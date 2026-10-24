- …Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Вот сюжет последних часов…
«Главарь киевского режима Владимир Зеленский отметил теплые отношения между Президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью ABC…»
«Я не знаю, правильно это или нет, - цитируют СМИ «кровавого клоуна», - ведь это его (Трампа. - А.Г.) личное решение - дружить с Путиным или нет. Я думаю, что у них очень хорошие отношения», - разозлился нелегитимный президент Украины во время общения с прессой».
Этими новостями в субботу, 24 октября, я поделился с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…
- Такая вот истерика… Пусть теперь Зеленский пьет валерьянку? А что мы ему еще можем прописать, Мария Владимировна?
- Зеленского должны интересовать его отношения с украинским народом, - сказала Мария Захарова - в чем я с ней абсолютно согласен. - Но для этого стоило бы украинцам дать возможность высказаться напрямую в урну.
КСТАТИ
Главарь Киевского режима не смог объяснить журналистам, что пошло не так между ним и американским лидером. Он только заявил, что «не чувствует себя преданным США», но отметил «отсутствие американской помощи».
Напомню - отношения Трампа и Зеленского достигли дна после их конфликта в Белом доме в феврале 2025-го.
В последнее время Трамп все сильнее критикует просроченного. На взгляд Хозяина Белого дома, Украине не помешал бы новый лидер, поскольку действующий киевский режим не хочет заключать мир и губит свой народ. (см. здесь)