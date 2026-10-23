Александр Беглов: поддержка науки и передовой промышленности входят в число десяти приоритетов развития Петербурга

Фото пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

В Санкт-Петребурге 22–24 октября проходит XXX Международный форум-выставка «Российский промышленник». В этом году одно из крупнейших в нашей стране деловых мероприятий проводится под девизом «Объединяя лидеров во благо России». Его соорганизаторами выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, Минпромторг РФ и правительство Санкт-Петербурга.

В выставке принимают участие представители 20 стран и более 80 регионов России. Ожидается, что «Экспофорум» в дни ее работы посетят более 14 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи участников деловой программы.

Свою продукцию и инновационные проекты на площадке в 11 тысяч квадратных метров представили около 350 компаний. Среди них – крупнейшие предприятия, госкорпорации и объединения России: «Ростех», «Роскосмос», Ассоциация экспортеров и импортеров, АвтоВАЗ, Петербургский тракторный завод, «Технопарк Санкт-Петербурга», а также представители государств БРИКС+. Отдельно на выставке представлены 12 коллективных экспозиций российских регионов.

Деловая программа форума охватывает основные направления развития промышленности: «Технологическое лидерство», «Межотраслевое сотрудничество», «Кадровый потенциал», «Санкт-Петербург – промышленная столица», «Международное сотрудничество и экспорт».

Города на Неве - лидер национальных экономических рейтингов

Одним из ключевых событий форума стал Координационный совет по промышленности Минпромторга России «Координаты-2030», открывшийся 23 октября. Его участники обсудили стратегические цели развития основополагающей отрасли страны. Как подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, ключевую роль сегодня играют национальные проекты технологического лидерства, которые определяют приоритеты промышленной политики страны. От имени губернатора Александра Беглова участников и гостей форума приветствовал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что за последние 5 лет рост промышленности в городе составил почти 60%.

«Промышленный комплекс нашего города – один из крупнейших в России. От его успешной работы во многом зависит выполнение поставленной президентом задачи по достижению технологического лидерства. Мы включили поддержку науки и передовой промышленности в число десяти приоритетов развития города на ближайшие годы», - отметил губернатор.

Петербург входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах и занимает третье место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ.

Фото пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Город привлекает и значительные федеральные средства на реализацию крупных проектов. Только в 2025 годуПетербург получил свыше 100 миллиардов рублей от Минпромторга и других российских институтов развития.

Петербург развивает судостроение и выпускает треть всех беспилотников страны

Город активно развивает высокотехнологичную промышленность, делая ставку на создание инновационных производств. За последние годы в Петербурге на 40% увеличилось производство кораблей и судов, летательных аппаратов, в том числе БПЛА, а также военных машин. На петербургских заводах выпускается треть всех российских беспилотников.

Северная столица является ключевой площадкой реализации инициированного президентом нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На базе Технопарка Санкт-Петербурга создали научно-производственный центр БПЛА, в котором работают уже более 70 резидентов. В 2026 году к инфраструктуре технопарка присоединился специальный испытательный полигон в Кронштадте.

Еще один важный показатель высокой технологичности петербургской промышленности – активное развитие робототехники. Петербург использует больше всех в стране промышленных роботов – около 2 тысяч. Такой бум во многом объясняется тем, что власти города одними из первых в России ввели субсидии для предприятий на роботизацию производства. В 2026 году из городского бюджета на эти цели выделяется 100 миллионов рублей. Кроме того, предприниматели могут взять льготные займы на развитие предприятий в Фонде развития промышленности Санкт Петербурга.

Фото пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Особая гордость города на Неве – судостроение. Петербургские верфи сегодня полностью загружены заказами: в разной степени готовности на них находятся 40 судов. Идет активная модернизация «Северной верфи» Объединённой судостроительной корпорации – под это важный для страны проект выделяется около 300 миллиардов рублей. По планам, к 2030 году производительность верфи должна увеличиться в 16 раз.

Перезапуск автомобильного кластера и поддержка бизнеса

Важным событием для промышленности Петербурга стало возрождение автомобильного кластера. Сегодня возобновлена работа всех четырех производственных площадок города, которые ранее покинули западные автопроизводители.

В ближайшее время в Петербурге будет создан центр по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Продолжается работа по локализации компонентной базы на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург». Это позволит расширить возможности отечественного автомобилестроения и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Фото пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» занимает второе место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. За первые шесть месяцев 2026 года ее резиденты инвестировали в производство почти 12,5 миллиардов рублей, на 8% превысив годовой план.

Фото пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Городские власти продолжают расширять меры поддержки бизнеса. Сегодня в Петербурге работают 27 индустриальных парков, обеспечивающих предприятия площадками с готовой инженерной инфраструктурой, логистикой и возможностями для быстрого запуска производства. На городскую программу развития промышленности в 2026 году выделено 10 миллиардов рублей – на 3,4 миллиарда больше, чем годом ранее.