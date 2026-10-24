«У суверенного государства — высокий дух». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Днём Республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Днём Республики. Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / aqorda.kz

25 октября в Казахстане широко отмечают главный национальный праздник — День Республики. По этому поводу во всех регионах и уголках страны проходят концерты народной и классической музыки, спектакли, «круглые столы», выставки, научные конференции, творческие конкурсы, а также спортивные состязания. C наступающим праздником соотечественников поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. В своём выступлении на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Республики, глава государства обобщил достижения страны за прошедшие со дня провозглашения Независимости годы, призвал сограждан не останавливаться на достигнутом, а затем наградил выдающихся казахстанцев правительственными наградами.

«Строим Справедливый Казахстан»

Президент напомнил, что принятая 25 октября 1990 года Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла новую эпоху в летописи нации, заложила прочный фундамент Независимости, а также возродила традицию государственности в Великой Степи. Поэтому, отметил Токаев, к 35-летию Независимости Казахстан подходит как динамично развивающееся государство, пользующееся уважением всего мирового сообщества.

«Годы Суверенитета увенчались значительными достижениями. Утверждены незыблемые атрибуты национальной идентичности — государственные символы. Наш небесно-голубой флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Сформирована национальная финансовая система. Окончательно закреплены наши границы. В самом сердце священной Сарыарки, на месте старого города, был заложен фундамент нашей новой столицы Астаны — города, которым восхищается весь мир. Укрепив наше единство, мы на глобальном уровне заявили о себе как о территории мира и согласия. Объединив наши усилия, мы строим Справедливый Казахстан и утверждаем в обществе принцип Справедливости», — подчеркнул президент.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / aqorda.kz

Одним из главных достижений последних лет Токаев назвал принятие новой Конституции Казахстана. Отныне государственный суверенитет, территориальная целостность, законные права и свободы граждан признаны высшими ценностями, а обеспечение Закона и Порядка, укрепление общенационального единства закреплены в качестве незыблемых принципов. Благодаря принятию нового Основного закона, пояснил президент, полностью обновлена система государственной власти, сформирован однопалатный Курултай.

«Таким образом, мы на практике реализовали концепцию «Сильный Президент — влиятельный Парламент, то есть Курултай — подотчётное Правительство». Была учреждена должность Вице-Президента. Внесены необходимые изменения в структуру Совета Безопасности», — сказал казахстанский лидер.

Президент привёл красноречивую статистику достижений. С 2019 года рост экономики составил около 30%. Объём ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Средняя продолжительность жизни приблизилась к 76 годам (по данным Всемирного банка, это лучший показатель в регионе). Казахстан поднялся на 34 место среди самых влиятельных стран мира.

Значительно выросла, достигнув 40%, доля малого и среднего бизнеса, а доля экспорта обрабатывающей промышленности за последние пять лет превысила 45%. За последние семь лет объём привлечённых средств достиг 155 млрд долларов. Только с начала года подписано 355 коммерческих соглашений на общую сумму 60 млрд долларов.

Казахстан стал активным участником глобальной цифровой трансформации. В рамках «цифрового» проекта в Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и современный уникальный технопарк Astana Hub, запущены два суперкомпьютера и скоро заработает третий. В результате экспорт отечественных IT-услуг уже превысил один миллиард долларов.

Кроме того, Казахстан укрепляет позиции в качестве ведущего транспортно-логистического хаба Евразии. Возводятся и модернизируются аэропорты, вокзалы, мосты, морские гавани, обновляется приграничная инфраструктура, прокладываются транспортные, энергетические и цифровые маршруты, соединяющие Европу и Азию.

«Таким образом, — резюмировал Токаев, — индустрия Казахстана поднимается на новый качественный уровень развития. Мощный импульс получают все стратегические отрасли экономики. Мы реализуем общенациональную стратегию Digital Qazaqstan, внедряем технологии искусственного интеллекта во все сферы жизни. Все эти шаги нацелены на построение Цифрового, другими словами, прогрессивного государства, стоящего на службе нашего народа».

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / aqorda.kz

Отдельно глава государства коснулся развития социальной сферы и сферы образования. Там тоже цифры впечатляющие: за последние семь лет выделено 88 трлн тенге (около 16 трлн рублей). По всей стране было построено 1259 медицинских учреждений, открыто 1483 детских сада, построено 1342 современные школы. На высшее образование для молодёжи было выделено более 655 тысяч образовательных грантов на общую сумму 1,5 трлн тенге (0,27 трлн рублей).

«Есть такая народная мудрость: «Егемен елдің еңсесі — биік» («У суверенного государства — высокий дух»). Благодаря Независимости мы добились больших успехов в различных сферах. Однако в условиях современных вызовов и обостряющейся конкуренции недопустимо довольствоваться прошлыми успехами. Нам предстоит ещё многое сделать. Поэтому мы обязаны беречь мир в стране и самоотверженно трудиться ради укрепления нашей государственности», — сказал президент Казахстана.

В заключение глава государства объявил о награждении государственными наградами более двух тысяч граждан, внесших весомый вклад в развитие государства. В их числе — 129 ветеранов труда, 473 труженика промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей, свыше 200 представителей малого и среднего бизнеса, более 150 педагогов и учёных, около 120 медицинских работников.

«В преддверии Дня Республики выражаю искреннюю признательность вам и всем нашим соотечественникам. Пусть крепнет наша государственность! Пусть процветает наша священная Родина — Казахстан!» — подвёл итог Касым-Жомарт Токаев.

«Жить в Казахстане — престижно, работать с Казахстаном — перспективно, дружить с Казахстаном — мудро»

Поздравляя казахстанцев с Днём республики, российский писатель, кинодокументалист Леонид Млечин вспомнил, как, провозглашая в начале 1990-х свой суверенитет, некоторые бывшие республики СССР с Москвой прощалась враждебно. «И только самостоятельный Казахстан изначально воспринимался в России как дружеское государство, с которым будем тесно сотрудничать по всем направлениям. Так и получилось!»

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / aqorda.kz

«Республике пришлось трудно, — продолжил российский эксперт, — потому что основу её экономики составляли предприятия военно-промышленного комплекса, мощные промышленные гиганты союзного подчинения, которые могли существовать только в кооперации с другими частями развалившегося единого хозяйства. Люди оставались без работы и без денег. Но благодаря правильной политике в страну пришли крупнейшие транснациональные компании, а с ними миллиарды долларов в виде инвестиций. Это не займы, которые надо возвращать, это прямые вложения, которые дают стране рабочие места, современные технологии, товары и большие налоговые платежи...

Сегодня, благодаря мудрой политике нынешнего президента Токаева, экономика Казахстана на подъёме: мало кто может похвастаться такими цифрами роста. Страна стабильно входит в число самых конкурентоспособных и инновационных. Развивается промышленность будущего: космос, компьютерная техника, информационные технологии, искусственный интеллект... Казахстан встречает праздник в роли самой успешной страны огромного региона. С чем я республику и поздравляю!» — заключил Млечин.

По мнению кандидата исторических наук, экс-советника президента России (1991–1993 гг.) Сергея Станкевича, достижения Казахстана за 35 лет можно свести к трём крупным результатам.

«Во-первых, пройдя через тяжёлый кризис 1990-х, формирование собственной валютной и финансовой системы, геополитический поиск, серьёзное обновление национальной элиты, республика сумела сохранить территориальную и государственную целостность. Во-вторых, богатые природные ресурсы удалось превратить в капитал и инфраструктуру. Нефть, газ, металлы и зерно обеспечили экспортные доходы, инвестиции и возможность строить новые города, дороги, железнодорожные линии и аэропорты. И всё это — с очень умеренной долговой нагрузкой. И, наконец, удалось выгодно использовать преимущество географического положения. Казахстан развивает связи сразу с Китаем, Россией, Европой и остальной Центральной Азией. Для государства без выхода к открытому океану это имеет особое значение», — считает эксперт.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / aqorda.kz

Станкевич признался, что особенно его впечатлила программа ускоренного, прорывного превращения Казахстана в полноценную цифровую страну. «В 2026 году эта линия получила дальнейшее развитие в стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года. Именно здесь проходит граница между уже достигнутым стартовым успехом и развитием, опережающим конкурентов. Самый важный вопрос на следующие 10–15 лет: сможет ли Казахстан использовать накопленные нефтяные доходы, инфраструктуру и выгодное географическое положение для создания экономики, которая будет расти не только при высоких ценах на сырьё? Если это получится, следующее десятилетие сможет принести стране результаты даже более значимые, чем первые 35 лет независимости. Подводя итог, хочется поздравить дружественное, мирное и успешное государство Казахстан. России повезло иметь такого соседа и союзника», — резюмировал политолог.

Президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Есенгалий Ибраев отметил, что принятая 36 лет назад Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР заложила фундамент, на котором в последующие годы было основано стабильное и уверенное развитие страны.

«Казахстан стремился к мягкой перезагрузке СССР, сделал всё для его сохранения, что отвечало запросам большинства населения страны, но параллельно формировал правовые и политические предпосылки для самостоятельного пути. Именно Декларация сыграла свою конструктивную роль, предопределила сбалансированный переход к новым реалиям. Благодаря такому подходу, к моменту распада СССР и объявлению независимости, Казахстан смог сохранить единство и провести необходимые реформы, а в дальнейшем — выйти на траекторию стабильного развития», — считает Ибраев.

По его мнению, очень важно, что достижения Казахстана способствуют укреплению российско-казахстанских отношений, которые строятся на дружбе, всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и взаимном уважении.

«Поздравляю всех казахстанцев с Днём Республики! Желаю нашим добрым друзьям и соседям — благополучия, республике — процветания, а российско-казахстанскому союзничеству — дальнейшего развития и укрепления на благо народов двух стран», — заключил президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России.

Присоединяясь к этим поздравлениям, научный сотрудник, аналитик Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская выделила четыре ключевых достижений Казахстана за 35 лет Независимости.

«Во-первых, это развитие человеческого капитала. За годы независимости население страны выросло с 16,4 млн до более чем 20,5 млн человек. Расширяются образовательные возможности, развивается университетская инфраструктура, растёт потенциал молодого поколения.

Другим важным достижением стала экономическая модернизация и инновации. Казахстан стал крупнейшей экономикой Центральной Азии с ВВП свыше 300 млрд долларов в 2025 году. Страна активно развивает цифровые технологии: в рейтинге ООН по электронному правительству Казахстан занял 24-е место среди 193 государств.

Плюс политическая устойчивость. Казахстан сформировал собственную систему государственных институтов и продолжает её модернизацию. Конституционная реформа 2022 года стала важным этапом перераспределения полномочий и обновления политической системы.

И, наконец, четвёртое — международное признание. Казахстан утвердился в качестве самостоятельного дипломатического игрока. Страна постоянно предлагает новые форматы международного диалога, первой в Центральной Азии вошла в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на 2017–2018 годы. Здесь нельзя забывать, что республика остаётся стратегическим партнёром России и важнейшим участником евразийских интеграционных процессов», — подвела итог Дарья Сапрынская.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / aqorda.kz

По мнению директора Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрея Серенко, День Республики Казахстан — это не просто официальная дата в календаре, а символический «краеугольный камень», с которого началась современная государственность Казахстана.

«Декларация о суверенитете 1990 года, — уверен Серенко, — стала компасом на пути к независимости республики. По этому пути Казахстан уверенно и успешно продолжает идти вперёд, в будущее. Сегодня этот путь виден и в цифрах, и в ощущении качества жизни. Экономика республики выросла в 4,4 раза, внешняя торговля — в 16 раз, население Казахстана превысило 20 миллионов человек, а продолжительность жизни увеличилась на 10 лет.

За этими показателями — новая инфраструктура, прекрасные школы и больницы, современные дороги, комфортное жильё и всё более крепнущий малый и средний бизнес, чья доля в ВВП страны приблизилась к 39%. Очень важный показатель и пример для всех постсоветских государств.

Казахстан уверенно звучит и в глобальной политической повестке. Республика входит в первую тройку стран по кибербезопасности по индексу ООН и признаётся одним из наиболее перспективных для интеграции в Центральной Азии. Это — результат последовательности, прагматизма и открытости Казахстана, его руководства, его народа.

День Республики Казахстан — это момент, когда можно оглянуться назад с гордостью и посмотреть вперёд с оптимизмом. 36 лет — очень серьёзный рубеж в жизни человека. Для страны же, которая умеет учиться и меняться, это лишь начало большой и яркой истории. Казахстан сегодня становится маяком для всех государств постсоветского пространства. Жить в Казахстане — престижно, работать с Казахстаном — перспективно, дружить с Казахстаном — мудро.

Я желаю прекрасной Республике Казахстан и её народу мира, процветания, благополучия, развития и новых побед. С праздником!» — заключил российский политолог.