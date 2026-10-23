Как помочь российским онкологам эффективнее бороться с раком: RUSSCO проводит опросы населения

Жена попавшего в больницу в ФРГ Глеба Самойлова заявила, что ему стало лучше Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) обратилось к россиянам с просьбой пройти опросы о профилактике рака. Онкология - бич современного общества, от которого умирают в год по всему миру около 10 млн человек. Поэтому очень важно помочь нашим онкологам в борьбе с этими болезнями.

На своем сайте RUSSCO опубликовало опросы, связанные с осведомлённостью населения об онкологии. Отмечается, что врачам важно понимать, насколько россияне глубоко погружены в тему, чтобы выстроить более актуальную и современную политику взаимодействия с пациентами и донесения информации.

Опросов два. Первый - для пациентов и их родственников, уже столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Второй - для всех взрослых граждан России. Оба опроса анонимны. Первый более комплексный, и займёт около 15 минут вашего времени. Второй короче, и на него вы потратите не более 5 минут.

Общество клинической онкологии заявило, что чем больше людей откликнутся на просьбу онкологов о помощи, тем более точные данные смогут получить врачи. А чем точнее будут данные - тем более всеобъемлющую картину по стране они получат и смогут помочь большему количеству пациентов.