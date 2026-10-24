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Звезды24 октября 2026 22:00

Ухаживая за Вишневской, Ростропович восклицал: «Я заметил, что у вас очень красивые ноги, мне хочется их поцеловать!»

Исполняется 100 лет со дня рождения великой оперной певицы Галины Вишневской
Денис КОРСАКОВ
Исполняется 100 лет со дня рождения великой оперной певицы Галины Вишневской. Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Исполняется 100 лет со дня рождения великой оперной певицы Галины Вишневской. Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Галина Вишневская прошла тяжелый путь к своему статусу одной из главных оперных див планеты. Ее автобиография «Галина» на первых десятках страниц мрачна, как «Детство» Горького. Мать ее, судя по всему, не сильно любила, отец - тоже (и был к тому же горьким пьяницей, как и многие родственники - с тех пор она возненавидела пьянство на всю жизнь). Она очень хорошо знала, что такое бедность. Пережила блокаду.

Потом, уже когда она начала петь, ее накрыл туберкулез, и очень резко (доктора говорили о «скоротечной чахотке»). Ей собрались, как она писала, «наложить пневмоторакс» - то есть убрать скопившийся в легких воздух. И сказали, что будет чудом, если это ее спасет. «И вот я — на операционном столе. Мысли мелькают, как молнии: «Поддуть легкое - конец пению, без пения мне не жить, значит, конец жизни…» Вижу - идут приготовления… врач держит большую трубчатую иглу… спиртом протирают мне левый бок… «Пытаться сохранить жизнь, чтобы влачить жалкое существование, не петь»… Да ни за что на свете! Лучше умереть!» С криком: «Не трогайте меня, не смейте, не смейте!..» — я соскакиваю с операционного стола, расталкиваю врачей и бегу прочь…»

Ее потом с трудом вылечили стрептомицином, который только появился и стоил бешеных денег у спекулянтов. «Он был тогда плохо очищенным, уколы поэтому — страшно болезненные. (...) Тело в синяках и опухолях: лекарство плохо рассасывалось. Мне повезло, что у меня к нему не было аллергии. Он и спас мне жизнь». Врачи запретили ей петь, но она, конечно, их не слушала: когда была в санатории, постоянно уходила в лес и пела.

Галина Вишневская, 1959 год. Фото: Коньков Александр, Савостьянов Владимир/ТАСС

Галина Вишневская, 1959 год. Фото: Коньков Александр, Савостьянов Владимир/ТАСС

«Я МНОГОМУ НАУЧИЛАСЬ У ШУЛЬЖЕНКО»

Трудно поверить, но Галина Вишневская поначалу была артисткой оперетты и эстрадной певицей, безумно любила Клавдию Шульженко («я ходила на ее концерты, как в школу высочайшего мастерства, и многому у нее научилась»). Ездила по провинции, выступала с натуральным «чесом» по деревням с названиями типа Новая Мышь, жила в кишащих клопами гостиницах, но за два месяца работы могла заработать на два месяца отдыха. Первый педагог изуродовал ей от природы поставленный голос - у нее пропали верхние ноты; по счастью, другой педагог, бывшая оперная певица Вера Гарина, восстановила его до такой степени, что Вишневская с легкостью прошла конкурс в стажерскую группу Большого театра - виртуозно исполнила труднейшую арию из «Аиды», чем загипнотизировала приемную комиссию. А вскоре ее перевели в труппу солистов - она продолжала изумлять самых придирчивых дирижеров и режиссеров.

Но вот комфорта в жизни не прибавилось. Мужу удалось обменять комнату в Ленинграде на комнату в московской коммуналке - «пенал с цементным полом». «Всю свою жизнь я прожила в коммунальных квартирах, - писала Вишневская, - но такого ужаса, как наше новое жилище на углу Столешникова переулка и Петровки, не видела. Набитый людьми клоповник... Всего в квартире человек 35 — естественно, все пользовались одной уборной и одной ванной, где никто никогда не мылся, а только белье стирали и потом сушили его на кухне». Там и ютилась звезда Большого театра. Хотя бы на сцене ей давали прекрасные партии.

Первый ее брак, очень ранний, с моряком Георгием Вишневским закончился почти мгновенно (на память осталась только красивая фамилия, - девичья была Иванова). Вторым мужем стал директор Ленинградского областного театра оперетты Марк Рубин. Галина забеременела, пережила мучительные роды и смерть сына в возрасте двух с половиной месяцев... А в середине 50-х вышла замуж в третий и последний раз - за виолончелиста Мстислава Ростроповича.

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Фото: Russian Look/Global Look Press

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Фото: Russian Look/Global Look Press

Всерьез все началось в Чехословакии, на фестивале. Ростропович ухаживал весьма своеобразно: однажды зашел к ней в комнату, начал играть на рояле, потом вскочил и встал перед ней на колени: «Простите, я еще в Москве при нашей первой встрече заметил, что у вас очень красивые ноги, и мне хотелось их поцеловать!» Ей было с ним необыкновенно легко, и пожениться они решили через четыре дня. Бедный Марк Рубин (к которому она относилась тепло, но скорее как к отцу - он был старше на 22 года) от ужаса чуть не сошел с ума. То пытался запереть Галину дома, то угрожал покончить с собой, то и вовсе от отчаяния воскликнул: «Ты забыла, что твой отец в тюрьме, и если об этом узнают, то и твоя, и Ростроповича карьера закончена!» (Отец Вишневской был арестован как «враг народа», и лишь чудом это не помешало ей при Сталине устроиться в Большой театр - она все скрыла от проверяющих). В слезах Вишневская рассказала Ростроповичу об угрозах мужа, и он ответил: «Да если бы ты родилась даже непосредственно от обезьяны, для меня это не имеет никакого значения».

В итоге Вишневская попросила мужа сходить в магазин за клубникой, а сама написала письмо с просьбой простить ее, наскоро побросала в чемодан халат и платья, выбежала из квартиры, села в такси (хотя идти пешком было всего несколько минут) и вскоре была у Ростроповича дома. Ее встретили мать и сестра нового мужа. Новость о том, что Слава нашел жену, заставила их просто ошалеть…

А за Вишневской вскоре начал ухаживать Николай Булганин, ни больше ни меньше глава правительства СССР. То, что она замужем, его не волновало. Он как-то приехал с кортежем в их коммуналку, потом бесконечно звал их с Ростроповичем к себе в гости, много пил и, обращаясь к Мстиславу Леопольдовичу, заводил песню: «Да, обскакал ты меня… А ты ее любишь? Нет, ты мне скажи, как ты ее любишь? Эх ты, мальчишка! Разве ты можешь понимать, что такое любовь! Вот я ее люблю, это моя лебединая песня… Ну, ничего, подождем, мы ждать умеем, приучены…» Или: «Не сердись ты, что я так часто звоню ей! Дай мне полюбоваться на нее. Ты молодой, у тебя все впереди, а у меня жизнь кончается». И так далее. Он доводил Ростроповича до белого каления. Встречал в их квартире 1956 год... Поразительные все-таки истории были связаны с этой женщиной.

Галина Вишневская. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Галина Вишневская. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

«МЫ С СОЛЖЕНИЦЫНЫМ БЫЛИ ИДЕАЛЬНОЙ ПАРОЙ»

Вообще Галина Павловна - и это было по ней видно - отличалась весьма крутым нравом. Запросто устраивала скандалы хоть в кабинете министра культуры Екатерины Фурцевой, хоть на Старой площади (когда ее не пускали на запись «Бориса Годунова» с Караяном или не давали характеристики, необходимой для гастролей в США - видите ли, она не посещала политзанятия).

У них с Ростроповичем на даче долго жил Александр Солженицын, ему там очень нравилось (а Вишневская вспоминала: «Думаю, что лучшей хозяйки дома, где Солженицыну пришлось прожить четыре года, ему нельзя было и вообразить. Мои человеческие качества: необщительность, замкнутость, к сожалению, часто принимаемые за высокомерие и невольно отстраняющие от меня людей, - здесь пришлись как раз кстати. Александр Исаевич не очень-то располагает к сближению, его нелегко вытащить на разговор, на общение, да и я люблю одиночество. В этом смысле мы были идеальной парой и прожили четыре года душа в душу»). Но после получения Солженицыным Нобелевской премии его начали травить, и это перекинулось на Ростроповича с Вишневской, которые его бесстрашно защищали.

В 1973-м она говорила: «Меня как прокаженную изгнали с радио, телевидения, мое имя запрещено упоминать в прессе...» А в 1974-м они с Ростроповичем подали заявление на отъезд из России на два года. Брежнев (с которым она познакомилась в ГДР на приеме в советском посольстве за несколько дней до его взлета на вершину власти - «и мне, и Славе было приятно в тот вечер быть в его обществе») лично подписал разрешение. Супруги оставались советскими гражданами, но в целом все догадывались, что уезжают они навсегда. Гражданства их лишили только в 1978-м. Вишневской тут же позвонила ее приятельница Грейс Келли, принцесса Монако, и предложила паспорта своего государства. Они с Ростроповичем согласились.

С тех пор их имена не упоминались в советской прессе. Даже когда Ростропович направил полмиллиона долларов в помощь пострадавшим от землетрясения 1988 года в Армении. Лишь в 1990-м указ отменили, вернули гражданство - «как и лишили: не спрашивая. Естественно, никаких извинений, сожалений. Даже не хватило ума — свалить все на Брежнева. Такое впечатление, будто выбросили вещь на свалку, а потом одумались: может пригодиться - и подобрали», - кипятилась Галина Павловна, и гражданство не приняла. Но они с Ростроповичем, естественно, много раз приезжали в Россию, потом жили здесь, дружили с Ельциным, общались с Путиным. Ростропович скончался в 2007-м, Галина Павловна пережила его на пять с лишним лет. Последнюю награду - орден «За заслуги перед Отечеством» I степени - ей дали 1 декабря 2012-го, за десять дней до смерти.

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