Мама с сыном возвращались со школы, как вдруг на них рухнул грузовик с щебнем: страшная смерть на месте

Смерть оказалась очень неожиданной и страшной. Фото: соцсети

13 октября на дороге в подмосковном Домодедове произошла страшная трагедия: опрокинувшийся грузовик фактически расплющил легковой автомобиль. На месте происшествия погибли 33-летняя Виктория и ее шестилетний сын. По словам родных, мать с ребенком возвращались домой из школы. На кадрах с места аварии видно, что щебень, высыпавшийся из кузова большегруза, полностью засыпал машину и серьезно ее деформировал.

МАЛЬЧИК ТОЛЬКО НЕДАВНО ПОШЕЛ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Согласно предварительным сведениям, водитель грузового автомобиля не соблюдал необходимую дистанцию, в результате чего допустил опрокидывание на попутную легковушку.

У Виктории остались супруг и еще двое детей. Близкие семьи до сих пор не могут оправиться от случившегося. Погибший мальчик совсем недавно пошел в первый класс. Вскоре ему предстояло отметить день рождения – родные готовили масштабное торжество.

Виктория работала фитнес-тренером, активно освещала свою профессиональную деятельность в социальных сетях и часто публиковала личные снимки. На многих фотографиях она запечатлена вместе с детьми. Почти на всех кадрах она улыбается и выглядит по-настоящему счастливой.

«Мы занимаемся спортом ради собственного здоровья! Когда ты это осознаёшь, ты находишь силы и время тренироваться в любую погоду, в любой день недели и в любом настроении! Ты понимаешь, что это жизненно необходимо для твоего организма и для будущего!» — писала Виктория в социальных сетях.

«НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ»

Последний снимок Виктория опубликовала за три дня до трагедии. Сейчас под ним — слова скорби и соболезнования.

«Какая же ты красивая и светлая. Почему я не написала этого четыре дня назад...».

«Сегодня было пасмурно, но когда вас похоронили и возложили цветы на ваши могилы — выглянуло яркое солнце. А ещё проститься с тобой пришло очень много людей — добрая память о тебе собрала их всех».

«Невозможно поверить. Светлая память!».

Похороны матери и сына состоялись 16 октября.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек.