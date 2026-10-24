«Такая же как мама!»: почему мы копируем или отторгаем поведение родителей

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От родителей мы наследуем не только цвет глаз и волос, способности и предрасположенности. Есть вещи, которые не передаются генетически, но тоже переходят от поколения к поколению. Это наши реакции на стресс, представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, как жить по-совести, какие профессии достойные, как вести хозяйство и воспитывать детей.

- В психологии это называют семейными сценариями, - говорит семейный и детский психолог Галина Рейнталь. - Речь идет об установках, привычках и представлениях о жизни, которые ребенок усваивает в своей семье. Родители передают их прямо, словами: «В нашей семье все друг другу помогают». А иногда ничего не говорят. Ребенок просто наблюдает за взрослыми и запоминает, как устроена жизнь.

Например, мама никогда не ложится спать, пока на кухне не будет идеального порядка. Она не объясняет ребенку, почему это так важно, не читает лекций о чистоте и дисциплине. Просто каждый вечер моет посуду, протирает стол и расставляет все по местам. Ребенок растет, и однажды уже сам не может спокойно лечь спать, если на кухне осталась грязная чашка. Или, наоборот, сознательно отказывается от идеального порядка, потому что помнит, как мама уставала и как много сил отнимала у нее эта привычка.

Как семечко попадает в землю и в подходящий момент прорастает, так и усвоенные в детстве модели могут проявиться через много лет.

СЕМЕЙНЫЙ ОПЫТ

- В 2024 году в «Социологическом журнале» было опубликовано исследование Златы Дорофеевой и Полины Козыревой «Межпоколенческая трансляция практик вовлеченности родителей в развитие детей». Авторы проанализировали российские данные и обнаружили связь между тем, как родители участвовали в жизни собственных детей, и тем, как они сами были воспитаны. В частности, устойчиво передавались некоторые практики матерей: посещение родительских собраний и врачей вместе с ребенком. Получается, семейный опыт не исчезает, когда мы вырастаем и создаем собственную семью. Он становится частью нашего представления о том, как правильно жить, - рассказывает Галина Рейнталь.

Сегодня у родителей гораздо больше возможностей узнать о детской психологии, чем было у предыдущих поколений. Книги, специалисты, социальные сети, — информации о том, как воспитывать детей, огромное количество. Но замечали ли вы, что мы берем из этого потока информации не все подряд?

Что-то нам кажется разумным, и мы внедряем это в воспитание своих детей, а что-то нет. Почему? Потому что внутри нас уже есть представление о том, как надо. А иногда — о том, как категорически нельзя.

Сегодня у родителей гораздо больше возможностей узнать о детской психологии, чем было у предыдущих поколений. Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

«Я БУДУ САМОЙ ЛЮБЯЩЕЙ МАМОЙ!»

- Мы ориентируемся на собственный детский опыт: на то, что приносило радость, что причиняло боль, чего нам не хватало и что, наоборот, казалось чрезмерным, - поясняет психолог. - Если родители много работали, и мы видели их только поздно вечером, то мы можем решить: «Мои дети никогда не будут чувствовать себя одинокими. Я буду проводить с ними много времени». И начинаем закрывать тот дефицит, который испытывали сами. То есть сделаем совсем не так как наша мама.

Но это тот же сценарий, только со знаком плюс. Мы как будто говорим собственной маме: «Вот как надо было! Вот как нужно любить ребенка!»

- В сценарии «противоположности» возможен один сложный нюанс: то, что было необходимо нам в детстве, не обязательно необходимо нашим детям в таком же количестве, - говорит Галина Рейнталь. - Иногда, пытаясь дать ребенку все, чего не было у нас, мы не замечаем, что, возможно, нашим детям не нужно так много нашего внимания. Порой это может и даже навредить: все выходные с родителями забирают у ребенка возможность проводить время с друзьями, лишают его самостоятельности.

МЫ ВСЕ РАВНО ЧТО-ТО ПОВТОРЯЕМ

Допустим, вы твердо решили, что никогда не будете воспитывать детей так, как воспитывала вас мама. Вы читаете книги, изучаете современные методы, стараетесь быть внимательным родителем. Но это не значит, что вы полностью отказались от ее модели.

- Вы можете не повторять ее строгость, но по-прежнему использовать привычные способы заботы, - поясняет психолог. - Например, лечить ребенка чаем с малиной и теплыми носками. Не потому, что вы специально решили перенять мамин опыт, а потому, что это знакомо с детства и воспринимается как естественный способ позаботиться о близком. Именно поэтому мы можем не замечать, что повторяем родительские действия. Какие-то привычки кажутся нам настолько очевидными, что мы даже не воспринимаем их как наш собственный выбор. Нам не нужно каждый раз решать, стоит ли укрыть ребенка одеялом или приготовить знакомое с детства блюдо. Мы просто делаем то, что считаем правильным. А где мы-то увидели?.. У нашей мамы.

Российское исследование Дорофеевой и Козыревой показывает, что межпоколенческая передача касается вполне конкретных действий, а не только общих семейных ценностей. Воспроизводятся привычные способы участия в жизни детей: сопровождать их к врачу, общаться со школой, проводить вместе время.

КАК СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНОЕ И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСТАРЕВШЕГО

- При этом, если вы замечаете, что мамины способы и методы вам не подходят, это еще не значит, что они были плохими, - отмечает Галина Рейнталь.

Во-первых, и она тоже что-то переняла от своих родителей, а от чего-то отказалась и пыталась поступать иначе.

Во-вторых, нужно учитывать актуальную реальность. Какие-то прежние правила и заветы сегодня устарели, уже не соответствуют нашей жизни и иногда даже мешают.

- Поэтому наша задача — не слепо повторять прошлое и не отвергать его целиком, а уметь адаптироваться к современным условиям, - считает Галина Рейнталь. - Взять с собой то, что дает опору, помогает чувствовать себя семьей, создает традиции, что действительно пригождается в жизни и делает именно вашу семью уникальной, отличает ее от других.

А от того, что мешает, можно отказаться или найти другой способ. Точно так же будут поступать и наши дети. Что-то из того, что мы им передали, они станут бережно хранить, а что-то посчитают неправильным, неудобным или мешающим и захотят изменить. И это нормально. Ведь задача родителей не в том, чтобы дети во всем повторяли их путь, а в том, чтобы у них была опора, с которой можно идти дальше своей дорогой.

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