Пентагон рассекретил седьмую порцию НЛО-файлов: инопланетяне, разбившиеся в США в 1947 году, были ростом с десятилетних детей

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На сайте Военного министерства США (Department of War) появилась уже седьмая порция рассекреченных документов, касающихся НЛО. Фотографии, видео, донесения, свидетельства очевидцев из числа имеющихся в секретных архивах спецслужб, приказано придавать гласности в рамках инициативы президента США Дональда Трампа. Что американские военные и делают – предают по чуть-чуть.
Суть одного из документов седьмой порции НЛО-секретов весьма сенсационна. Он представляет собой признание отставного американского военного.
Из рассекреченного текста напрашивается вывод: в 1947 году в США действительно разбился летательный аппарат пришельцев с экипажем. Свидетель, подписавший признание, видел и сам аппарат, и погибших инопланетян.
Значит, пришельцы существуют? Вопрос об их присутствии на Земле наконец-то прояснился? Не исключено, но есть, как говорится, нюансы.
В рассекреченном «признании» не раскрыта личность человека, который его сделал. Но уфологи и знатоки НЛО-истории из контекста документа легко догадались, что автором был лейтенант Уолтер Хаут, благодаря которому весь мир узнал о событии известном, как «Розуэллский инцидент» - о крушении «летающей тарелки» в американском штате Нью-Мексико 2 июля 1947 года. Ныне этот день отмечают, как «Всемирный день уфолога».
Напомню для тех, кто почему-то до сих пор не в курсе, о чем вообще речь и какую роль во всей истории сыграл Уолтер Хаут.
Почти 80 лет назад в окрестностях американского городка Розуэлл на ранчо местного фермера Мака Брейзеля что-то упало. Американские военные оцепили район, собрали и вывезли какие-то обломки на ближайшую авиабазу.
Местная газета Roswell Daily Record сообщила 8 июля дословно следующее:
«Многочисленные слухи о летающем диске превратились вчера в реальность, когда службе разведки 509-го смешанного авиаполка 8-й воздушной армии, дислоцированного на розуэллской базе ВВС, удалось заполучить диск благодаря сотрудничеству одного из местных фермеров и службы шерифа округа Чэйвис. Летающий диск приземлился на прошлой неделе на ранчо вблизи от Розуэлла…»
Сообщение, которое появилось на первой полосе газеты под броским заголовком «ВВС захватили «летающую тарелку» на ранчо в районе Розуэлла», подготовил как раз лейтенант Уолтер Хаут. В то время он служил на авиабазе офицером по связам с общественностью.
После того, как сенсационную информацию подхватили другие издания и радио, начались какие-то странности. Тот же Уолтер Хаут распространил опровержение, в котором командующий восьмой армией ВВС генерал Роджер Рэмей заверял, что никакой «летающей тарелки» не было, а на ранчо упал метеозонд.
Военные – в своих официальных докладах – до сих пор не отказываются от «метеорологической версии». А энтузиасты не сомневались и не сомневаются, что изначально речь все-таки шла об инопланетной «летающей тарелке».
И они, получается, правы уже почти 80 лет. Если, конечно, верить тому, что написано в признании, рассекреченном в «седьмой серии».
Главный вопрос: кто и зачем засекретил этот самый рассекреченный документ из седьмой серии? Ведь никакой тайны он не представлял, поскольку был обнародован почти 20 лет назад. Еще в 2007 году текст, в точности совпадающий с тем, который сейчас показало Министерство войны, предало гласности Австралийское информационное агентство NEWS.com.au - представило, как завещание Уолтера Хаута, которое он якобы просил обнародовать через два года после своей смерти.
Автор сенсационного пресс-релиза 1947 года кончался 15 декабря 2005 года, прожив 83 года. Завещание составил 6 декабря 2002 года. Сообщил, что изложил в нем правду. А за всё, что там написано, не получил никаких денег или ценностей.
Дата на «военном» документе указана такая же. Не исключено, что он и представляет собой то самое завещание. Или его копию.
Если все написанное в «завещании» правда, то у военных был смысл его скрывать - чтобы забыли и не задавали неприятные вопросы. А зачем рассекретили? Неужели собираются отвечать? И потихоньку готовят к «страшной правде» про инопланетян, которые на самом деле существуют? Загадка…
Вот, что Уолтер Хаут сообщил в своем завещании о материале «аппарата»:
«… обломки с места крушения …не были похожи ни на какой материал из тех, что я держал или хотя бы видел за свою жизнь. Куски, напоминающие металлическую фольгу, тонкую, но чрезвычайно прочную бумагу, и обломки с необычными значками на боковой кромке...»
О самом аппарате:
«…полковник Бланшард лично отвел меня в здание № 84 (ангар Р-3)... Еще на подходе я увидел, что оно усиленно охраняется снаружи и изнутри. Внутри мне разрешили посмотреть с безопасного расстояния на объект, только что подобранный к северу от города. Он был около 3,5 - 4,5 метра длиной, не очень широкий, высотой около 1,8 метра и имел более-менее яйцевидную форму. Освещение было плохим, но его поверхность казалась металлической. Я не увидел никаких окон, иллюминаторов, крыльев, хвоста или посадочных устройств».
Об экипаже:
«…также с расстояния я увидел пару трупов под брезентом. Из-под него торчали только головы, и я не смог различить черты их лиц. Головы были больше, чем у обычного человека, а контуры тел под брезентом - размером с 10-летних детей. Позднее Бланшард в своем кабинете поднял руку примерно на 1,2 метра над полом, показывая их рост…
Как засвидетельствовал Хаут, он «лично видел летательный аппарат и его внеземной экипаж».
Одни злые языки утверждали, что Уолтер Хаут «свихнулся» к концу жизни и стал «нести» околесицу.
Другие - считали «завещание» мистификацией, на которую бывший лейтенант пошел в корыстных интересах. Ведь он был одним из учредителей Розуэллского музея НЛО, приносившего неплохой доход – в год экспозицию посещали порядка 200 тысяч туристов со всего мира. А сам музей возглавляла дочь Хаута.
Сам факт засекречивания-рассекречивания вроде бы снимает подобные подозрения. Зачем покрывать тайной явную чушь или вранье? Но сомнения он не избавляет. Отношение к тому, насколько достоверно бывший лейтенант изложил события, которым был свидетелем, так и осталось двусмысленным. Мог, конечно, и нафантазировать на старости лет. А мог и чистосердечное признание подписать.
Тела инопланетян дурно пахли
Подпись Уолтера Хаута, как заверителя, стоит под завещанием некого Гленна Деннниса, которое было составлено в июле 1991 года. Глен - работник похоронного бюро в Розуэлле, которому в июле 1947 года было 22 года, рассказал о просьбе, поступившей с базы - подготовить несколько цинковых гробов для маленьких тел и бальзамирующие составы.
Гленна сначала вызвали на базу, но потом от его услуг отказались. И тел, о бальзамировании которых шла речь, не показали. Гражданский ритуальный работник, по его словам, успел рассмотреть лишь какие-то металлические обломки со следами воздействия высокой температуры и странными надписями, символы которых напоминали египетские иероглифы.
Подробности Гленн узнал от знакомой медсестры, которую встретил на базе. Та передала ему зарисовки тел, рассказала, что они - тела - ужасно дурно пахнут.
Всего якобы было три тела. Два сильно поврежденных, одно - почти целое. Размер - чуть больше метра. Головы - непропорционально большие. Рты - узкие прорези. Вместо зубов - какие-то довольно массивные пластины. Уши - дырочки. Кожа - черная, волос - нет. На руках по четыре пальца. Пальцы - с присосками на подушечках.
По словам медсестры, она ассистировала во время вскрытия одного из тел.
Гленн, ретировавшийся с базы, больше разговорчивую медсестру не видел. По слухам, которые до него дошли, она и еще пять медсестер с базы погибли в авиакатастрофе.
Текст расшифрованной секретной телеграммы свидетельствует: американские военные врали про «Розуэллский инцидент», заверяя, что инопланетяне не имеют к нем никакого отношения. Подробности – в нашем материале.
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