Наталья Бочкарева сделала подтяжку лица у Тимура Хайдарова

Наталья Бочкарева сообщила, что сделала эндоскопическую подтяжку лица у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Наталья Бочкарева сообщила, что сделала эндоскопическую подтяжку лица у звездного хирурга Тимура Хайдарова. С момента операции прошло три недели. По словам Хайдарова, актриса феноменально быстро восстанавливается. Сама Наталья уже успела похвастаться результатом операции. А Тимур рассказал, что звезда «Букиных» уже ранее обращалась к нему.

Тимур Хайдаров и Наталья Бочкарева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«За нашими плечами уже несколько преображений по телу, а в этот раз решили поработать и с лицом. Освежиться, убрать возрастные изменения и при этом сохранить все родные черты лица и индивидуальность. Сейчас прошло всего три недели после операции. Заживление идет великолепно, и результат уже очень радует!» — поделился в соцсетях Тимур Хайдаров.

Известно, что Бочкарева сильно похудела несколько лет назад. А сброс веса почти всегда влияет на тонус кожи. Задача хирурга состояла в том, чтобы подтянуть кожу.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всего через десять дней после операции Наталья вернулась к своей профессиональной деятельности. По словам доктора, результат будут еще лучше, так как отеки еще не до конца сошли. Впрочем, уже сейчас заметно, как Бочкарева помолодела и посвежела.

«Вообще огонь! Мне очень нравится. А я так боялась, так боялась», — поделилась актриса.

Кстати, весной этого года звезду заподозрили в пластике, но тогда она все отрицала.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я думаю, что если бы я что-нибудь сделала по лицу, вы бы точно это увидели. Потому что черты лица все равно меняются. Хотя я нормально к этому отношусь. Если кому-то надо, ради Бога! Все мы актеры, все мы публичные люди и должны выглядеть хорошо, потому что это часть твоей профессии», — рассказала KP.RU Наталья в мае.

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