«А ко мне все повернулись?»: Незрячий вокалист взорвал детский «Голос» — плакала вся страна. Кто такой Рома Башинский, видящий сердцем

Незрячий участник "Голос. Дети" Рома Башинский и Полина Гагарина. Фото: кадр из передачи / Первый канал

Ребенок в темных очках на сцене — это всегда удар. Сложно понять, почему. Но радости и веселья, даже если артист или артистка поют здорово, это почему-то не вызывает. Может, так работает совесть и вина (хотя за что?), может, еще почему. С другой стороны, никто не имеет права относиться к незрячим как-то особенно— это будет неуважением. Именно поэтому в шоу «Голос» не раз приходили ребята, утратившие зрение (Патриция Курганова, Олеся Машейко), и ни разу — потому что конкурс честный и голосует зритель, никакого фальшивого снисхождения не было — не выигрывали. Однако от армии незрячих в «Голос. Дети» прорвался еще один парень. И потряс аудиторию.

Незрячий участник "Голос. Дети" Рома Башинский. Фото: кадр из передачи / Первый канал

Речь про Рому Башинского — и солнцезащитных очков, говорящих обо всем, у него не было. Зато была убойная песня — «Моя Россия» от SHAMAN. И непроходимая стена за спиной: поддержать вокалиста пришла вся семья, облачившаяся в хохломские кокошники.

Поддержать вокалиста пришла вся семья, облачившаяся в хохломские кокошники. Фото: кадр из передачи / Первый канал

— Там, где поет душа. Там, где легко дышать, — пел мальчик, но наставники поворачиваться не торопились. Слепые прослушивания подходят к финальной стадии, а это значит, что команды практически сформированы — и Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, а также Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина тщательно подходят к каждому нажатию на кнопку, которое теперь на вес золота. Промахнуться нельзя. И артисту, кстати, тоже.

— Волнуется, — по-матерински точно констатировала Гарифуллина, повернувшись к мужу.

Поначалу наставники просто заслушались песней и будто забыли, что надо делать выбор. Но в итоге по кнопке первым хлопнул Ваня. За ним Аида и Алексей. Несмотря на то, что темных очков на Роме не было, все всё поняли. Гарифуллина мгновенно расплакалась. Затем слезы задушили ведущую Яну Чурикову, что томилась с родителями в «аквариуме». Не сдержался и Воробьев.

Аида Гарифуллина мгновенно расплакалась. Фото: кадр из передачи / Первый канал

Слезы задушили и ведущую Яну Чурикову. Фото: кадр из передачи / Первый канал

— Меня зовут Рома, а вас?

— А меня Аида, — вступила в диалог Гарифуллина. И начала описывать, что происходит в студии. — Слева от меня Полина, справа — Ваня Дмитриенко.

— А ко мне все повернулись? — поинтересовался парень.

— Да!

— Спасибо, я этого ждаууу! — чуть смазав букву «Л», прокричал счастливый ребенок. — Я вас не вижу, но вижу вас сердцем и чувствую! Хотите, я еще раз спою куплет или припев, чтобы вы прям проникновелись?!

Ваня Дмитриенко первым повернулся к Роме. Фото: кадр из передачи / Первый канал

Именно так в соцсетях и позиционирует себя Рома — музыкант, видящий сердцем. Громкая, но, пожалуй, самая точная характеристика. Вернее не скажешь. Ему 8 лет, он из Москвы. Растет без папы. Дарья Башинская — и домохозяйка, и мама, и менеджер начинающего артиста.

— Ко мне повернулись все?! — уточнил еще раз вокалист. — Прям все? Даже Полина Гагарина?! Я об этом мечтал. Стою на этой сцене и чуть не плачу. С пяти лет хотел на этот проект попасть: «Ко мне все повернутся, меня по телевизору покажут, мама! Я пройду в финал и все будет хорошо». Сегодня у меня 10 человек в группе поддержки. У меня сегодня суперадренали-и-и—и-н!

Теперь парень будет идти к финалу в команде Полины Гагариной, которая с радостью вышла на сцену и исполнила с Ромой дуэтом музыкально присвоенную «Кукушку» Виктора Цоя. А вообще Башинский, конечно, уникум. Сгусток энергии и неуемный пламенный мотор.

— Я люблю активный образ жизни! — говорит вокалист. — Несмотря на то, что я незрячий, люблю кататься на роликах, на коньках, на лыжах, ходить в парк аттракционов. И обожаю проводить время со своими друзьями.

Рома Башинский Фото: Кадр видео.

— А если бы у тебя была волшебная палочка, что бы загадал?

— Чтобы все жили вечно и не болели. А еще мечтаю научится летать. Воскресил бы всех крутых певцов и музыкантов и сходил бы на их концерт.

— А о чем мечтаешь лично ты?

— Что когда-нибудь у меня будет собственная комната с музыкальными инструментами, где я смогу творить музыкальное чудо. А еще мечтаю, что будет своя квартира — и тогда мама подарит мне собаку.

— Как твои успехи в школе?

— Люблю русский язык, физкультуру и технологию, потому что они очень увлекательные. Русский язык мы изучаем по шрифту Брайля — это такой шрифт для незрячих детей. Физкультуру — потому что мы там прыгаем, бегаем, ходим на тренажеры. Технология — потому что делаем разные поделки.

— Тебе легко дается музыка?

— Я вижу этот мир сердцем, а не глазами. И поэтому у меня очень хороший слух, могу подбирать ноты на любом инструменте — и сыграть мелодию.

Рома Башинский. Фото: кадр из передачи / Первый канал

— Заниматься музыкой начал рано?

— С 3-4 лет. Сначала на детских инструментах играл, а потом мама отвела меня в музыкальную школу года, на вокал — и мне там педагоги сказали, что у меня абсолютный слух. Тогда мама решила приобрести фортепиано, на котором я на удивление сразу же начал играть небольшие мелодии на слух.

— Что самого невероятного происходило с тобой на сцене? Кроме шоу "Голос.Дети".

— Я пел в мюзикле «Качели» — у меня была главная и ответственная роль, но вдруг в середине спектакля у меня начал сильно шататься передний зуб. Он меня так беспокоил, что под конец спектакля я его расшатал так, что он выпал прям на сцене. И теперь все до сих пор вспоминают меня как мальчика, потерявшего зуб!

«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.45

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