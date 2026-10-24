Мошенники по поддельным документам повесили на случайных людей сразу четыре ипотеки и украли 10 млн рублей: Как устроен «черный рынок» торговли фальшивыми документами

«Черный рынок» торговли поддельными документов оценивают в 2,6 млрд рублей. Столько, по подсчетам экспертов, аферисты заработали за один только 2025 год. Фото: Elnur/Shutterstock/Fotodom

В марте 2024 года в столичное отделение одного из банков зашли двое мужчин. Девушке, которая встречает на входе посетителей и помогает получить в терминале нужный талончик, сообщили:

- Мы вчера звонили – заказывали деньги. Нам нужно обналичить крупную сумму.

Дальше – электронная очередь, приглашение в кассу. Клиент рассказал сотруднице банка, что хотел бы снять деньги со всех трех своих счетов. Там к этому моменту скопилось более 27 миллионов рублей. Предоставил паспорт, женщина его проверила, сверив с лицом посетителя, отсканировала. Ну, и выдала деньги.

А через несколько дней разразился скандал – в банк вбежал взмыленный гражданин:

- Где мои деньги?! Мне сказали, что с моих счетов в этом отделении сняли все мои деньги. Но я же у вас никогда не был! Проверяйте свои камеры…

ДЕЙСТВОВАЛА ЦЕЛАЯ ШАЙКА

Когда начали разбираться, выяснилось, что 27 миллионов действительно унес посторонний. Хотя данные в паспорте, который он предоставил, полностью соответствовали данным владельца счетов. Документ подделали, вклеив в него фото другого человека. Он и приходил в банк.

27 миллионов действительно унес посторонний. Хотя данные в паспорте, который он предоставил, полностью соответствовали данным владельца счетов. Фото: k49red/Shutterstock/Fotodom

В результате расследования задержали целую группу, причастную к этому эпизоду. Один придумал схему и украл данные зажиточного москвича. Второй подделал его паспорт. Третий согласился выступить в роли хозяина денег. Четвертый пошел с ним в банк, чтобы проконтролировать, что третий не смоется с их общими деньгами. (Кстати, «актер» в качестве гонорара получил 4,5 млн). И всю эту шайку удалось поймать. В 2025-м соучастники получили сроки. Главарь, например, сел в колонию на 3,5 года.

Этот случай – один из сотен и даже тысяч, когда с помощью фальшивых документов преступники похищают чужие деньги. Например, берут на чужое имя кредиты в банках и скрываются с деньгами.

«Черный рынок» торговли поддельными документов оценивают в 2,6 млрд рублей. Столько, по подсчетам экспертов, аферисты заработали за один только 2025 год.

Корреспондент «КП» разбирался, как устроен этот рынок.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ПОДДЕЛЫВАЮТ

У преступников, которых ловят в России с поддельными документами, чаще всего обнаруживаются фальшивые водительские удостоверения. Об этом говорится в результатах большого исследования, которое провели эксперты Smart Engines и юридической фирмы Intellect, анализируя мошенничества с документами за 2019–2025 годы.

В 2025 году поддельные права фигурировали в 41% случаев. Годом ранее их доля была еще выше – 50%.

- Поддельные права заказывают дистанционно, передавая изготовителю фотографию и персональные данные. Их оплачивают переводом, а готовый документ получают по почте или через службу доставки, - сообщают эксперты. - В рассмотренных судами делах стоимость таких «прав» составляла от 30 до 80 тысяч рублей.

У преступников, которых ловят в России с поддельными документами, чаще всего обнаруживаются фальшивые водительские удостоверения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Вторая строчка в списке документов, которые подделывают чаще всего (18%), - паспорта стран СНГ и видов на жительство. С их помощью иностранцы обычно пытаются легализоваться в России. Причем, подделка документов зачастую предполагает, что человек пересекает границу под чужими ФИО, а снимок настоящего владельца паспорта заменяют на фотографию другого человека.

16% от общего числа выявленных фальшивых документов – паспорта гражданина России. Их используют, пытаясь получить на чужое имя кредиты, купить авиабилеты, оформить сим-карты и так далее.

Кроме того, преступники также подделывают служебные и военные удостоверения (9%), судебные приказы и нотариальные доверенности (5%), а также загранпаспорта граждан РФ (3%).

ИИ НА СЛУЖБЕ У АФЕРИСТОВ

По статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» можно получить до 6 лет колонии. Уголовная ответственность предусмотрена как для тех, кто делает фальшивые бумаги, так и для тех, кто их приобретает. Однако год от года таких преступлений вовсе не становится меньше. И даже наоборот.

Например, в прошлом году сотрудники МВД России зарегистрировали 1739 новых преступлений по статье о подделке документов. По сравнению с 2024 годом это количество выросло на рекордные 338%. То есть, сразу в 3,3 раза!

Резкий скачок можно объяснить новыми техническими возможностями преступников.

- Никогда прежде у мошенников не было такого мощного набора возможностей для создания фальсифицированных документов – и одновременно такого легкого доступа к ним, - рассказал «КП» гендиректор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. - Искусственный интеллект, фоторедакторы, нелегальные сервисы и другие инструменты делают создание цифровых и физических подделок все более массовым преступлением.

Резкий скачок подделки документов можно объяснить новыми техническими возможностями преступников. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

Кроме того, злоумышленники пользуются утечками персональных данных.

- Скомпрометированная информация используется не только для атак на ее владельцев, но и для обучения ИИ-моделей, с помощью которых мошенники создают все более правдоподобные подделки, - уточнил Арлазаров.

Государство, конечно, пытается реагировать на новые вызовы – вводит новые правила для финансовых организаций, которые должны перед проведением тех или иных операций проверять документы и идентифицировать личности заявителей.

- Показательный пример – переводы, - объясняет почетный адвокат России Дмитрий Загайнов. - С 30 мая 2025 года без открытия банковского счета по упрощенной идентификации можно перевести не более 100 тысяч рублей. Если сумма больше, клиенту нужно пройти полную идентификацию либо воспользоваться своим банковским счетом. Усиливается контроль и в микрофинансовом секторе. С сентября 2025 года при выдаче онлайн-займов МФО проверяют, принадлежат ли реквизиты для перечисления денег самому заемщику. А с марта 2026 года они при выдаче онлайн-займов обязаны использовать Единую биометрическую систему.

ВМЕСТО P.S.

На данный момент (пока нет полной статистики за подходящий к концу 2026 год) сложно сказать, принесли ли все эти меры ожидаемый результат.

Между тем, практика последних лет показывает, что иногда аферистам удается мастерски разыгрывать целые спецоперации – хоть фильмы снимай.

Например, в Ижевске группа преступников умудрилась по поддельным документам взять сразу несколько ипотечных кредитов и похитить почти 10 миллионов рублей. Для этого использовались фальшивые паспорта, водительские удостоверения, СНИЛС и даже нотариальные доверенности. Эти кредиты выдали наличными в четырех (четырех, Карл!) банках. И только в пятом, где вконец обнаглевшие товарищи дать им 19 млн рублей, служба безопасности после проверки документов заблокировала операцию. Интересно, что в каких-то случаях фигурировали данные несуществующих людей, а в каких-то деньги брались на имена ничего неподозревающих граждан. Шайку в итоге задержали, в 2025 году всем дали сроки за мошенничество.

В Ижевске группа преступников умудрилась по поддельным документам взять сразу несколько ипотечных кредитов и похитить почти 10 миллионов рублей. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

В Красноярске другие преступники воспользовались тем, что гражданин находится в СИЗО и не контролирует свой мобильный телефон. С помощью поддельного паспорта была перевыпущена SIM-карта. Это дало возможность получить доступ к онлайн-банку арестанта. С его счета утащили 4,5 млн рублей.

КОНКРЕТНО

Кого ловят с фальшивками

10,9 тысяч человек российские суды привлекли к уголовной ответственности в 2025 году.

69 тысяч человек суммарно были осуждены за последние 7 лет. К слову, это плюс-минус население Ялты, Выборга или Минеральных Вод.

70% из них – не изготовители, а люди, которые приобретали поддельные документы и пользовались ими.

Более 50% осужденных – граждане других стран.

85,6% - мужчины.

52,2% - люди в возрасте от 25 до 39 лет.

60,2% пользовались поддельными документами в том же регионе, где жили сами.

48,3% имеют лишь среднее общее образование (то есть, после окончания школы больше нигде не учились).

По данным исследования Smart Engines и Intellect.

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Кому может прилететь за некачественную проверку документов?

Банк. Предусмотрена ответственность от штрафа (не менее 100 тысяч рублей) до ограничения определенных операций (на срок до 6 месяцев).

От банковского сотрудника уже сам банк может потребовать компенсировать ущерб. Обычно это ограничивается средней месячной зарплатой.

Нотариус. Если в результате ошибки нотариуса частному лицу или компании нанесен ущерб, компенсировать ее должен сам нотариус.

Сотрудник МФЦ может быть наказан штрафом от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении предусмотрены штрафы в 3-5 тысяч рублей или дисквалификация до 6 месяцев.