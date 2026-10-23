Лиза Арзамасова показала живот после слухов о третьей беременности

Елизавета Арзамасова. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Недавно по Сети поползли слухи, что в семье 31-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 52-летнего продюсера Ильи Авербуха снова ожидается пополнение. Поводом послужили снимки, появившиеся в соцсетях звездного семейства.

Фотографии были сделаны на вечеринке в честь празднования 5-летия сына Льва и 2-летия дочки Лии. Лиза нарядилась в широкое зеленое платье, скрывавшее якобы округлившийся живот звезды «Папиных дочек».

Поклонники тут же принялись обсуждать новую беременность актрисы и поздравлять ее с третьим ребенком. Актриса никак не комментировала эти новости. И вот теперь решила развеять слухи.

В своем блоге Арзамасова опубликовала видео, сделанное во время спортивной тренировки. В ролике Лиза одета в короткий топ и брюки с низкой талией, открывающие абсолютно плоский живот актрисы.

Лиза показала плоский живот. Фото: кадр видео.

«На гастролях не ленюсь. Тренируюсь. Наконец-то вошла в режим. Восстановление началось», - рассказала Арзамасова.

В 2021 году у них с Ильей Авербухом родился сын Лев, а в августе 2024-го на свет появилась их дочь Лия.

Долго засиживаться в декрете молодая мама не стала, и практически сразу приступила к съемкам и к репетициям в театре. Кроме того, у Ильи Авербуха есть взрослый сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Актриса в отличной форме. Фото: кадр видео.

Недавно продюсер признался, что его гнетет разница в возрасте с молодой женой. Илья старше Лизы на 21 год.

«Ну конечно, нам всегда хочется, чтобы все было идеально. В идеале - чтобы не было такой большой разницы. Но в жизни совсем идеально не получается. Мы встретились в этой точке с каким-то своим багажом», - говорит спортсмен.

Лиза же уверяет, что совсем не чувствует разницы в возрасте с мужем.

«Мы абсолютно совпадаем во взглядах на мир. Это очень важно. Конечно, мы можем о чем-то и поспорить. Может быть, как раз из-за разницы года рождения. Но это абсолютно не определяющая вещь», - считает актриса.

Илья Авербух впервые познакомился с будущей избранницей, когда ей было всего 14 лет. Их следующая встреча произошла, когда девушке исполнилось 17 лет. Арзамасова тогда снималась в шоу «Ледниковый период»: Авербух был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Влюбленные долго скрывали свой роман. Об их свадьбе стало известно в 2020 году.

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