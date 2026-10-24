Фото: Иван МАКЕЕВ.

Цирковая премия «Признание» - это единственная в мире профессиональная премия, которая объединяет артистов, режиссёров, художников, хореографов, продюсеров, руководителей детских студий и других деятелей циркового искусства.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Причем, в Большом цирке наградили не только легенд цирка, но и других профессиональных артистов. Певица Жасмин получила премию «Признание» за поддержку циркового искусства и благотворительность. Постройневшая артистка, которая за последний год так изменилась, что стала выглядеть, словно модель, получила заветную статуэтку за поддержку детей с особенностями развития, профессиональных и начинающих артистов цирка, а также вклад в развитие инклюзивной творческой среды.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Для меня эта награда — не просто признание проделанной работы, а прежде всего напоминание о том, как много мы можем сделать вместе, если нас объединяют доброта, любовь и желание помогать, — отметила Жасмин. — Я искренне благодарна цирковому сообществу за высокую оценку наших инициатив, а ребятам из инклюзивной студии «Сны Алисы» — за их талант, искренность и невероятную силу духа. Именно дети каждый день вдохновляют меня двигаться дальше, создавать новые проекты и открывать для них мир искусства. Мне очень хочется, чтобы у каждого ребёнка была возможность раскрыть свои способности, почувствовать поддержку и поверить в себя. Спасибо всем, кто разделяет наши ценности и помогает воплощать добрые идеи в жизнь».

Фото: Иван МАКЕЕВ.

При содействии Жасмин в программу гала-шоу премии «Признание» было включено выступление Виталия Смолянца — дрессировщика хищников, который после потери обеих ног в результате автомобильной аварии сумел вернуться на манеж.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В этот вечер Виталий Смолянец получил статуэтку в номинации «Артист года». Статуэтку ему вручили художественный руководитель «Большого Московского цирка» Аскольд Запашный и актёр Евгений Ткачук, который сыграл Виталия Смолянца в драме «Встань и иди» (фильм скоро выйдет в кино).

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Виталий Смолянец — единственный в мире дрессировщик, который более десяти лет назад потерял в страшной аварии обе ноги. Каждый раз он выходит на арену, слегка опираясь на деревянную трость.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

— Я бы не хотел, чтобы животные меня боялись, — объясняет Виталий. — От собственного страха рано или поздно даже люди начнут бросаться, не только звери. Хочу, чтобы львицы меня любили и уважали. Тренеры дельфинов, например, применяют свистки, дрессировщики собак — кликеры: устройства, которые издают щелчки. А мне удобнее просто разговаривать с животными. Если раньше помогал себе жестами, то когда руки оказались заняты костылями, пришлось переучиваться. И к лучшему. Щелчки, хлопки — это выработка условного рефлекса, а животные прекрасно понимают и взгляды, и слова, и интонацию. Скажешь громко: «Плохо, иди, переделывай!», — уши прижмет, идет и переделывает. Выполнила правильно — похвалю от души, поглажу, угощение дам: львица счастлива, ластится,-рассказывал в своих интервью Смолянец.

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