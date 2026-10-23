Спектакль «Юнона и Авось» прошел цензуру благодаря защите Богородицы и Эльдара Рязанова

Елена Шанина на сцене рок-оперы "Юнона и Авось". Фото: Михаил Строков / ТАСС

Официальная премьера состоялась 20 октября 1981 года. С тех пор минуло немало лет, однако рок-опера Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, поставленная Марком Захаровым, с хореографией Владимира Васильева и сценографией Олега Шейнциса и сейчас остается главным хитом «Ленкома». Легендой, спектаклем-кормильцем, визитной карточкой этого театра. Как объяснил нам композитор Алексей Рыбников: «Граф Резанов - это были мы с Андреем Вознесенским. Мы писали про себя, о сегодняшнем дне, хотя персонажи были исторические. Именно поэтому «Юнона и Авось» стала понятна зрителям».

Творцы рок-оперы - композитор Александр Рыбников и режиссер Марк Захаров. Фото: Aleksandr Sternin / Russian Look / Global Look Press

НА 7 ГРАФОВ РЕЗАНОВЫХ - 8 КОНЧИТТ

За 45 лет несколько раз сменялся составы исполнителей. В роли графа Резанова выходили на сцену 7 артистов. Самым легендарным, к тому же долгожителем в этой роли был, вне сомнения, Николай Караченцов. Он бессменно играл Резанова в течение 24 лет, около 800 раз. И только страшная авария, разделившая его жизнь на «до и после», заставила театр найти ему сменщика - Дмитрия Певцова, который играет эту роль уже 21 год. Графом Резановым на сцене «Ленкома» были ещё: Виктор Раков, Семён Шкаликов, Игорь Миркурбанов, Сергей Пиотровский, Игорь Коняхин. А сколько было Кончитт за эти 45 лет… Восемь! Первая среди них, самая известная - Елена Шанина. Она играла с Караченцовым.

Дмитрий Певцов на сцене рок-оперы "Юнона и Авось". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Когда спектакль выпускали в 1981 года, никто из его создателей, включая актеров, не ожидал столь продолжительного успеха. Наоборот, думали, что «Юнону и Авось» сразу закроют.

Это был пик, так называемой, эпохи застоя. Спектакли сдавали комиссии, в которую входили чиновники, партийные цензоры... Марк Захаров, руководивший Театром им. Ленинского комсомола, ничего хорошего от них не ожидал. Могли придраться, тем более в «Юноне и Авось» было к чему. Во-первых, слишком смелый для того времени жанр - рок-опера, состоящая из «гремучей смеси» - рока, православных песнопений, романсов. Во-вторых, на сцене - пылающий еретик (в этой роли много лет «сгорал» Александр Абдулов), полуобнаженная девичья фигура и эротическое «адажио» графа Резанова и юной Кончитты…

Фото: Олег Иванов/ТАСС

- Никто не надеялся, что спектакль примут с первого раз, - рассказала KP.RU актриса Елена Шанина. - Все предыдущие наши спектакли принимались по нескольку раз. Но с «Юноной и Авось» случилось чудо. Комиссия, словно загипнотизированная, досмотрела до конца и спектакль приняла сразу. Марк Анатольевич даже немного расстроился.

В театре восприняли это чудо, как животворящую силу искусства, подкрепленную поддержкой «сверху»: накануне сдачи худсовету (8 июля 1981 года) Марк Захаров и Андрей Вознесенский пошли в Елоховский собор поклониться иконе Казанской Божией матери, которая упоминается в спектакле. Поклонились, купили маленькие иконки и раздали их актерам. Так и играли перед комиссией - под защитой Богородицы. Вместе с чиновниками неожиданно пришел посмотреть «Юнону и Авось» кинорежиссер Эльдар Рязанов. Его пригласил Марк Захаров по дружбе. Когда после просмотра кто-то из худсовета сказал: «Давайте обсуждать спектакль...», Рязанов быстро сориентировался: «Что тут обсуждать? Все, что мы видели, — божественно». Никто не посмел возражать именитому режиссеру. Спектакль приняли без каких-либо замечаний.

Елена Шанина в роли Кончиты и Николай Караченцов в роли графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось" Московского театра им. Ленинского комсомола, 1985 год. Фото: Рыбчинский / РИА Новости

ИСТОРИЯ О НЕСБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЕ

Многолетний успех спектакля можно объяснить по-разному. Например, его темой. Красивая история любви дочери губернатора Сан-Франциско юной Кончитты и русского дипломата графа Резанова. Когда со сцены звучит романс «Ты меня на рассвете разбудишь…» или «Белый шиповник», женская половина зала достает из сумочек носовые платки и начинает всхлипывать. Кстати, музыка Рыбникова к «Белому шиповнику» первоначально прозвучала в кукольном мультфильме «Бедная Лиза». И только потом для «Юноны и Авось» Андрей Вознесенский сочинил стихи. Строчки из стихотворения, которое часто называют «Сагой», Вознесенский посвятил актрисе Татьяне Лавровой, с которой у него был многолетний рома. Эти строчки родилось из их диалога при расставании. Вознесенский спросил Лаврову: «Я тебя никогда не увижу?», она ответила: «Я тебя никогда не забуду!»…

Для женской аудитории «Юнона и Авось» - история о несбывшейся мечте: преданная Кончитта 35 лет ждала Резанова и верила в его возвращение. Но не дождалась. Для мужской - история о героической личности: граф Резанов - первопроходец, авантюрист, мечтавший наладить торговые пути между Россией и Америкой… Как написал Андрей Вознесенскии : «Резанов мечтал свести Америку и Россию. Авантюра не удалась. За попытку – спасибо».

Пригласить премьера Большого театра Владимира Васильева хореографом-постановщиком на спектакль предложил Николай Караченцов. Он с Васильевым дружил. Прекрасно знал мир балета благодаря своей маме, которая была балетмейстером-постановщиков в том числе в Большом театре.

- До нас драматические артисты никогда так не танцевали и столько не пели. Обычно мы пританцовываем и подпеваем, - рассказала Елена Шанина. - А тут актеров поставили к станку в балетном классе. И назначили нам репетиции с профессиональными педагогами по вокалу. Коля Караченцов усердно ходил на занятия, а Сашка Абдулов старательно сачковал. Наша любовная сцена с Караченцовым по тем временам была революционной. Очень красивой с точки зрения пластики и хореографии, даже цензоры не увидели в ней уж слишком откровенной эротики.

ОРХИДЕИ ОТ КАРДЕНА

С первых дней спектакль «Юнона и Авось» зажил счастливой жизнью. Его везде принимали овациями. Самые яркие воспоминания у участников постановки остались от гастролей во Францию. В 1983 году Пьер Карден увидел «Юнону и Авось» в Москве, влюбился в спектакль и решил вывезти в Париж, что было чрезвычайно сложно в то время. Но француз преодолел все трудности. В Париже играли «Юнону…» полтора месяца. И каждый раз публика аплодировала стоя. Когда после первого спектакля артисты вышли на поклоны, неожиданно с колосников на них посыпались орхидеи. Так Пьер Карден выразил свою любовь. В газетах вышли сотни положительных рецензий. Никогда так много и так позитивно не писали о зарубежном театре. Был такой успех, что пришлось играть дополнительный спектакль для французских артистов. После показа в гримерку к Караченцову стояла очередь из его парижских коллег, включая Сильвию Вартан, звезду французской эстрады. За ней стояла миниатюрная Миреи Матье: «Николя, я тебя люблю. Вот тебе мои поцелуи ». Мирей поцеловала накрашенными губами белый лист бумаги и вручила его. Спектакль посмотрели Жаклин Кеннеди, Кристиан Диор, какои -то принц, целая группа князеи -потомков русских эмигрантов. Но больше всего польстила очередь из французских артистов, которые пришли Караченцова поблагодарить. Как он вспоминал, французские коллеги выражали свои эмоции легкими пошлепываниями по плечу, по щеке. Кто-то из них спросил Караченцова: «Вы так каждыи день играете?». Николай Петрович не понял, что имелось в виду… Француз пояснил: «Так кишки рвете на сцене каждый день? У нас никто так не играет. Вы, наверное, принимаете... что-то перед спектаклем?». Караченцов ответил французу: «Что значит - каждыи день? Мы всегда так играем. Без всяких допингов». Тот задумался: «Да, только русские так могут»…

28 октября в «Ленкоме» сыграют «Юнону и Авось» в 2000-й раз. Будут ли лететь орхидеи с колосников, трудно сказать. Но артисты точно не уйдут без цветов со сцены. В роли графа Николая Резанова -Дмитрий Певцов. Кончитта — Александра Волкова.

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