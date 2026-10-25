Молодой мужчина выиграл у своего дяди все четыре суда по наследству, а потом пропал и был найден в коллекторе убитым

Тело с явными следами насильственной смерти нашли в коллекторе. Фото: соцсети

Трагически завершились поиски 33-летнего Даниила А. из Пушкино, пропавшего 12 октября. Мужчина найден убитым. Изначально информация о смерти появилась в паблике храма Успения Пресвятой Богородицы в Елохино. Даниил служил там чтецом и не раз приезжал в этот храм. Позже стало известно, что к преступлению причастен близкий родственник погибшего.

ШЕЛ НА РАБОТУ, НО НЕ ДОШЕЛ

Как выяснилось, на протяжении нескольких лет у Даниила сохранялся конфликт с родственником, связанный с наследством. В Пушкинском городском суде было рассмотрено четыре гражданских дела об имущественных и земельных спорах – все они завершились в пользу Даниила.

В прошлый понедельник, 12 октября, он, как обычно, вышел из дома на работу, но так и не дошел. Жена обратилась в полицию сразу после того, как почувствовала неладное.

В поисках участвовали сотни людей, а новость об исчезновении Даниила активно распространяли многие старообрядцы. За него молились. Волонтеры «ЛизаАлерт» из Москвы и Подмосковья проделали огромную работу. Также местность прочесывали сотрудники полиции, Следственного комитета и множество простых неравнодушных людей.

ДЯДЯ ПО ВСЕМ ПРИЗНАЛСЯ

До последнего оставалась надежда: близкие верили, молились и поддерживали связь с супругой пропавшего, ждали хороших новостей. Но чуда не случилось. На форуме «ЛизаАлерт» в анкете пропавшего сначала появилась пометка «Стоп. Проверка информации. Буквально через несколько часов подтвердили, что поиски официально завершились трагедией.

Даниил был найден убитым в коллекторе в Подмосковье. Личность злоумышленника установили быстро. В настоящий момент он задержан и, по предварительным данным, признался в содеянном. Как и предполагалось, речь идет о семейном имущественном конфликте, а предполагаемый преступник – близкий родственник погибшего. Позже правоохранители официально сообщили, что это дядя погибшего.

«Покой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего, чтеца Даниила. Вечная память», - написали в паблике храма.

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