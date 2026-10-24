Клюква побеждает кариес: как всего один продукт способен предотвратить распространение бактерий

Исследования показали, что натуральный клюквенный сок может бороться с бактериями в полости рта, замедлять рост зубного налета и защищать эмаль от разрушения. Фото: Tatjana Baibakova/Shutterstock/Fotodom

Клюква полезна не только для иммунитета. Исследования показали, что натуральный клюквенный сок может бороться с бактериями в полости рта, замедлять рост зубного налета и защищать эмаль от разрушения. Главный секрет ягоды кроется в особых природных компонентах - проантоцианидинах (PACs). Они не дают вредным микробам, включая главного виновника кариеса - бактерию Streptococcus mutans, прикрепляться к поверхности зубов и образовывать плотный налет.

К тому же компоненты сока мешают бактериям перерабатывать сахар в кислоту, которая разъедает эмаль. Испытания показали, что даже короткий контакт с чистым клюквенным соком замедляет рост налета у взрослых на 44%, а у детей - на 33%.

Правда, сок соку рознь. Магазинные сладкие клюквенные морсы и нектары тут будут бесполезны. Сахар в их составе сводит на нет весь противомикробный эффект и только подкармливает бактерии. Тут нужен 100% чистый клюквенный сок без добавления сахара. Он очень кислый и терпкий на вкус, но именно в этом виде в нем сохраняется вся питательная и антимикробная сила.

Для защиты зубов от кариеса нужен 100% чистый клюквенный сок без добавления сахара. Фото: Natallia Yaumenenka/Shutterstock/Fotodom

А стоит ли внедрять клюквенный сок в заботу о зубах и как? Исследование было небольшим, 22 человека, взрослые до 64 лет и дети 7 – 12 лет. В целом действовали они строго под наблюдением стоматологов и вот, каким образом.

Во-первых, сок был только в качестве полезного дополнения к основной гигиене. Несмотря на небольшую выборку в 22 человека, это исследование опирается на солидную базу. Компоненты клюквы изучаются стоматологами уже более 15 лет и их противомикробная сила многократно подтверждена в лабораториях.

В эксперименте делали так:

Брали только 100% несладкий клюквенный сок (без добавления сахара).

Сока в качестве ополаскивателя нужно совсем немного. 20-30 мл сока на всю процедуру. Не нужно пить его стаканами.

Техника полоскания

Порцию делили на 3 части (примерно по 10 мл - это один небольшой глоток).

Дальше интенсивно полоскали зубы 20-30 секунд, затем проглатывали или выплевывали. И так 3 раза. Этого времени достаточно, чтобы полезные вещества (PACs) успели «отключить» липучесть бактерий.

Процедуру делали утром, когда за ночь на зубах скапливался налет.

Достаточно делать это всего 1 раз в день или через день.

Важно! Клюквенный сок очень кислый (pH 2,3), что создает риск для эмали. Поэтому сразу после процедуры рот полоскали обычной водой.

Клюква полезна не только для иммунитета. Фото: Agnes Kantaruk/Shutterstock/Fotodom

И не стоит чистить зубы щеткой сразу после сока! Нужно подождать 30-60 минут, чтобы размягченная кислотой эмаль восстановилась.

В любом случае, хорошо бы посоветоваться со своим стоматологом, если планируете применять клюквенный сок в деле. Особенно, если уже есть эрозия эмали, истончение дентина или желудочный рефлюкс.

И даже при том, что клюквенный сок помогает затормозить размножение бактерий в течение дня, он не заменит чистку зубов пастой, зубную нить и регулярные визиты к стоматологу.