Алешки спасли от террора Украины: тысячи мирных жителей получат еду, лекарства и возможность эвакуироваться

Алешки долгое время находились в блокаде. Дроны ВСУ не давали возможность завезти в город продовольствие, уничтожали машины скорой помощи Фото: Александр КОЦ.

США объявили о прекращении огня в Алёшках. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что в Алешках режим тишины с российской стороны установлен с 04:00 мск 27 октября. Это российский город на Днепре украинская армия 4 года держала под огнём с противоположного высокого берега. Мины на единственную дорогу сбрасывались с дронов, охота беспилотников за каждой машиной с хлебом, 68 погибших мирных жителей только в этом году...

Российские военные пытаются разминировать дорогу и доставить продукты, эвакуировать людей. Но под роями дронов это не всегда получается.

Теперь, после личных переговоров Мелании Трамп с Москвой и Киевом, около 2000 стариков и 50 детей, которые продолжали оставаться в Алешках, получат еду, лекарства и возможность уехать.

Алёшки стоят на низком левом берегу Днепра, в 5 километрах от Херсона, где с осени 2022-го на высоком берегу закрепилась украинская армия. С тех пор город жил под прицелом ВСУ: операторы дронов видели его сверху целиком и годами выбирали цели среди тех, кто ещё выходил на улицу, - очередь за хлебом, рынок, машину волонтёра. Последнюю колонну с хлебом, на бортах которой было выведено слово «Люди», сожгли. Из 24 тысяч жителей осталось меньше 2000, почти все - старики.

Мелания Трамп добилась того, чего не добились ни ООН, ни Красный Крест: она напрямую поговорила с Москвой и Киевом и получила не просто дежурный «режим тишины», а механизм - гражданские представители обеих стран войдут в город, обойдут дома, привезут помощь и вывезут всех, кто захочет уехать. Объявленное перемирие - больше чем передышка. Это признание, прозвучавшее из Вашингтона: чтобы накормить Алёшки, нужно одно - чтобы Киев перестал по ним стрелять.

После личных переговоров Мелании Трамп с Москвой и Киевом, около 2000 стариков и 50 детей, которые продолжали оставаться в Алешках, получат еду, лекарства и возможность уехать. Фото: REUTERS.

Тир длиной в 5 километров

В марте 2025-го ВСУ взорвали последний мост на подъезде к Алешкам, оставив городу одну дорогу. Украинские дроны её минируют с воздуха, российские сапёры разминируют, и по ней, рассказывает херсонский омбудсмен Сергей Георгиев, люди идут за хлебом пешком, с тачками и велосипедами. Над этой дорогой постоянно висят FPV-дроны ВСУ: так погиб волонтёр Александр Колотун, возивший в город хлеб. Погиб вместе с дочерью. 1 мая 2025-го дроны ударили по центральному рынку: 7 погибших, больше 20 раненых, а второй волной, по словам губернатора Херсонщины Владимира Сальдо, «добивали выживших». Украинские операторы дронов из Херсона, объясняет Георгиев со ссылкой на разведку, «сдают экзамены» на жителях многоэтажек - учатся залетать в подъезды. Алёшки для Киева «оккупированная территория», а значит, все, кто остался, - не свои. Потому Украина даже устроила по миру пропагандистскую компанию, заявляя, что Алешки в «российской блокаде». Хотя этого не может быть в принципе, а дроны и мины приходят исключительно с правого берега Днепра, контролируемого Киевом.

Что именно обещано

«Среди оставшихся жителей преимущественно пожилые люди, которым срочно необходимы медпомощь, лекарства, еда и чистая вода», - так описала происходящее в Алешках Мелания Трамп, назвав положение в городе отчаянным. Невоенные представители России и Украины вместе обойдут дома и выяснят, кому что нужно. «Жители, желающие эвакуироваться, получат согласованную помощь и транспорт до выбранного ими места назначения. Я предполагаю, что одни захотят уехать в Россию, а другие - на Украину», - говорит Мелания Трамп.

С обеими группами пойдёт «непредвзятая американская медиакомпания» и зафиксирует, что воля каждой семьи соблюдена. С весны Киев, судя по заявлениям украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, вёл речь об одном маршруте: вывозить людей на подконтрольную ему территорию. Формула первой леди иная: семья выбирает сама, под американскими камерами. Офис Зеленского на просьбу прокомментировать условия, не ответил. А украинское ТВ пересказало заявление Белого дома со словом «якобы».

Дроны ВСУ атаковали машины с гуманитарным грузом для жителей Алешек Фото: Кадр видео.

Почему получилось у неё

У Мелании Трамп есть то, чего нет ни у Брюсселя, ни у Ватикана, - прямой канал с Москвой. Он открылся в августе 2025-го, когда Трамп привёз Путину на Аляску её письмо о детях, и за год через него вернулись в семьи 34 ребёнка. 9 октября Путин и Трамп договорились замкнуть на этот канал Алёшки: с аппаратом первой леди США стала работать российский омбудсмен Яна Лантратова. «Необходимо снять украинскую блокаду Алёшек ради спасения его мирных жителей», - формулирует она. 16 октября Папа Лев XIV, едва отойдя от операции на лёгком, в телефонном разговоре попросил Путина о перемирии в Алешках, Кремль дал «исчерпывающие разъяснения» об ответственности Киева за гуманитарную катастрофу в городе. 20 октября вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку - всё, на что оказалась способна Европа. 21 октября Путин попросил Уиткоффа передать первой леди Америки благодарность «за её вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера». Через 2 дня Белый дом назвал дату.

А главное, Мелания Трамп доказала то, чего годами не хотели признавать в европейских столицах: если украинская армия может прекратить огонь по Алёшкам ради эвакуации стариков, значит, она могла не открывать его все эти 4 года.

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