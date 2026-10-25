Что съесть, чтобы думать ясно и тревожиться меньше: реально ли получить бодрость из еды

Фото: Оксана ЗУЙКО.
Кофе не бодрит, шоколад не радует, к вечеру вообще просто все бесит! Что происходит? Мы думаем, проблемы в голове, а они в… кишечнике.
- Про «второй мозг» в животе не писал только ленивый, и фраза превратилась в штамп, - говорит биохимик, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская. - Попробуем без поэзии. Кишечник и мозг соединены блуждающим нервом. Кроме того, они обмениваются сигналами через иммунную систему и через вещества, которые вырабатывают кишечные бактерии. Связь работает в обе стороны: из-за стресса нарушается пищеварение, а от того, какие бактерии живут в кишечнике, зависит, насколько легко вы этот стресс переносите.
Любимая цифра популяризаторов: около 90% серотонина организма вырабатывается в кишечнике. Но делают его не одни клетки кишечной стенки, а в связке с бактериями. Группа из Калифорнийского технологического института показала в журнале Cell, что споровые бактерии выпускают особые вещества, и эти вещества заставляют клетки кишки вырабатывать больше серотонина. У мышей, выращенных без микробов, он страдает: его в кишке и в крови заметно меньше. Хорошая новость: после «заселения» бактериями показатели возвращаются в норму.
Теперь честный вопрос: при чем тут настроение?
- Серотонин из кишечника сам в мозг не попадает, его не пропускает гематоэнцефалический барьер, - объясняет Анна Дивинская. - Зато у бактерий есть окольные пути. Первый нервный: кишка постоянно «докладывает» мозгу о своем состоянии по блуждающему нерву, и серотонин в ее стенке участвует в этой передаче. Второй иммунный: когда баланс бактерий нарушен, в кишечнике усиливается воспаление, и воспалительные сигналы доходят до мозга. В систематическом обзоре именно такой путь связывают с развитием тревоги и депрессии.
Простыми словами: если в кишечнике спокойно, мозгу приходят ровные сигналы, а если там «пожар», нервная система живет в режиме тревоги.
Бельгийские ученые проверили, чем различается кишечник у тех, кому живется легче, и у тех, кто страдает от депрессии. Они сравнили микробиом 1054 человек с их самооценкой качества жизни и диагнозами. Выяснилось, что у людей с депрессией стабильно не хватало двух видов полезных бактерий, Coprococcus и Dialister. Причем это не зависело от того, принимали ли они антидепрессанты. А у тех, кто был доволен жизнью, чаще водились бактерии, которые вырабатывают бутират, вещество, питающее клетки кишечника и помогающее гасить воспаление.
- Громкие выводы тут делать рано, - считает Анна Дивинская. - Исследование показывает связь, но не отвечает, что первично: то ли дефицит бактерий ведет к плохому настроению, то ли подавленный человек питается иначе, и бактерии вымирают. Авторы сами просят не торопиться с выводами. Зато уже сейчас известно, чем эти бактерии питаются: клетчаткой из овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. Печенье и белая булка их не кормят.
- Дофамин называют гормоном удовольствия, но точнее это молекула «хочу». Она отвечает за мотивацию: встать, начать, довести до конца. И у кишечника с ней свои отношения, - объясняет Анна Дивинская.
* Во-первых, он делает собственный дофамин. Его производят нейроны кишечной стенки и энтерохромаффинные клетки. Этот дофамин участвует в работе моторики, а в мозг не едет, сам он гематоэнцефалический барьер не проходит.
* Во-вторых, есть нервный путь. В 2018 году команда из Mount Sinai показала на мышах: если активировать чувствительные волокна правого блуждающего нерва, идущие от кишечника, в мозге выделяется дофамин, а животное начинает предпочитать вкус и место, связанные с этим сигналом. По-простому: желудок сообщает мозгу «это было хорошо, повторим» раньше, чем вы успели подумать о десерте. «Люди не мыши, и до прямых доказательств далеко. Но это хорошее объяснение тому, почему в плохой день рука сама тянется к шоколаду», - говорит Анна Дивинская.
* В-третьих, микробы. В той же бельгийской работе способность бактерий синтезировать DOPAC, метаболит дофамина, оказалась связана с лучшим психическим качеством жизни.
- Теперь о том, что с этим делать. Мозг собирает дофамин из аминокислоты тирозина, а в этом процессе участвуют железо, витамин B6 и фолаты, - объясняет биохимик. - Тирозин есть в яйцах, рыбе, птице, твороге и бобовых, а фолатов много в зелёных листовых овощах. Не думайте, что один сытный обед сразу прибавит вам энергии и желания работать: дофамин так не устроен. Но если организму регулярно не хватает этих веществ, особенно железа, мотивация падает, и дело тут не в лени и не в слабой воле, а в нехватке «строительных материалов».
Самый громкий аргумент в пользу того, что еда способна менять состояние, пришел из Австралии. В исследовании 2017 года взрослые с депрессией средней и тяжелой степени 12 недель получали либо диетическую поддержку с упором на средиземноморский рацион, либо обычную социальную поддержку. Через три месяца ремиссии достигла примерно треть первой группы и всего 8% второй. «Улучшение не объяснялось ни похудением, ни физической активностью. Зато совпадало с тем, насколько человек на самом деле изменил питание», - комментирует Анна Дивинская.
Что значит «средиземноморский» для человека, живущего далеко от оливковой рощи?
* Овощи и фрукты каждый день,
* цельнозерновой хлеб и крупы,
* бобовые,
* рыба,
* орехи,
* нерафинированное растительное масло,
* рыбы побольше, а красное мясо в меру.
- Скучно? – смеется Анна Дивинская. - Зато в списке нет ничего, что нельзя купить в обычном магазине у дома. Главное, не забывать это все есть каждый день, дополнив свой рацион.
У этой медали есть обратная сторона: ультрапереработанная еда. Сладкие хлопья, газировка, колбасные нарезки, готовые соусы, пакетированные снеки. В обзоре BMJ 2024 года, который собрал 45 метаанализов и почти 10 миллионов участников, высокое потребление таких продуктов было связано с ростом риска тревоги и распространенных психических расстройств на 48-53%, а депрессии на 22%. Есть и более современное наблюдение на эту тему, КP.RU о нем писал.
- Сразу отмечу – данные исследований наблюдательные, - говорит Анна Дивинская. - В плохом настроении человек и сам тянется к печенью, так что стрелка может идти в обе стороны. Но есть и эксперименты. В австралийском исследовании SMILES людям с депрессией не просто посоветовали питаться лучше, а помогли перестроить рацион, и их состояние улучшилось. Значит, еда влияет на самочувствие не только как следствие, но и как причина. Какую именно роль играют ультрапереработанные продукты, предстоит выяснить, но общее направление понятно.
Вечная усталость, раздражительность, тревога: многие считают, что это просто характер. А на деле причиной бывает дефицит, который выявляется обычным анализом крови.
1. Железо.
Метаанализ 2025 года в Neuroscience & Biobehavioral Reviews разобрал испытания приема препаратов железа у детей, подростков и менструирующих женщин без анемии. В рандомизированных работах тревожность и усталость снижались (эффект около 0,34), улучшались память и физическое самочувствие. На депрессию железо не повлияло.
- Принимать его по наитию нельзя – избыток железа тоже опасен, - предупреждает Анна Дивинская. – Сначала сдаем анализ на ферритин и разговариваем с врачом.
Что из еды: говядина, печень и чечевица, особенно с лимонным соком или болгарским перцем.
2. Магний.
В испытании Tarleton et al. 126 взрослых с легкой и умеренной депрессией шесть недель принимали по 248 мг магния в сутки. Баллы по шкале PHQ-9 в среднем упали на 6 пунктов, тревожность тоже снизилась.
«Минус: исследование открытое, без плацебо, ожидания участников могли добавить свою долю», - поясняет биохимик.
Что из еды: тыквенные семечки, миндаль, шпинат, гречка и бобовые.
3. Омега-3.
Метаанализ Sublette et al. показал, что против депрессии работали добавки, где ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) составляет не менее 60% от суммы ЭПК и ДГК (докозагексаеновая кислота), а при меньшей доле эффекта не было.
«Спор при этом не закрыт, многие специалисты считают доказательства слабыми», - поясняет эксперт.
Что из еды: жирная рыба дважды в неделю.
Меню, конечно, примерное, но весьма сбалансированное. И антитревожное.
Завтрак: омлет из двух яиц с зеленью и цельнозерновой тост или овсянка с орехами и ягодами.
Обед: запеченная скумбрия или семга, чечевица или нут, большая миска овощей с маслом.
Перекус: горсть миндаля, яблоко, стакан кефира.
Ужин: гречка с тушеной говядиной и квашеная капуста. Кефир и капуста вместе с клетчаткой подкармливают тех самых микробов, о которых шла речь выше.
- И последнее - еда не заменяет врача, - напоминает Анна Дивинская. - Если подавленность, тревога или апатия держатся больше двух недель, нужна консультация специалиста, а не очередная диета. Но тарелка остается дешевым и безопасным союзником, и начинать с нее можно уже сегодня. Тревога не всегда живет в голове. Иногда у нее есть адрес в холодильнике, и чаще всего это полка с готовыми завтраками.
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