Виктория Тарасова в сериале «Пятницкий» (2011-2015) Фото: кадр из фильма.

Почти каждое интервью звезд содержит классический набор штампов: теплая творческая атмосфера, уникальный и дружный коллектив, настоящая семья на съемочной площадке. И только очень редко — если речь идет про девушек с характером — нам удается узнать правду: как на самом деле протекал процесс. В действительности все оказывается, конечно, не так, как на страницах глянцевых журналов. «КП» вспоминает лишь несколько скандалов, которые всплыли — разумеется, их еще больше. Но кто ж об этом хочет вспоминать?

Хилькевич против Самбурской

Тут стоит сразу отметить: Настасья Самбурская за последнее время сформировала себе репутацию весьма одиозной особы (чего не стесняется). Устраивала разборки с Виталем Гогунским, скандалила с продюсером Виктором Дробышем, громко хлопнула дверью после ухода из «Универа», глумилась над разводом Ольги Бузовой, заказывала на 30-летие торт в виде гроба и проч. Словом, все знают — где Настасья, там, скорее всего, жди пожара. Поэтому вовсе неудивительно, что партнерша по «Универу» Анна Хилькевич, которая обычно на рожон не лезет, вспомнила, как взаимодействовала с Самбурской на съемочной площадке студенческого сериала. Было сложно.

Анна Хилькевич (в роли блондинки Маши Беловой) и Настасья Самбурская (в роли брюнетки Кристины Соколовской) в сериале «Универ. Новая общага» (2011-2018) Фото: кадр из фильма.

— В начале «Универа» мы дружили, — призналась в свежем интервью Хилькевич. — Молодые актрисы, которые могли у метро постоять, похихикать. Вместе кастинги проходили. Мы были прям подружками! Чего у нас только не было. А потом то ли популярности не поделили, то ли что. Я не знаю, что именно произошло, но у нас очень сильно испортились отношения. Мы не общались много лет. Вернее, общались сквозь зубы по работе.

Ситуация начала выравниваться только через десяток лет, когда девушек пригласили в возрожденный проект под названием «Универ. 15 лет спустя». И то поначалу Анна сильно боялась идти на площадку.

— Когда мне прислали сценарий нового сезона, я очень сильно напряглась, потому что одна большая линия — моя — связана с героиней Насти, — вспоминала актриса. — Мы с Настей будем проводить огромное количество съемочных дней вдвоем. Я очень сильно напряглась, потому что не знала, чего ожидать...

Анна Хилькевич и Настасья Самбурская в сериале «Универ. 10 лет спустя» (2021) Фото: кадр из фильма.

Правда, черт оказался не так страшен, как его малюют. То ли Самбурская охолонилась, то ли Хилькевич проявила чудеса дипломатии, но в процессе съемок актрисы ни разу не подрались, а в кадре и вовсе умело сыграли приятельниц. Кстати, Настасья вспоминает старый конфликт совершенно иначе. Мол, это СМИ все срежиссировали.

— Мы тогда были молодые и глупые, — признает Самбурская. — На съемках к нам подошла представительница самой желтой прессы в нашей стране. И говорит: «А давайте вы там что-нибудь такое изобразите: конфликт, например». И мы как будто разыгрываем, как нас снимают исподтишка в туалете — будто мы ругаемся и что-то не поделили. И как будто подрались. Нам же весело было! Мы не понимали ничего. Прошло столько лет и все до сих пор думают, что мы на ножах.

Тарасова против Герасимовой

В сериал «Пятницкий» Виктория Тарасова входила на пике популярности. Блеснув в «Глухаре», актриса получила полноценный детективный сиквел аж на четыре сезона, где сыграла главную роль — начальницу ОВД, подполковника полиции Ирину Зимину. Жесткость персонажа и ореол звездности, кажется, сыграли злую шутку — и коллеги начали обращать внимание на то, что на площадке Тарасова ведет себя довольно громко. Например, учит текст, выдавая реплики на всю громкость, что создает дискомфорт коллегам. Не все могут повторять материал в таких условиях. Кому-то это удобно, а кто-то любит учить текст в тишине. Вот на этой почве и произошел неприятный разговор с Викторией Герасимовой — артистка в «Пятницком» исполняла роль инспектора по делам несовершеннолетних Виктории Русаковой.

Виктория Герасимова в сериале «Пятницкий» (2011-2015) Фото: кадр из фильма.

Слухи о конфликте дошли и до продюсеров, которые поступили предсказуемо: оставили главную звезду, пожертвовав той, кто был недоволен. Сценаристы подмахнули — прописали сцену, в которой Русакова погибает от рук Зиминой (коллега буквально пристрелила коллегу!). Иронично?!

Впрочем, у Виктории Тарасовой совсем иной взгляд на ситуацию — она считает, что именно Герасимова отвлекала от работы. Постоянными беседами «за жизнь».

Виктория Тарасова (слева) в сериале «Пятницкий» (2011-2015) Фото: кадр из фильма.

— Человеком Виктория оказалось сложным, — считает Тарасова. — Мне приходилось сниматься чуть ли не каждый день, учить много текста, главная роль все-таки! С Герасимовой мы делили гримерную, и в перерывах она все время что-то тараторила: про прокладки, магазины, болезни свои бесконечные. Я попросила: «Вика, помолчи! Я учу текст». Меня не слышали. И вот однажды звонит Куликов (Илья, шоураннер проекта — Авт.) и говорит: «Герасимову придется «убить»! Я про себя позлорадствовала и поинтерсовалась: «Почему?». Он говорит: «Достала требованиями увеличить гонорар».

После этой ситуации Герасимова, по словам Тарасовой, прибежала на съемочную площадку и ворвалась в гримерку со словами «Ну ты и тварь! Ты все это сделала, потому что ненавидишь меня! Спишь с продюсерами, а мне жрать нечего, я никак родить не могу». Вот такая вот атмосфера на площадке...

Яковлева против Шиловской

А иногда случаются и поколенческие конфликты. Коллизию, описанную Иваном Тургеневым в своем главном романе, никто не отменял. Так поссорились Елена Алексеевна и Аглая Ильинична. То ли двукратная разница в возрасте сказалась на отношениях Яковлевой и Шиловской, то ли опытом не совпали, но на съемках ромкома Станислава Говорухина «В стиле jazz» («Сердца четырех») 2010 года, о котором многие уже и не помнят, развернулась настоящая баталия в стиле Толстого.

Елена Яковлева и Аглая Шиловская (слева) в фильме «В стиле jazz» (2010) Фото: кадр из фильма.

Елена играла мать Аглаи — стюардессу Веру Дмитриевну — и, видимо, настолько глубоко погрузилась в образ, что и за пределами кадра взялась воспитывать 17-летнюю внучку Всеволода Шиловского, отпуская колкие реплики. Все началось чуть ли не со стартовой сцены, в которой героиня Шиловской, студентка Женя, влетает в квартиру на роликовых коньках, полная энергии и драйва. Сцена должна была задать тон всему фильму, но задала начало конфликту. Яковлева язвительно откомментировала работу коллеги — и, конечно, это ударило по самолюбию. Коллеги вспоминали, как опытная актриса раз за разом ставила Шиловскую на место, будучи раздраженной эмоциональностью Аглаи. Фильм досняли, успеха он не возымел.

Актрисы в в фильме «В стиле jazz» (2010) Фото: кадр из фильма.

Однако после этого Шиловская все же решила зарыть топор войны — и позвонила Елене Алексеевне, чтобы позвать на свой спектакль, где играла главную роль. Этот эпизод Яковлева отыграла блистательно. Сначала невозмутимо переспросила: «Как, вы говорите, ваша фамилия?» «Шиловская». «Извините, не припоминаю вас», — и положила трубку.

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