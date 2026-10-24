Родные установили памятник Роману Мадянову: Из 200 ролей выбрали три любимых для монумента на кладбище

Роман Мадянов в фильме «Жили-были» (2017 год, 18+) Фото: кадр из фильма.

На кладбище села Малахово в Московской области установили памятник заслуженному артисту РФ Роману Мадянову. Вдова и сын Романа Сергеевича, спустя два года после его смерти, на могиле артиста установили достойный монумент.

Мадянов — уникальный артист, ему покорялись разные амплуа, его знали и любили зрители разных поколений. Сам Роман Сергеевич любил работу. Болел (рак легких), но проходил очередной курс лечения и работал так, что коллеги все эти несколько непростых для него лет не подозревали о болезни. Он ушел из жизни в возрасте 62 лет, а проекты с его участием продолжают выходить — скоро на экранах исторический детектив «Куколка» 16+, где у Анастасии Уколовой и Романа Мадянова главные роли. Премьера состоялась летом на кинофестивале. Впереди еще три премьеры.

На могиле Романа Мадянова установили памятник, спустя два года после его смерти. Фото: социальные сети блогера Андрея Флора.

Рассказываем каким получился памятник Роману Мадянову — на гранитном монументе есть фото: в любимых и знаковых ролях артиста. Выбрать три кадра родным было сложно. В итоге это роли — Гекльберри Финн в «Совсем пропащем» 12+, Лехи в «Жили-были» 18+, Харченко в «Штрафбате» 16+. Могила находится на кладбище села Малахово Раменского городского округа, в народе его называют «Рыбаки». По случайному совпадению рыбалка была любимым хобби Мадянова. Родные выбирали кадры из 200 ролей актера в кино и сериалах, а еще был театр. Выбрали, опираясь на мнение самого Романа Сергеевича — взяли кадры тех ролей, которые Мадянов считал знаковыми в карьере. Также построили небольшой мостик, который ведет к могиле артиста.

На памятнике фото — кадры любимых ролей артиста. Фото: социальные сети блогера Андрея Флора.

Мадянов был талантлив до такой степени, что своей игрой в кадре «задавливал» всех остальных актеров (даже очень хороших) — был органичен, мог сыграть любую роль. Роман Сергеевич был честен и признавал — счастлив: всю жизнь в любимой профессии, всю жизнь с одной женой, с которой воспитал достойного сына.

В одном из последних интервью Мадянов рассказывал нам о секрете своей внутренней энергии — он очень любил то, что делал: «Мой внутренний тридцатник натыкается на «небольшие» физические преграды. Но если из шестидесяти лет ты пятьдесят работаешь как вол, не останавливаясь, ты всегда учишься, даже у молодых. Иной раз приходит в двадцать лет артист, но зашел в студию уставший старичок. А я в шестьдесят прихожу — и начинаю учиться. К примеру, вижу на площадке мальчика (боженька поцеловал его в макушку) — как он так органично играет? И ты наблюдаешь, учишься, а если тебе уже не интересно учиться, тогда и не надо. Тогда накопи денег и скажи — пошли вы все, ребята, накопаю червей и пойду ловить карасей, больше не поеду на съемки. Я бы так не смог. В отпуске через дней десять начинает корежить. Валдай, рыбалка: отдыхай! Но ты десять дней не занимаешься делом, не работаешь: не поехал на съемки, на репетицию, не сыграл спектакль, не испытал ощущения, когда можешь зрительный зал взять и заставить замолчать, чтобы они перестали кашлять, не звонили по телефону. Когда ты можешь сделать так, что они сейчас заплачут, либо будут гомерически ржать». А еще тогда Роман Сергеевич дал наказ на будущее: «Надо стараться очень бережно относиться к своим близким, родным, друзьям. Ко всем! Все негативное надо как-то тушить, пригашивать. Нам надо находить внутри себя больше вещей, которые объединяют...»

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