "долечитесь дома"). В отделении есть все: холодильники, микроволновка, чайник. Есть платные палаты с дополнительными "бонусами". Убирают нормально. Коллектив дружный, вежливый, девчонки-санитарки энерджайзеры!»

Примечательно, что паблик, распространивший данный фейк, специализируется на публикации именно негативных новостей об Иркутске. Статистика показывает, что 2/3 всех новостей, опубликованных в нем за последнюю неделю, имеют явный негативный характер, что указывает на предвзятость ресурса и его заинтересованность в формировании искаженной картины действительности.

Более того, после опровержения Минздрава, паблик удалил пост с фейковой информацией.

Минздрав Иркутской области в свою очередь рекомендует жителям воздерживаться от репостов непроверенных данных и доверять только официальной информации, публикуемой в аккаунтах органов власти.