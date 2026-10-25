Женщина долго не открывала дверь неожиданно вернувшемуся мужу, а затем под ее окнами обнаружили травмированного мужчину

Мужчина каким-то образом сумел выжить. Фото: КП-Красноярск

В Красноярске произошел случай, который сложно назвать рядовым даже для бывалых сотрудников экстренных служб. История началась как обычная бытовая неурядица, а закончилась крайне неожиданно.

КАК ВСЕ БЫЛО

Как сообщает «КП-Красноярск», мужчина вернулся к себе домой, но попасть внутрь не смог: ключ не поворачивался, замок был заперт с обратной стороны. Сколько он ни звонил и ни стучал, никто не открывал. Однако тишина была обманчивой – из-за двери отчетливо доносился детский плач. Для любого отца это сигнал тревоги, и хозяин квартиры незамедлительно набрал номер спасателей. Диспетчеру он описал картину, которая не оставляла сомнений: супруга не реагирует, малыш рыдает, внутри, вероятно, кому-то требуется срочная помощь.

Дежурная бригада приехала на место, настроившись на самый решительный сценарий. В арсенале у специалистов были инструменты для экстренного вскрытия замков, а в голове четкий алгоритм действий и цель, как можно быстрее оказаться внутри. Обстановка накалялась с каждой минутой.

Спасатели уже готовились пустить в ход спецтехнику, как вдруг раздался щелчок. Замок открылся изнутри, и на пороге появилась сама хозяйка квартиры.

«ОЙ, А У МЕНЯ ТУТ… МУЖЧИНА»

На первый взгляд женщина была невредимой, разве что изрядно волновалась. В этот момент казалось, что инцидент исчерпан: то ли банальная семейная перепалка, то ли женщина просто крепко спала. Муж уже было перевёл дух, а спасатели мысленно оформляли вызов как ложный. Но тут хозяйка, едва справившись с волнением, огорошила всех присутствующих: «Ой, а у меня тут… мужчина из окна выпал. Прямо сейчас».

После секундного ступора, вызванного столь резкой сменой декораций, спасатели осознали, что работа далека от завершения. Восьмой этаж – не та высота, с которой падают без последствий. Спустившись вниз, под окнами дома они действительно обнаружили мужчину. Несмотря на обстоятельства случившегося, он подавал признаки жизни. Получив множественные, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Какой разговор дальше произошел в семье, остается только догадываться. Спасатели и медики покинули место еще до начала выяснения отношений.

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