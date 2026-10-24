В Италии вычислили и задержали создателя протестного "Движения 17 октября"

В Риме прошла акция протеста против роста стоимости жизни Фото: REUTERS.

Сегодня вся Италия замерла в ожидании массовых столкновений протестующих с полицией и погромов в центре городов. Только в Риме было запланировано четыре согласованных протестные акции, а о проведении ещё десятка было объявлено в соцсетях.

Власти заблаговременно стянули в столицу дополнительные силы полиции, а владельцы дорогих магазинов забаррикадировали витрины деревянными щитами.

Первая половина дня прошла спокойно - "официальные" шествия закончились почти без происшествий. Но ближе к вечеру стали поступать сообщения о столкновениях манифестантов с правоохранителями в Турине, Милане, Болонье, Флоренции и Риме.

Но обещанных основным локомотивом уличных акций "Движением 17 октября" (M1710) погромов и перекрытий улиц так и не случилось. Причина проста - за несколько часов до "часа Х" Карабинеры совместно с представителями Почтовой полиции (спецслужба, специализирующаяся на киберпреступлениях) вычислили и арестовали идейного вдохновителя M1710 и создателя страницы группы в интернете.

Предводителем погромщиков оказался Юссеф Сихер, 30-летний журналист-фрилансер марокканского происхождения Фото: СОЦСЕТИ.

Предводителем погромщиков оказался Юссеф Сихер, 30-летний журналист-фрилансер марокканского происхождения, зарегистрированный в провинции Брешиа. Установлено, что именно он администрировал аккаунты "Движения 17 октября" в соцсетях, в также каналы в мессенджерах, через которые координировалась протестующие.

На момент задержания он скрывался на квартире у своей подруги в Милане. Ему уже предъявлены обвинения в подстрекательствах к преступлениям с отягчающими обстоятельствами. По данной статье ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Параллельно прокуратура и полиция провели сегодня утром более 150 рейдов и обысков в Ломбардии и других регионах Италии в домах лиц, подозреваемых в организации погромов.

«Движение 17 октября» возникло сразу после разрушительных беспорядков 17–18 октября в Милане, Турине и Болонье, изначально вспыхнувших из-за недовольства ростом стоимости жизни.

Группа объявила «бессрочную мобилизацию» и планировала проводить погромы каждую субботу с целью добиться отставки действующего правительства.