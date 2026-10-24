Первая женщина-премьер-министр Италии Джорджа Мелони или президент Финляндии Александр Стубб могут стать переговорщиками от ЕС по Украине Фото: REUTERS.

The Telegraph сообщила, что Евросоюз рассматривает пять европейских лидеров в качестве потенциальных переговорщиков с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Это решение продиктовано растущим в Европе ощущением, что США больше не представляют интересы континента, а попытки американского посредничества зашли в тупик.

При этом пока список выглядит как «сборная солянка» из наиболее разумных европейских политиков, до самых ярых противников любых переговоров с Россией. В шорт-лист вошли премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

ПРАГМАТИК, ГОВОРЯЩИЙ О ДИАЛОГЕ

Джорджа Мелони — первая женщина-премьер-министр Италии, установившая рекорд по продолжительности пребывания у власти в послевоенной истории страны. Она известна как лидер правоконсервативной партии «Братья Италии».

Мелони призывала ЕС начать «совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой» и даже предлагала назначить спецпосланника ЕС по Украине Фото: REUTERS.

Что касается России, Мелони демонстрирует наиболее прагматичный и склонный к диалогу подход среди всех кандидатов. Она неоднократно публично заявляла, что «для Европы пришло время говорить с Россией». Мелони призывала ЕС начать «совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой» и даже предлагала назначить спецпосланника ЕС по Украине. При этом она сохраняет осторожность в своих заявления, отмечая, что пока не сложились условия для возвращения России в формат «Большой семерки».

ПАРТНЕР ТРАМПА ПО ГОЛЬФУ

Александр Стубб — президент Финляндии, опытный политик, занимавший посты министра иностранных дел и вице-президента Европейского инвестиционного банка. Он известен своей приверженностью идее единой Европы и тесными связями с Дональдом Трампом, с которым его сближает любовь к гольфу.

Стубб незапно заявлял о необходимости наладить контакт с Россией в течение двух месяцев и призывал ЕС возобновить переговоры с Москвой Фото: REUTERS.

Его позиция по России выглядит двойственной и противоречивой. С одной стороны, Стубб последовательно осуждает «агрессию России» и призывал Москву прекратить конфликт. С другой стороны, он внезапно заявлял о необходимости наладить контакт с Россией в течение двух месяцев и призывал ЕС возобновить переговоры с Москвой. При этом еще как кандидат в президенты он обещал не поддерживать политический диалог с Россией до завершения конфликта, а позже, по данным СМИ, и вовсе отвергал возможность своего личного участия в переговорах с российским руководством.

ГЕНЕРАЛ НАТО В ОТСТАВКЕ

Петр Павел — президент Чехии, кадровый военный и отставной генерал. Он является первым в истории Чехии и стран бывшего советского блока главой Военного комитета НАТО (2015–2018), а также бывшим начальником Генерального штаба чешской армии. Именно военный бэкграунд и опыт «военных переговоров с русскими» в The Telegraph называют его главным преимуществом как потенциального переговорщика.

Президента Чехии часто характеризуют как «убежденного русофоба». Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Его отношение к России является последовательным и жестким. В западных и российских СМИ его часто характеризуют как «убежденного русофоба». Павел критиковал подход Трампа к России, считая, что экономические соглашения могут ослабить давление на Москву. Он также высказывал мнение, что одной из целей России является провоцирование новой волны беженцев в Европу. При этом он признает необходимость переговоров, но с позиции силы, и выступал за то, чтобы Европа определила единого представителя для диалога с президентом Путиным.

СТОРОННИК ДАВЛЕНИЯ НА РОССИЮ И ОТКРОВЕННАЯ РУСОФОБКА

Есть в списке и кандидаты, чьи кандидатуры выглядят крайне сомнительно. Из-за враждебной позиции до переговоров с Россией их не допустят сами европейцы.

Йонас Гар Стёре — действующий премьер-министр Норвегии, лидер Рабочей партии. В прошлом занимал должности министра иностранных дел и министра здравоохранения.

Стёре придерживается жесткой линии по отношению к России, рассматривая ее как агрессора Фото: REUTERS.

Стёре придерживается жесткой линии по отношению к России, рассматривая ее как агрессора. Он заявлял, что «Россия могла бы остановить этот конфликт в любой день», и призывал оказывать на нее «максимальное давление». Вместо прямого диалога с Москвой он активно пытался задействовать международные рычаги, в частности, подначивал Китай использовать его «лучший доступ» к российскому руководству для влияния на Москву и урегулирования конфликта.

Метте Фредериксен — премьер-министр Дании, ставшая самым молодым главой правительства в истории страны (в 41 год). Она является председателем партии «Социал-демократы».

Позиция Фредериксен по России характеризуется как наиболее радикальная и воинственная Фото: REUTERS.

Ее позиция по России характеризуется как наиболее радикальная и воинственная. Фредериксен известна своими «ястребиными» заявлениями. На Мюнхенской конференции по безопасности она призывала «развязать руки» Украине и предоставить оружие для нанесения ударов по территории России, заявив, что «единственный язык, который понимает Россия, — это язык силы».

КТО ИЗ КАНДИДАТОВ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДЕН ДЛЯ РОССИИ?

Если оценивать кандидатов с точки зрения гипотетической пользы для России, то наиболее предпочтительной фигурой выглядит Джорджа Мелони.

В отличие от остальных, кто либо занимает откровенно жесткую позицию (Павел, Стёре, Фредериксен), либо демонстрирует противоречивое поведение (Стубб), Мелони единственная последовательно и публично выступает за скорейшее начало прагматичного диалога с Москвой. Ее риторика направлена на поиск путей взаимодействия, а не на конфронтацию или попытки оказать давление через третьи страны.

В то же время The Telegraph уточняет, что скорее всего ЕС направит ни одного человека, а группу переговорщиков.

Прошлая попытка Брюсселя согласовать переговорщиков провалилась. Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что ЕС не может быть посредником, пока не откажется от своей антироссийское воинственной позиции.