«Отдать ИИ всю рутину и высвободить время на то, чтобы заниматься собой»: на конференции «Больше, чем обучение» обсудили развитие больших языковых моделей

Фото Сбера.

Что движет нами при использовании искусственного интеллекта (ИИ), где нужно устанавливать границы, и как ИИ влияет на осознание нами собственной жизни? Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии «Как найти свое «зачем» и мотивацию двигаться вперед», которая открыла конференцию «Больше чем обучение» в СберУниверситете.

В дискуссии приняли участие председатель правления Сбербанка Герман Греф и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Как отметил Герман Греф, наша задача — построить искусственный интеллект, который поможет человеку осознанно проживать свою жизнь. По его словам, высокие темпы развития искусственного интеллекта — один из самых больших вызовов, стоящих перед нами сегодня. Греф пояснил, что ИИ начинает выполнять задачи, которые считались исключительно человеческими.

- Мы все чаще реагируем на изменения вместо того, чтобы создавать их самим. Отсюда возникают кризисы определенности, человеческой идентичности и субъектности. Искусственный интеллект становится ключевым драйвером перемен на уровне государств, компаний и людей. Но на этом фоне самое важное — ответить на главный вопрос: зачем? Что движет нами и к чему мы стремимся? - сказал Герман Греф.

Он отметил, что в жизни мы часто мечтаем заняться самореализацией, но занимаемся самоутверждением.

- На вопрос «зачем?» отвечает самореализация, которая заложена в нас органично. Конфликт между самореализацией и самоутверждением находится в природе человека. Занимаясь самоутверждением, человек не отвечает на вопрос «зачем?», а реализует собственное эго. А от самореализации он получает радость и ощущение того, что занимается своим делом. Про таких людей говорят — светлый человек, - затронул философские вопросы Греф.

Греф также ответил на вопросы из зала. Один из них звучал так: «Что делать с самореализацией, к которой может стремиться ИИ как новый субъект?». Герман Греф отметил, что пока ИИ - еще ребенок и напомнил, что любая большая языковая модель — это всего лишь продукт наших собственных знаний. Она обучается только на тех массивах, которые мы ей даем. По его мнению, построить на таком фундаменте суперинтеллект нельзя, а появится он может лишь в том случае, если научится понимать физику мира и постигать мир не на основе наших познаний, а на основе собственных выводов. В этом направлении сейчас движется физический искусственный интеллект (physical AI), напомнил глава Сбера.

Фото Сбера.

- Нужно смотреть на глубину ответа искусственного интеллекта, а не на его скорость. Сейчас ИИ дает правильный каркас, но он требует переосмысления. Последнее, что мне придет в голову, это посоветоваться с ИИ по поводу собственных чувств, потому что в них очень много невербального. Здесь нужен именно человек, который умеет чувствовать и сопереживать, - сказал Греф.

Он также напомнил, что уже появились ИИ-модели, которые научились говорить и слушать одновременно.

- Но это умение важно и для человека. Есть люди, которые говорят — но не слышат, а слышат только себя. Есть люди, которые могут говорить и слушать одновременно, узнавая новое и меняя свое мнение по ходу разговора. Это часть саморефлексии, которую надо в себе развивать и которую ИИ никогда не заменит. Если человек осознанно управляет собой, ему нужно меньше времени тратить на самоутверждение и он может больше энергии приложить к самореализации, - сказал Греф.

Участники дискуссии также обсудили тему внутренней свободы человека. Греф отметил, что часто свободе личности мешает страх. Он напомнил, что одни люди, остаются внутренне свободными несмотря на обстоятельства, другие же выстраивают собственную клетку и пребывают в ней всю жизнь. По его словам, ИИ способен усилить свободу и креативность человека. Например, в школах и вузах ИИ улучшает образовательные результаты, но при этом принципиально важно, как именно ИИ используют и преподаватели, и ученики.

- Задача Сбера — построить такой искусственный интеллект, чтобы он помог человеку в эпоху цифровых сервисов отсекать ненужный поток информации, которая засоряет его жизнь. Дать человеку возможность осознанно проживать свою жизнь здесь и сейчас. Нужно поставить ИИ на службу человеку. Создать инструменты, которые помогут человеку расширить горизонт планирования собственной жизни, ставить цели и достигать их. Отдать ИИ всю рутину и высвободить время на то, чтобы заниматься собой, своим интеллектом, развитием своей души, — вот самая достойная цель. Это очень важная задача — вернуть человека человеку, - подчеркнул Греф.

Конференция «Больше чем обучение» проводится в 10 раз. Тема конференции этого года: «Научиться оптимизму: как найти новые возможности в современном мире». В 2026 году у конференции появились очные площадки в регионах России, а всего на ней выступили более 50 спикеров из бизнеса, науки, образования и искусства.