Пентагон рассекретил седьмую порцию НЛО-файлов: инопланетяне, разбившиеся в США в 1947 году, были ростом с десятилетних детей

В США в 1947 году, похоже, разбилась не «летающая тарелка», как думают многие конспирологи, а «летающее яйцо». Но на музейных реконструкциях катастрофы изображают «летающую тарелку». Фото: Кадр видео.

На сайте Военного министерства США (Department of War) появилась уже седьмая порция рассекреченных документов, касающихся НЛО. Фотографии, видео, донесения, свидетельства очевидцев из числа имеющихся в секретных архивах спецслужб, приказано придавать гласности в рамках инициативы президента США Дональда Трампа. Что американские военные и делают – предают по чуть-чуть.

Суть одного из документов седьмой порции НЛО-секретов весьма сенсационна. Он представляет собой признание отставного американского военного.

Из рассекреченного текста напрашивается вывод: в 1947 году в США действительно разбился летательный аппарат пришельцев с экипажем. Свидетель, подписавший признание, видел и сам аппарат, и погибших инопланетян.

Значит, пришельцы существуют? Вопрос об их присутствии на Земле наконец-то прояснился? Не исключено, но есть, как говорится, нюансы.

Обознались: думали «летающая тарелка», а это не «летающая тарелка»

В рассекреченном «признании» не раскрыта личность человека, который его сделал. Но уфологи и знатоки НЛО-истории из контекста документа легко догадались, что автором был лейтенант Уолтер Хаут, благодаря которому весь мир узнал о событии известном, как «Розуэллский инцидент» - о крушении «летающей тарелки» в американском штате Нью-Мексико 2 июля 1947 года. Ныне этот день отмечают, как «Всемирный день уфолога».

Напомню для тех, кто почему-то до сих пор не в курсе, о чем вообще речь и какую роль во всей истории сыграл Уолтер Хаут.

Уолтер Хаут в молодости во время службы на авиабазе в Розуэлле в должности уполномоченного по связям с общественностью. Фото: Roswell Army Air Field staff / wikimedia.org.

Почти 80 лет назад в окрестностях американского городка Розуэлл на ранчо местного фермера Мака Брейзеля что-то упало. Американские военные оцепили район, собрали и вывезли какие-то обломки на ближайшую авиабазу.

Местная газета Roswell Daily Record сообщила 8 июля дословно следующее:

«Многочисленные слухи о летающем диске превратились вчера в реальность, когда службе разведки 509-го смешанного авиаполка 8-й воздушной армии, дислоцированного на розуэллской базе ВВС, удалось заполучить диск благодаря сотрудничеству одного из местных фермеров и службы шерифа округа Чэйвис. Летающий диск приземлился на прошлой неделе на ранчо вблизи от Розуэлла…»

Сообщение о захвате «летающего диска» впервые появилось на первой полосе газеты Roswell Daily Record.

Сообщение, которое появилось на первой полосе газеты под броским заголовком «ВВС захватили «летающую тарелку» на ранчо в районе Розуэлла», подготовил как раз лейтенант Уолтер Хаут. В то время он служил на авиабазе офицером по связам с общественностью.

После того, как сенсационную информацию подхватили другие издания и радио, начались какие-то странности. Тот же Уолтер Хаут распространил опровержение, в котором командующий восьмой армией ВВС генерал Роджер Рэмей заверял, что никакой «летающей тарелки» не было, а на ранчо упал метеозонд.

Военные – в своих официальных докладах – до сих пор не отказываются от «метеорологической версии». А энтузиасты не сомневались и не сомневаются, что изначально речь все-таки шла об инопланетной «летающей тарелке».

И они, получается, правы уже почти 80 лет. Если, конечно, верить тому, что написано в признании, рассекреченном в «седьмой серии».

Несекретный секрет

Главный вопрос: кто и зачем засекретил этот самый рассекреченный документ из седьмой серии? Ведь никакой тайны он не представлял, поскольку был обнародован почти 20 лет назад. Еще в 2007 году текст, в точности совпадающий с тем, который сейчас показало Министерство войны, предало гласности Австралийское информационное агентство NEWS.com.au - представило, как завещание Уолтера Хаута, которое он якобы просил обнародовать через два года после своей смерти.

Рассекреченное «завещание» Хаута.

Автор сенсационного пресс-релиза 1947 года кончался 15 декабря 2005 года, прожив 83 года. Завещание составил 6 декабря 2002 года. Сообщил, что изложил в нем правду. А за всё, что там написано, не получил никаких денег или ценностей.

Дата на «военном» документе указана такая же. Не исключено, что он и представляет собой то самое завещание. Или его копию.

Если все написанное в «завещании» правда, то у военных был смысл его скрывать - чтобы забыли и не задавали неприятные вопросы. А зачем рассекретили? Неужели собираются отвечать? И потихоньку готовят к «страшной правде» про инопланетян, которые на самом деле существуют? Загадка…

Над Землей яйцо летало серебристого металла

Вот, что Уолтер Хаут сообщил в своем завещании о материале «аппарата»:

«… обломки с места крушения …не были похожи ни на какой материал из тех, что я держал или хотя бы видел за свою жизнь. Куски, напоминающие металлическую фольгу, тонкую, но чрезвычайно прочную бумагу, и обломки с необычными значками на боковой кромке...»

О самом аппарате:

«…полковник Бланшард лично отвел меня в здание № 84 (ангар Р-3)... Еще на подходе я увидел, что оно усиленно охраняется снаружи и изнутри. Внутри мне разрешили посмотреть с безопасного расстояния на объект, только что подобранный к северу от города. Он был около 3,5 - 4,5 метра длиной, не очень широкий, высотой около 1,8 метра и имел более-менее яйцевидную форму. Освещение было плохим, но его поверхность казалась металлической. Я не увидел никаких окон, иллюминаторов, крыльев, хвоста или посадочных устройств».

Об экипаже:

«…также с расстояния я увидел пару трупов под брезентом. Из-под него торчали только головы, и я не смог различить черты их лиц. Головы были больше, чем у обычного человека, а контуры тел под брезентом - размером с 10-летних детей. Позднее Бланшард в своем кабинете поднял руку примерно на 1,2 метра над полом, показывая их рост…

Как засвидетельствовал Хаут, он «лично видел летательный аппарат и его внеземной экипаж».

Одни злые языки утверждали, что Уолтер Хаут «свихнулся» к концу жизни и стал «нести» околесицу.

Другие - считали «завещание» мистификацией, на которую бывший лейтенант пошел в корыстных интересах. Ведь он был одним из учредителей Розуэллского музея НЛО, приносившего неплохой доход – в год экспозицию посещали порядка 200 тысяч туристов со всего мира. А сам музей возглавляла дочь Хаута.

Сам факт засекречивания-рассекречивания вроде бы снимает подобные подозрения. Зачем покрывать тайной явную чушь или вранье? Но сомнения он не избавляет. Отношение к тому, насколько достоверно бывший лейтенант изложил события, которым был свидетелем, так и осталось двусмысленным. Мог, конечно, и нафантазировать на старости лет. А мог и чистосердечное признание подписать.

КСТАТИ

Тела инопланетян дурно пахли

Подпись Уолтера Хаута, как заверителя, стоит под завещанием некого Гленна Деннниса, которое было составлено в июле 1991 года. Глен - работник похоронного бюро в Розуэлле, которому в июле 1947 года было 22 года, рассказал о просьбе, поступившей с базы - подготовить несколько цинковых гробов для маленьких тел и бальзамирующие составы.

Завещание работника похоронной конторы Розуэлла в 1991 году заверил своей подписью Уолтер Хаут.

Гленна сначала вызвали на базу, но потом от его услуг отказались. И тел, о бальзамировании которых шла речь, не показали. Гражданский ритуальный работник, по его словам, успел рассмотреть лишь какие-то металлические обломки со следами воздействия высокой температуры и странными надписями, символы которых напоминали египетские иероглифы.

Подробности Гленн узнал от знакомой медсестры, которую встретил на базе. Та передала ему зарисовки тел, рассказала, что они - тела - ужасно дурно пахнут.

Всего якобы было три тела. Два сильно поврежденных, одно - почти целое. Размер - чуть больше метра. Головы - непропорционально большие. Рты - узкие прорези. Вместо зубов - какие-то довольно массивные пластины. Уши - дырочки. Кожа - черная, волос - нет. На руках по четыре пальца. Пальцы - с присосками на подушечках.

Зарисовка медсестры с авиабазы в Розуэлле. Якобы у пришельцев было по 4 пальца.

По словам медсестры, она ассистировала во время вскрытия одного из тел.

Гленн, ретировавшийся с базы, больше разговорчивую медсестру не видел. По слухам, которые до него дошли, она и еще пять медсестер с базы погибли в авиакатастрофе.

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Текст расшифрованной секретной телеграммы свидетельствует: американские военные врали про «Розуэллский инцидент», заверяя, что инопланетяне не имеют к нем никакого отношения. Подробности – в нашем материале.

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