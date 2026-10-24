Пропавшую студентку нашли мертвой в другом регионе, а затем выяснилось, что в истории есть еще два трупа

Родители лично обращались к пропавшей через соцсети и надеялись, что она вернется живой. Фото: соцсети

«Спи спокойно, наша девочка. Ты связалась не с тем человеком и увидела то, что не должна была видеть. Смелая, смышленая, одаренная» - такими словами близкие провожают Ксению (имя несовершеннолетней изменено. – Ред.), готовясь к погребению студентки из Волгоградской области. Поиски девушки велись с 3 октября: ее фотография разошлась по всем местным сообществам в соцсетях, чатам домов и родительским группам. Люди сопереживали и надеялись, что вскоре она найдется живой. Но все закончилось трагедией.

«16 октября при трагических обстоятельствах нашей девочки не стало», - лаконично написала тетя девушки, сообщив об окончании поисков.

Но позже выяснилось, что за этим сообщением скрывается очень жуткая история. И есть в ней еще двое погибших. Началось все с того, что возлюбленный Ксении жестоко убил свою маму прямо на ее глазах, а потом увез с собой в Краснодар. Там их и нашли, уже мертвыми.

«ВНИМАНИЕ, ПРОПАЛ РЕБЕНОК»

Как сообщает «КП-Волгоград», розыск пропавшей стартовал лишь спустя несколько дней после ее исчезновения. До этого родные рассчитывали, что уехавшая в Городище к молодому человеку девушка вернется сама. Однако телефоны обоих подростков – и ее, и парня – молчали. Вскоре ориентировки начали пересылать друг другу тысячи жителей Волгограда.

«Внимание, пропал ребенок. 16 лет. Волосы светлые, глаза серые, рост 165 см. Была в джинсах голубого цвета и черной кожаной куртке. Последний раз выходила на связь с улицы Пархоменко в Городище 3 октября 2026 года», - говорилось в постах.

Родители через соцсети обращались прямо к самой пропавшей: «Если ты видишь это сообщение, дай знать любым способом, что ты хотя бы жива».

В ОТВЕТ ТОЛЬКО ТИШИНА

Ксюша на связь так и не вышла. А вот в Городище начали ходить полицейские, расспрашивая жителей о девочке. Примерно тогда же улицу потрясла еще одна страшная новость: в одном из домов обнаружили тело женщины в луже крови.

По предположениям местных, с жительницей Городища мог зверски расправиться ее собственный сын. Соседи были уверены в этом на сто процентов. Парень не раз гонял мать по двору и угрожал ей расправой. Все понимали, что с его психикой явно не все в порядке.

В итоге ее труп обнаружили после того, как женщина перестала выходить на связь с мужем, находившимся на СВО. Он попросил родственников проверить дом. Старший сын, на которого пали основные подозрения, бесследно исчез.

Вот тут-то выяснилось, что две истории связаны. Это и был тот самый возлюбленный Ксении. Исчезли они вдвоем одновременно.

НАШЛИ ТЕЛА У НЕДОСТРОЕННОГО ЗДАНИЯ

Позже родные девушки рассказали, что молодые люди учились в колледже. Знала ли девушка, чего можно ждать от своего избранника, неизвестно. Как паре удалось выбраться из Волгограда в Краснодарский край, пока тоже непонятно. 16 октября обоих нашли мертвыми. На опознание тела матери девочки пришлось ехать в другой регион.

В краснодарских соцсетях пишут, что тела погибших парня и девушки обнаружены возле заброшенного недостроенного здания. Официальных версий произошедшего с пропавшей девушкой не озвучивалось.